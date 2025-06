Gaza jako etalon pokrytectví

Zdá se, že novodobá víra zvaná „palestinismus“ proniká do všech vrstev společnosti. Možná jde o zatím nepopsanou chorobu.

I v naší zemi, která je historicky spjata s podporou státu Israel, se objevují stále více a více negativní názory na současný stav v tomto malém území, jež se shodou okolností stalo jakýmsi středobodem současného světového dění.

Ve světě – a to i v tom „západním“ - jde o módní téma, hojně podporované různými organizacemi s prapodivným finančním zázemím, které nachází živnou půdu zejména v řadách levicově orientovaných studentů universit. V posledním roce se tento jev objevuje stále více i u nás. Pokud by zůstal omezen jen na mladou radikální část populace, mohlo by se nad tím mávnout rukou s povzdechem ať se mládí vydovádí. Nicméně i řada českých intelektuálů jeví potřebu se vymezit vůči současnému stavu, jež berou v úvahu pouze důsledky a zcela pomíjejí příčinu. Což – jak opakuji – je omluvou pro mladé a ne zcela zkušené jedince, zatímco u těch letitějších je to na pováženou.

Zcela se vytratil „velký třesk“ dne 7.10.2023, od něhož se současný stav již téměř dva roky odvíjí. Bestialita toho dne nebyla pouze v rukách vraždících monster, ale i v těch občanech pásma Gaza, kteří si zaskočili do kibuců pro spotřební zboží k těm, kteří jim dávali práci a odměnu, o níž by v pásmu nezavadili ani náhodou. Překračovali přitom spálené mrtvoly dětí, kterým byla uřezány hlavičky. Je třeba zmínit i tu neskrývanou a mobily natáčenou radost, že se jim podařilo zabít Žida, aniž by si uvědomili jen nakrátko, že právě stát Israel toto nikdy nemůže přejít mávnutím ruky. Historická zkušenost reakce či odvety židovského státu na útok a vraždy jeho občanů je dobře známa. Představu, že se všechno obejde nějakou bezzubým prohlášením v dávno degradované OSN, nemohl mít ani ten nejhloupější Arab v pásmu.

Stále je třeba opakovat, že právě tento kousek země byl příjemcem neskutečných finančních toků prakticky z celého světa. Položil si někdo už někdy otázku, proč zrovna Gaza a ne třeba Jemen? Důsledkem však nebyla „la dolce vita“ zdejších obyvatel (kteří si od roku 2006 vládnou zcela sami, takže stále dokola opakovaný termín israelská okupace je stupidní mantrou), ale vybudování podzemní infrastruktury, logistických center, odpalovacích ramp a sklady zbraní, sloužících k jedinému cíli, jež je provoláván na demonstracích a který vyzývá k likvidaci suverénního státu.

I naše intelektuální vrstva začala podléhat spektáklu, který Pallywood umí jako málokdo. Slova o genocidě, vyhladovění, desítkám tisíc mrtvých (mezi kterými jsou po zásluze i humanoidi z „říjnové mise“ v jižním Israeli, ale rovněž i přirozená úmrtí), začala pronikat i do těch médií, která považujeme za seriosní. Genocida je záměrné a systematické vybíjení jisté skupiny obyvatel, spojené rasou, národností či náboženstvím. Opravdu si kdokoli z intelektuálů myslí, že by v praktické realizace a vyznění této definice genocidní strana konfliktu pouštěla do oblasti kamiony s jídlem? Že by se starala i o to, aby tyto komodity neskončily v rukách zločinců, ale dostaly se skutečně tam, kam je potřeba? A to i k těm, kteří nadšeně jásali dva roky zpět nad „kolosálním úspěchem“ svých bratří při vraždění a rabování?

Chceme-li najít v dnešním světě skutečně genocidní chování, pak je třeba se otočit zády ke Gaze a pohlédnou třeba do Barmy, kde probíhá vybíjení etnické skupiny Rohingů. Případně do Súdánského Dárfúru. Případně do Číny, kde jsou decimováni Ujgurové či Tibeťané.

Laskavý čtenář si jistě doplní další a další země, kde jsou lidé vražděni jen proto, že třeba vyznávají jen jiné náboženství, ale nijak nikoho neohrožují a nikoho nevraždí. Všechny vyjmenované mají jedno společné. Vůbec se o nich nemluví. Žádná Greta k nim nepluje na plachetnici. Nikdo po pachatelích nepožaduje na všech možných fórech, aby byli okamžitě ostrakizováni. Nikdo jim neposílá tuny materiální pomoci. Nikdo se na universitách nehalí do jejich vlajek či národních symbolů. Na žádném náměstí světa nestojí kdosi s amplionem aby dráždil davy protestujících.

Svět je prosycen pokrytectvím, jež má své podhoubí v tisíce let trvajícím skrytém antisionismu, i když ho nazývá jinými slovy a tváří se spravedlivě a odhodlaně. Protože zkrátka Židi.....

Přitom by stačilo tak málo. Zatlačit na zvrhlíky v Hamásu, aby okamžitě vrátili těch pár přežívajících chudáků v jejich podzemních kobkách. Aby okamžitě ukončili vypouštění raket směr Tel Aviv. Přestat financovat různá obskurní společenství, kterým jde o vlastní existenci a nikoli o skutečnou pomoc trpícím. Konflikt v pásmu Gaza by následující den ustal.

Ale co by poté onen pokrytecký svět následný svět dělal? Obrátil by svou pozornost třeba do zmíněné Barmy?

Něco mi říká, že nejspíš asi ne.