Hlavní je mít politické zkušenosti
Pamatuji, že když byla na Slovensku zvolena do nejvyšší státní funkce paní Zuzana Čaputová, pocítil expresident potřebu se k její osobě vyjádřit. Popsal následnou dobu u našich východních sousedů jako „čaputovskou beznaděj“. Pomineme-li skutečnost, že se hlavou státu stala dáma jednak šarmantní a jednak velmi rozvážná a vzdělaná (tedy jednoznačně potřebné atributy pro tuto funkci), bylo na pováženou, jestli má bývalý president vůbec právo na takové hodnocení, zvláště v okamžiku, kdy vůbec nemohl vědět, jak si povede. Následná doba ukázala, že ustála velmi turbulentní dobu se ctí a to na rozdíl od politických figurek, které se zmohly pouze na vulgární pořvávání po náměstích o tom, že je americká...každý ví co.
Totéž nastalo o cosi dříve, když byl presidentem Francie zvolen Emmanuel Macron. Pan Klaus jej v nějakém záchvati tvůrčí infantility nazval „micron“. Opět platí totéž, co u slovenské presidentky, tedy že pokud nemá co by řekl pozitivního, tak moudrý mlčí.
Pan Václav Klaus velmi rád poučoval jiné, jak se mají chovat, co mají dělat. Pakliže je dokladem politických zkušeností mocenský kšeft s kýmsi, koho jen několik dní předtím nazýval gaunerem a tunelářem, na kom nenechal nitku suchou a to před celým národem, je třeba se ptát, co pan Klaus myslí pojmem „politická zkušenost“. Je totiž docela možné, že značná část občanů na jeho výše uvedenou činnost (myšlena opoziční smlova, případně i snaha o zavedení systému, kde budou vyšachovány ze hry menší strany a vládnout budou hegemoni), má zcela jiný názor, méně lichotivý, ale o to přiléhavější.
Poslední dva dny ukazují, že dítě IVK a protežovaný kůň pana Klause pan Macinka těchto politických zkušeností příliš nepobral. Poslat výhrůžný text, jehož syžet je ve smyslu „jestli neuděláš Turka ministrem, tak něco zažíješ“ komusi, kdo má za sebou bojové mise a kdo byl v čele vojenského výboru NATO, je prvoplánová stupidita. Nevím, nakolik byl pan Macinka školen v politických zkušenostech v Insitutu Václava Klause. Je možné, že má ve studijních programech svérázné předměty, které nyní pan ministr uplatnil v praxi. Druhou možností – pravděpodobnější – je to, že pan Macinka nedával v hodinách pozor nebo chodil za institut.
Bylo by dobré znát názor pana Václava Klause na chování Petra Macinky. A nebo raději ne.
Tomáš Vodvářka
Otevřený dopis ministrovi kultury Klempířovi
Ahoj Oldo, doufám, že se neurazíš, když tě oslovím jménem, kterým Tě kryla jistá organizace, která jako rakovina prolezla celým společenským systémem v době tzv. normalizace.
Tomáš Vodvářka
27. leden je Dnem památky obětí holocaustu
Zdálo by se, že jde o historické datum, jehož přímí pamětníci se díky běhu času dají spočítat na prstech jedné ruky. Jde však bohužel o syrovou skutečnost, nabírající na síle.
Tomáš Vodvářka
Rozsudek jménem republiky
Soudce povstal a pronesl onu známou formulku, aby uzavřel další případ a mohl jít v klidu domů na večeři.
Tomáš Vodvářka
Skončí palestinský humbuk?
Pokud by nešlo o zmařené lidské životy, šlo by o absurdní drama, hodné Eugena Ionesca či Václava Havla.
Tomáš Vodvářka
Flotila spásy míří do pásma Gaza (doplněno)
Schyluje se k obvyklému scénáři. Velké mediální harašení s nulovou podstatou věci. A jistému vyústění..
