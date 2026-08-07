Hledání presidentského protikandidáta
Některá poťouchlá média, kterým byl naštěstí demokraticky odepřen přístup na ministerské tiskové konference, tvrdí, že v koaličním táboře je stran výběru jedince na presidentské křeslo vesmírné ticho a prázdno. Že ani řídící orgán premiéra maďarské výroby nemá jasno, což by mělo naši republiku znatelně zneklidnit. My, co sledujeme nepopiratelné úspěchy naší vlády a strany ANO však víme své a že jde pouze o taktické vyčkávání, aby následný útok převálcoval profláknutou hradní gumu a tak dokázal, že i její proklamované velitelské schopnosti jsou toliko chimérou a že dokáže velet maximálně polní kuchyni a to ještě v hlubokém týlu.
Protože kandidátů na hlavu státu má koalice v rukávu pověstnou přehršel.
Tak třeba samotný premiér. Sice už jednou dostal napráskáno, ale je všeobecné známo, že růst člověka je podmíněn předchozími porážkami, z nichž si vezme ponaučení. Pan Andrej pod bedlivou kuratelou Tunde Barthy začal studovat rozličné obory. Už pozná na globusu Grónsko, i když tu a tam ho zamění za Kamčatku. Bezpečně ví, kdo napsal Švejka, i když si ještě plete jména. Kdo se má vyznat v těch Hašcích? Michal – bývalý pučista, Ivan – plešatý trenér nebo ten Dominik z Nagana. Je jich prostě na jednoho moc. Ale lepší se to, denní trénink dělá svoje. Opakovaně navštívil svůj (pardón, prodaný a nevlastěný) Agrofert, kde mu dojička Boženka ukázala, odkud z krávy teče mlíko. Jsem si jist, že pan Andrej by byl s těmito znalostmi důstojným soupeřem v presidentském klání
Pak tady máme pana Vondráčka z ANO. Politik zkušený, který je schopen televizních projevů i pod silným vlivem návykových látek, čímž by organicky propojil svůj mandát s dřívější hlavou státu Milošem Zemanem. Kontinuita této vlastnosti by byla nepopiratelnou devizou. Navíc i on by mohl docházet na bezplatné lekce k Tunde.
I pan Karel Havlíček by nebyl tak úplně marný. Hovoří rychle, hodně rychle, často rychleji než myslí a tak by případné tiskové konference byly provázeny osvěžujícím stacattem jeho ekonomických vizí. Kupříkladu bychom byli opět obohaceni o termíny jako je Rosatom, zastropování cen nafty a koneckonců i možností, že by si k mandátu přibral nějaký ten pašalík ve vládě, neboť se již osvědčil jako double ministr. Argumentace úsporou nákladů by byla trumfovým esem pro českého škudlila.
Naopak, úplně ze hry je paní Alena Schillerová. Poté, co způsobila poprask v ekonomických kruzích svou teorií, že dluh není pasivum ale aktivum, bude nepochybně před udělením Nobelovky za ekonomii plně vytížena přednáškami v Harvardu, Etonu či Oxfordu, takže by jí na kladení věnců a novoroční projevy nezbyl čas.
I pan Okamura není bez šance. Při své úspěšné misi v Číně nejprve způsobil poprask, protože se zhruba půl miliardy čínských diváků televize po spatření jeho tváře vyděsilo, že nějaká reinkarnace Hirohita chce zpět Mandžusko. Teprve když jim tlumočník objasnil, že pochází z jakési desetimilionové vesnice v Evropě a chce jen zrušit víza a naopak zavést éro ze Šanghaje, nastalo v Číně uklidnění a zabásnutí dalšího Čecha.
V řadě je třeba ještě paní Jana Bobošíková, které naše zem dluží aspoň tu nějakou funkci vzhledem k její úporné aktivitě se vmáčnout kdekoli, kdykoliv a s kýmkoliv. Jen ta nejhorší spodina ji přirovnává k jistě sortě žen, jež lze zpravidla vídat u cesty do Saska či Bavor.
Nelze ani podceňovat Jiřího Paroubka. My víme z doby Miloše Zemana, že je třeba nejprve objímat stromy na Vysočině a pak náhle vyrukovat s programem levného plynu, ropy a samovarů. Jeho schopnost diskutovat lépe než pověstný Démosthénes je samozřejmě mezi lidem dostatečně známa. Svým šarmem a schopností se dohodnout i s mimozemskou civilizací by byl skutečně silným kandidátem.
Je jisté, že se v roce 2028 nebudeme nudit. Jsme přeci v České republice, kde je možné cokoliv.
Tomáš Vodvářka
Když zpěvák zpívá falešně
Pan Tomáš Klus je pilným kritikem státu Israel, nicméně v jeho projevech zaznívá velké množství falešných tónů.
Tomáš Vodvářka
Karneval pokračuje - XVIII
Karneval vlády, zpočátku ještě menuet, je již nyní kvapík, ale break dance je již nedaleko. Pokračování seriálu
Tomáš Vodvářka
Vlhké sny mistra Jeronýma Tejce
Ministr spravedlnosti vytasil pomyslný meč, aby uťal hlavu nepříteli vlády, která potřebuje klid ke své práci.
Tomáš Vodvářka
Jak být úspěšný v politice?
Zdánlivě jednoduchá otázka, jež má však při hlubším zamyšlení poměrně složitou odpověď. I když třeba až tak ne....
Tomáš Vodvářka
Filipe, drž se...
My, co máme plné zuby bezzubé politiky, stojíme za tebou a odsuzujeme současný lynč tvé vzácné osoby
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili....
Policie zná totožnost muže nalezeného v Temném Dole, je to Polák
Policie zná totožnost muže nalezeného tento týden u základny zdravotnické záchranné služby v Temném...
Světelné instalace a videomapping lákají až do neděle do zahrad brněnských vil
Světelné instalace, hudební program a videomapping na fasádě dnes do zahrad brněnských vil...
Policisté vypátrali vězně, který v červnu odešel z pracoviště v Rudné u Prahy
Policisté vypátrali pětatřicetiletého vězně, který 4. června odešel z nestřeženého pracoviště v...
Trať mezi Prahou a Berounem stála, vlak se srazil s autem. Zraněné jsou i děti
Provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený, v Řevnicích u Prahy se v pátek v podvečer na...
Prodej bytu 3+kk 87 m2, Brno - Tuřany
ulice 1. května, Brno - Tuřany
9 600 000 Kč
- Počet článků 1200
- Celková karma 35,14
- Průměrná čtenost 2463x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd
Oblíbené blogy
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
- Tomáš Flaška
- Jan Ziegler