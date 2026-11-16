Inventura 37 let poté
Doba do listopadu 1989 byla zoufale šedivá. Na domech visely plakáty s hesly, které nikdo nebral vážně. Pamatuji si, jak ve Studénce visel na jednom oprýskaném baráku nápis „Strojní a traktorová stanice navždy věrná KSČ“. A podobných stupidních skvostů byly veletucty.
V obchodech se dal při troše štěstí sehnat skládaný,toaleťák, vložky jsme tehdy nepotřebovali, anžto jsme čekali prvorozenou. Díky profesi jsem měl občas možnost koupit mandarinky i mimo vánoční čas od vděčné vyléčené vedoucí Ovoce a zelenina. Slušné autory jsem dostával od odvážné známé antikvariátnice, která tu a tam dostávala pozůstalosti se skvosty od Škvoreckého, Procházky atd., u nichž bylo nařízeno je předávat neprodleně do stoupy. Možná by to někdo považoval za folklór, ale byla to hnusná doba, plná pokrytectví, falše a beznaděje.
Po Listopadu 1989 se otevřely hranice nejen ty geografické. Náhle se objevovaly možnosti, o nichž jsme jen snili. První cesta starou stopětkou do Vídně, kde jsme jeli na otočku do Kunsthistorische Museum (tehdy vstup pro občany ČSSR zadarmo), sachr a kafe.
Možnost cestovat, číst, co chci, poslouchat hudbu, kterou už nešmíroval nějaký pologramotný soudruh kulturní tajemník na KV KSČ. Nemít strach veřejně se přiznat k náboženskému vyznání. Na tribunách nebyli přiožralí bolševici s tupým úsměvem podupávající do rytmu nějaké častušky. Doba se nadechla nadějí, že se ztracená vláda věcí navrací do našich rukou. Havlovský étos a v televizi jedinci, vzdělaní, s kulturním projevem. I když s nimi často člověk nesouhlasil, byly to gentlemanské debaty bez urážek a arogance moci.
Střih – 37 let.
Dnes je v čele vlády pologramotný uherský jedinec, který neumí česky a který by se svými znalostmi neprošel z obecné na měšťanku. 37 let po pádu komunismu máme v čele vlády bývalého estébáka, který byl nesčetněkrát usvědčen ze lži a jehož jediným cílem je stále hrabat více a více peněz. Ministr kultury je jeho ideovým souputníkem, který prokazatelně zničil život svému vrstevníkovi a který se za to nestydí a dává na odiv svou aroganci moci. V čele parlamentu je jedinec, který zřetelně opakuje ruské mantry a dělá vše pro to, aby znehodnotil důvěryhodnost naší země. V čele ministerstva obrany je poslušná loutka bez vlastního názoru, což se týká i ministra pro životní prostředí, kterého úkoluje jedinec s tělem muže a mozkem rozjíveného pubescenta. První diplomat země má slovní výrazy z třetí cenové skupiny. Finance vede kdosi, kdo by položil na lopatky i prodejnu písku na Sahaře. V televizi je zván do debat bývalý pornoherec, který mění názory na veřejné projevy nesouhlasu jako fusekle.
37 let není mnoho. Je to doba necelých dvou generací a takový sešup. Přesto je tady naděje, že ti, co nyní vstupují do dospělosti, si svůj svět zařídí po svém a to bez arogantních momentálních držitelů moci, s kterou neumějí či nechtějí zacházet. Že jejich horizont je dále, než omezené žvatlavé mantry nedouků a parvenu, kteří se dostali kamsi, kam bytostně nepatří.
Kdyby jen to netrvalo tak hrozně dlouho.
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