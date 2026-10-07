Israel a Gaza: tři roky poté
Kdesi jsem četl bonmot, že Arabové z pásma Gaza mají neuvěřitelné štěstí, že jejich úhlavním nepřítelem je Israel. Zdánlivě nesmyslný výrok dostane pevné obrysy při uvědomění si souvislostí moderních dějin. Pokud by se totiž cosi podobného stalo kdekoliv jinde ve světě (násilné proniknutí několika tisícovek humanoidů s cílem vraždit vše živé na území suverénního státu), předmětný stát by jako reakci vyslal bombardéry s kobercovými nálety a posléze pozemní „dočišťovací operací“ by dokončil svou odvetu. Možná by se našla nějaké země, třeba kdesi hluboko v centru Afriky, jež by vznesla opatrný protest v OSN, ale záhy by tato zbytečná organizace řešila třeba klimatickou změnu nebo počty tuleňů v okolí Grónska. Jedinou zemí, které se obrana vlastní země neodpouští, je Israel.
Israelci doposud nezveřejnili zhruba 47 minut trvající film, složený ze záběrů členů Magen David Adom, kteří přišli odstraňovat následky tohoto napadení a také záběry, pořízené frenetickými vrahy přímo na místě činu. Židé mají úctu k člověku i po jeho smrti a nehodlají i s ohledem na pozůstalé dělat si jakési alibi pro své následné konání. I proto na celé čáře prohrávají v PR, neboť druhá strana se neštítí uvádět cokoli vymyšleného s cílem je špinit.
Následky vidíme. Předseda OSN Gutteres ve svém emotivním projevu v první větě zmíní cosi o útoku Hamásu, aby ihned prohlásil, že za celý svůj mandát neviděl větší hrůzy, než které se odehrávají v pásmu Gaza. Je třeba mu připomenout, že jenom v Etiopii se odhaduje počet obětí občanské války na 600.000 lidí (zde). Podobné je v to v Sýrii (zde). To, že v Nigérii jsou islámskými milicemi vražděni křesťané, se všeobecné ví. Rovněž se nejspíše nikdo přesně nedopočítá, kolik lidí povraždili tzv. „revoluční gardy“ při nedávných protirežimních protestech v Íránu. Přesto tato zbytečná organizace OSN vydala za posledních 10 let 171 rezolucí, odsuzující stát Israel a jen asi polovinu proti všem ostatním zemím. (zde). I ten nezarytější antisemita musí tušit, že je cosi shnilého....
V řadě evropských zemí i třeba v universitních kampusech USA jsou na denním pořádku protiisraelské protesty, Irské fotbalové mužstvo při israelské státní hymně klopí hlavy, mají na paži černou pásku a svým soupeřům nepodají ruce (zde). Zběsilí fanoušci v loňském roce nedovolili dojezd Vuelty, protože v pelotonu byl jeden tým z Israele. Příkladů si každý najde sám, kolik chce.
Evropa má přitom máslo na hlavě. Miliardy eur, určené k ulehčení svízelných podmínek, skončily jako prostředky k vybudování desítek kilometrů podzemních chodeb, zřizování skladů zbraní, zhusta ve školách, nemocnicích či mešitách. Místo okamžitého zastavení penězovodu a tím výrazného oslabení zdrojů pro Hamás opět slibuje miliardy k výstavbě nové Gazy (zde). Jde o naivitu, stupiditu či strach z muslimských menšin ve svých zemích?
I v našem malém rybníčku se tu a tam najde relativizace zmíněných událostí. Kupříkladu v Českém rozhlase plus filmový teoretik Sladký důsledně nazýval ty, kteří si zajeli onen den do kibuců zastřilet, zaznásilňovat a zařezat, nikoli vrahy, ale „operativci Hamásu“. Někteří naši občané byli účastníky flotil, plavících se do pásma Gaza s vědomím, že jednak nevezou zhola nic potřebného a jednak s tím, že budou zatčeni a deportováni s velkým mediálním humbukem (zde).
Co bude dál? Pásmo Gaza, které mělo po vyklizení židovských osad v roce 2005 poprvé možnost si ustanovit vládu bez jakéhokoliv vlivu jiné mocnosti, už nikdy nebude stejné jako před 7.10.2023. Nelze nyní ani odhadovat, co se bude dít, ale jistotou zůstává, že Israel už nikdy nedovolí opakovat to, co z něho před 3 lety vzešlo. Nejspíše bude pod jakýmsi permanentním dohledem Israele, za což bude sice stále napadán, ale bude to jeho nutnost k ochraně vlastních obyvatel. Občané jižních oblastí už nebudou zaměstnávat a živit ty, kteří jim přišli onoho dne „poděkovat“ se zbraněmi a noži. Paradoxně před tímto datem právě zde byla snaha o co největší spolupráci s lidmi z Gazy. Israel bude stále hloupě obviňován z genocidy (která země ve válečném stavu dodává protistraně potraviny a očkuje malé děti?), z útlaku arabského etnika (v Israeli žije cca 2 milióny Arabů, kteří zastávají mnohdy velmi vysoké státní funkce).
Svět bude neustále vykřikovat jakési hesla o Free Palestina, o území, kde nejsou řádné volby, kde jsou potlačována práva žen, minorit, jiných náboženství mimo islám, místa, kde jsou ulice pojmenovávány po vrazích, kde se vraždí gayové a kde je nejvyšší ctí zabít Žida. Místa, kde by nikdo z těch, co jsou automaticky zvyklí na západní hodnoty, nežil ani minutu.
A naopak stále tupit Israel, jedinou skutečnou demokracii na Předním východě, zemi, která ochotně poskytuje zpravodajské informace z zabránění islamistických útoků a sklízí za to jen nevděk a mnohdy až tekutou nenávist. Země, která brání režimu ajatoláhů získat nukleární zbraň, s níž by byla schopna vydírat tuto část světa a nejspíše i schopna použít proti „sionistické entitě“ jak ji hezky nazývají ti, co za Írán zasedají v OSN.
No Jews, no news.
P.S. Israel nyní důsledně pronásleduje a likviduje účastníky sadistického „výletu“ oněch operativců Hamásu. Na rozdíl od nich to provádí bez mučení, takže zmínění humanoidé si ani nestačí uvědomit, že se za chvíli ocitnou před Alláhem, který jim vysvětlí, jak je to myšleno v súrách, kde je v úvodu vždy napsáno „ve jménu Boha milosrdného a slitovného“.
P.S.S. Dokument NAZA, který sklidil pozornost na FF v Benátkách a který je předmětem diskusí (jde o anonymní výpovědi údajných vojáků IDF) všude ve světě, popisuje případný počet civilních obětí při likvidaci jednoho vraha z Hamásu. Položil si někdo vůbec někdy otázku, jestli to někdy nějaký stát v historii dělal nebo dělá?
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