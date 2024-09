Hamás popravil 6 rukojmích.....

IDF nalezla 6 zavražděných občanů, kteří byli drženi jako rukojmí Hamásu od 7.10.2023. Pitva prokázala, že byli zastřeleni den před nálezem.

Jsem si téměř jistý, že se nezvedne celosvětový protest proti tomu, co se odehrálo před 3 dny v pásmu Gaza. Nebudou se zapalovat mešity, hořet automobily, nebudou rozbity výlohy a vyrabovány obchody. Jsem si rovněž téměř jistý, že žádný z politiků současného světa nevznese svůj silný hlas třeba v OSN, kde by se měly zločiny podobného druhu probírat. Je naopak docela možné, že v některých zemích vyjdou do ulic občané států, aby tancem a rozdáváním sladkých koláčků „oslavili“ tento čin.

Nešlo o „vedlejší ztráty“, které jsou při každé vojenské operaci ve světě. Nešlo o padlé v boji. Šlo o chladnokrevnou popravu dvou mladých žen a čtyř mužů, kteří strávili nedobrovolně posledních 10 měsíců kdesi v podzemních tunelech pásma Gaza, vybudovaných za nemalého přispění Evropské unie.

Jde o odporný čin. Zcela bezbranní jedinci, jejichž jediným proviněním byla jejich státní příslušnost k jinému státu a účast na hudebním festivalu, zaplatili svým životem za to, že by mohli být osvobozeni vojáky vlastní armády a vrátit se ke svým rodinám. Jeden z nich, americký státní občan, měl dle informací z médií ve svém bytě hesla o míru, sblížení apod. Paradoxy této doby a tohoto místa.....

Potvrzuje se to, o čem se někteří již dávno zmiňují. Jednání s někým, kdo se uchyluje k podobné bestialitě, není prostě možné. Nelze uzavřít jakoukoliv dohodu s někým, jehož jediným cílem je vás zabít.

Je třeba stále připomínat, že začátek všeho byl 7.10.2023 a zhruba 1200 povražděných občanů státu Israel (mezi nimiž byli samozřejmě i Arabové, tedy „bratři“ těch zrůd, co si přišli ukojit své sadistické choutky na dětech a mladých lidech). Je třeba stále připomínat farizejství volání po míru a dohodě o zastavení palby, když se na straně Hamásu provádí popravy rukojmích, tedy čin, který se všude jinde ve světě odsuzuje jako vrchol barbarství.

Hamás dobře ví, že Židé toto nepromíjejí. Jejich historická zkušenost se šoa, kdy šli bezbranní na porážku, kdy se na ně celý svět vykašlal a kdy jich zahynulo cca 6 miliónů, se už nebude opakovat. Poprava rukojmích způsobí, že budou další mrtví, a to nejen vrazi, ale nejspíše i „vedlejší cíle“, které Hamás tak rád vystavuje nebezpečí a poté mrtvé předkládá jako zvrhlost Israele.

Na závěr: zkusme to otočit. Israel zajme 6 občanů pásma Gaza. Nikoli teroristy, ale běžné občany, kteří šli po nějaké ulici. A za nějakou dobu držení ve své moci je postřílí.

Není třeba mít velkou fantazii k představě, co by se ve světě dělo. Naléhavé svolání Rady bezpečnosti OSN. Razantní projevy státníků od Číny po USA. V islámských zemích útoky na ambasády „nepřátelských zemí“. Ve velkých městech statisícové demonstrace nejen arabského obyvatelstva. EU by vydala prohlášení o další podpoře v řádech stamiliónů eur trpícímu obyvatelstvu v Gaza.

A o heslech na transparentech protestujících nikdo nepochybuje......