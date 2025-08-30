Israel dělá svět bezpečnější
Nelze nevidět, jak poslední dva roky stoupá doslova tsunami antisemitských (přesněji protižidovských) nálad, ale bohužel i incidentů, jako je odmítnutí vstupu židovských turistů do restaurací, na paluby letadel apod. Některé zarážejí i svou zřetelnou stupiditou, jako je kupříkladu výzva 50 "odborníků“ z Irska, aby země přestala používat léky. vyrobené v Israeli (odkaz č.1 na konci článku) Stačí jen jarmulka, přívěšek s Magen David či jiný drobný ukazatel příslušnosti k judaismu a je zaděláno na problém.
Na druhé straně nikomu z oněch protestujících nevadí používání flash disků, což je israelský vynález. Stejně tak i tzv. kapkovou závlahu a řadu dalších inovativních a užitečných věcí. Odkaz
Přítom židovská populace tvoří cca 0,16 % z celkového počtu obyvatel naší planety, nicméně 22% nositelů Nobelovy ceny je židovského původu Odkaz
Nikdo soudný nemůže rozporovat fakt, že stát Israel dělá vše proto, aby především ochránil své obyvatele. Války o přežití začaly prakticky v den jeho vzniku a trvají dodnes. Vojenské vpády arabských zemí, raketové útoky atd. jsou vždy vedeny k likvidaci obyvatel státu a bez ohledu na rasový či náboženský status jedinců. Preventivní údery Israele jsou naopak vedeny směrem k minimalizaci případných škod, pokud by došlo k završení šílených plánů antisemitských fanatiků v okolních zemích. Ty moudřejší uzavřely tzv Abrahámovské dohody, protože jim po 80 letech válčení došlo, že to nemá smysl. Odkaz Ty, co ještě mají před sebou kus cesty. raději pouštějí rakety nazdařbůh s cílem zabít kohokoliv na území státu Israel.
Za poslední dva roky došlo v oblasti Předního Východu k poklesu napětí. Z Libanonu, jehož hlavní město bylo kdysi zváno Paříží východu a který se dnes potýká s katastrofální ekonomickou stiuací, slyšíme stále silnější hlasy, aby Hizballáh, podporovaný Íránem, z Libanonu odešel a v zemi byla hlavní vojenskou silou regulérní armáda státu. Írán, který vyvíjel atomovou zbraň, ačkoli to stále vehementně popírá, je po zásahu Israele a USA vojensky oslaben a jeho nebezpečí pro okolní státy silně pokleslo. (odkaz č 2 na konci článku).
Současná ofenzíva v pásmu Gaza vzdor mediální masáži Hamásu, jehož data přejímají i renomované světové agentury, je vedena směrem k minimalizaci či úplnému vyloučení možnosti případného opakování masakru ze 7.10.2023. Světové společenství naskočilo na vlnu hysterie, vyvolané mnohdy falešnými filmovými záběry Odkaz . Málokdo se zabývá důvody současného stavu, zaměňuje korelaci za kauzalitu. Málokdo si připustí byť jen úvahu, proč okolní arabské státy své bratry z pásma Gaza ve svých zemích nechtějí. (odkaz č. 3 na konci článku.)
Prakticky bez větší světové pozornosti prošla událost z 28.9.2025, kdy IDF zlikvidovaly vysoké představitelé jemenských Hútiu, kteří jsou odpovědni za útoky na lodi v Hormuzkém průlivu a za vypouštění raket na území Israele. Odkaz I když jde o faktor, který ovlivňuje celosvětové hospodářství, nenašel se doposud nikdo, kdo by Israeli poděkoval.
Je zřejmé, že eliminace šílenců v okolním arabském světě, jejichž jediným nosným motivem je likvidace židovského státu, přispívá k poklesu napětí v regionu. A to i přes plamené výzvy politiků světa, kteří se předhánějí v proklamacích a odsudcích státu Israel, uznávání neexistujícího státu Palestina (co to je?). Mám za to, že ve skrytu duše jsou rádi, že tu špinavou práci – myšleno právě chirurgicky cílené odstraňování psychopatů– dělá někdo za ně.
Bylo by férové si to přiznat. Nicméně mám neodbytný pocit, že to tak hned nebude.
|
HANOBENÍ: Antisemitismus ve světě dál sílí
|
ZÁSAH: Izrael zaútočil na íránský jaderný program
|
GAZA: Proč Arabové nechtějí přijmout propuštěné Palestince
Tomáš Vodvářka
Ráno 4.října 2025 začne nový život
Probudil jsem se zimou, venku byla ještě tma. Pomalu jsem z plesnivého spacáku vysunul ruce a zapálil svíčku...
Tomáš Vodvářka
Svět podle Vidláka
Kdysi pravil Jan Werich, že si občas něco přečte a má pocit, že je mu osm. Slova pravdivá a silně universální.
Tomáš Vodvářka
Cirkus jménem Gazawood
Že jste o něm zatím neslyšeli? Ale to se mýlíte, dnes a denně vidíte v médiích, co se děje v šapitó. Pojďme ale do maringotek..
Tomáš Vodvářka
Sehnat vyšetření v ambulanci je dnes terno
Znáte to všichni, bez rozdílu. Máte problém, praktický lékař doporučí vyšetření u specialisty a ten vás nepřijme.
Tomáš Vodvářka
Ubohá Margit
„Tak dlouho se zaklekává, až se nakonec klekne“, řekla by možná pověstná teta Kateřina po zjištění, co se v ANO děje.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Největší sladkovodní jezero v Turecku rychle vysychá. Je mrtvé, truchlí rybář
Největší turecké sladkovodní jezero Beysehir, které leží v centrální části země, rychle vysychá,...
U Děčína se čelně srazila dvě auta. Řidička jednoho z nich zemřela
Řidička osobního vozu zemřela v pátek večer při čelním střetu s protijedoucím osobním autem na...
V noci udeřily bouřky a vydatné deště. Spadlo i přes 40 litrů na metr čtvereční
V noci na sobotu napršelo na některých místech v Česku přes 40 litrů vody na metr čtvereční. Srážky...
Náměstkovi hrozil kvůli bitcoinové kauze vyhazov. Nakonec jen přišel o odměny
Náměstek z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Daniel Přibyl za druhý kvartál...
Prodej staršího rodinného domu o dispozici 4+1 s pozemkem 1557 m2
Jevišovka, okres Břeclav
3 850 000 Kč
- Počet článků 1129
- Celková karma 33,04
- Průměrná čtenost 2504x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené blogy
- L.A.Sulovská
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd