Fridrichovou a Moravce bychom měli, tak ještě Reportéry ČT a je hotovo
Po pořadu 168 hodin, kde si Nora Fridrichová dělala nepokryté šoufky z našich ctných a moudrých poslanců, se včera konečně poroučel i Václav Moravec. I když řada diskutérů všech možných médií jeho pořad samozřejmě nesledovala a tvrdila, že jeho obsah nemá cenu, opět jsme si my, co nám leží na srdci klid na práci ve střední Evropě, otevřeli dlouho schovaný Moet et Chandon. Moravcovy nevybíravé požadavky na inteligentní a aspoň trochu strukturovanou odpověď nás, co volíme skutečné lídry, celých těch jedenadvacet let dráždilo. Zejména odmítání účasti v diskusi takových veličin jako pan Tomio Okamura, který má vždy připravenu dlouhou odpověď, ať je dotaz jakýkoliv a bedlivě bdí, aby mu nebyly kladeny zkorumpované otázky, případně JUDr. Jindřich Rajchl, který poslední dobou změnil své povolání z hard porna na společensky únosnější slovní masturbaci. Místo podobných jedinců jsme bylí my, televizní sebemrskači, nuceni poslouchat nudné a otravné projevy ekonomů, že zvyšovat schodek státního rozpočtu v době ekonomického růstu je zvrhlost, případně, že dávat více peněz na obranu v době, když se přeci okolo nás vůbec, ale vůbec nic neděje, je mrhání prostředky místo tolik potřebných slev na autobus do města na nákupy pro hladovějící důchodce.
Zůstává jediný nevyprsklý nežit v podobě Reportérů ČT, kde tu a tam paní Snopková podlehne mámení pověstných rozvratných živlů a zahraničních centrál a zveřejní samozřejmě nechutné a lživé informace o tom, jak na Slovensku občané zacálují našemu prime ministrovi vyčištění jeho průmyslového areálu. Je jisté, že po včerejším odchodu Václava Moravce i jí už zvoní hrana a poté už nebude pro nikoho problém v klidu s krýglem Svijan usednout před obrazovku a nebát se, že se mu zvýší krevní tlak.
Vzniknou nové pořady, tak dlouho opomíjené a tolik potřebné.
Tak třeba nedělní „Dobré poledne, pane premiére“. Kamera bude švenkovat po obýváku pana Andreje Babiše, který ve slušivých teplákách a bundě povede rozhovor s kohoutem Silverem o nechutném ukrajinském zrní. Případně bude na pokračování zvučnou českoslovenštinou vyprávět devatenáctidílný seriál nazvaný „Příběh Čapího hnízda“ , kdy se dozvíme celou a čistou pravdu, že on o něj vůbec, ale vůbec nikdy nezavadil. Možná nám ve slabé chvilce ukáže mobilní číslo přítele Macrona.
Pro děti pořad „Pohádky paní Alenky“. Pravda, bude třeba trochu více peněz na makiláž, ale vzhledem k přesunu plateb za televizi a rozhlas z našich SIPO do daní to naše moudré a myslící občany mrzet nebude. Paní Alenka bude mít v ruce maňáska Zbyňka, který bude děti strašit tím, že jim rozbije jejich prasátka s pětikačkami, aby měli rodiče na rohlíky, aby v závěru všechno dobře dopadlo a papu jim paní Alenka koupí na dluh.
Pozdě večer je v plánu pořad „Vinotéka pana Miloše“. Zkušený a ostřílený znalec všeho, co má nějaké procento ethylalkoholu, nám bude v přítmí sklípku vyprávět, kolik toho už za svůj život prokoštoval a že požívat lihoviny je na rozdíl od blouznění vychrtlíka Nešpora vlastně fajn, protože, jak známo, ve víně je pravda a tu on po celý život přeci měl. Navíc se šnapsem utlumí výčitky svědomí a život se stane růžovým sadem.
Pořad pro pamětníky povede pan Václav. Krásným perem z Chile bude kreslit na připravenou čtvrtku papíru své vize společnosti, které on vždy měl v hlavě jako jediný cíl. Dozvíme se, jaké to bylo, když se u nás za zhasnutého světla privatizovalo, jak jsme měli místo EU a NATO zvolit zcela jinou cestu a místo proklínaného eura už mít dávno rubl. Jistě si vzpomene na poslední vzepětí národa při „mobilisaci“, po níž pak bez jediného výstřelu uzavřel věčný brudršaft s nepřítelem.
Pro milovníky automobilismu máme připraven pořad „S Filipem za volantem“. Dozvíme se, jaké je to vzrušení řítit se po českých dálnicích třeba 250 km/hod, když víme, v jakém jsou stavu i to, jak lze tím pádem ujet dálniční hlídce a pokud nás přeci jen dožene, tak je překvapit oděvem oberstrumbanfuhrera, s čímž si nebudou vědět rady a papíry nám vyděšeně vrátí a zasalutují s přáním šťastné další cesty.
V rámci zdravého pohybu bude uváděn ráno v 7.00 hod desetiminutový šot „Zdravý Boris“. Ten nám ukáže, jaká je to slast vystoupat do třetího štoku po schodech a nepoužít výtah a úplně na závěr střihne svižný kotoul vzad.
Není třeba litovat odchodu pana Moravce z obrazovky. Námětů na vyplnění volného prostoru je přehršel.
Tomáš Vodvářka
Karneval pokračuje XV.
Poslanecká sněmovna má za sebou klíčové zasedání tohoto volebního období. Nešlo však o všechny občany ČR, ale jen o dva - pana Babiše a pana Okamuru. A všechno dopadlo dobře.
Tomáš Vodvářka
Společenská stupidita na vzestupu
Nestor české neuropatologie František Koukolík definuje stupiditu nikoli jako hloupost či opak inteligence. To by bylo velmi povrchní a venkoncem nesprávné hodnocení
Tomáš Vodvářka
O komunismu, komunistech a jiné zvířeně
Kolegové Petr Burian a Karel Wágner napsali zajímavá sdělení, v nichž se každý svým způsobem vyjadřuje k lidem a době nedávno minulé. Zkusím totéž
Tomáš Vodvářka
Olympiáda (ne)plná kondomů
Zdá se, že vrcholové výkony sportovců přes den nejsou zdaleka jediným vyvrcholením v olympijském klání.
Tomáš Vodvářka
Čtyři roky
Relativita času může mít dvě různé odpovědi. Může to být krátké období v lidském životě. Nebo taky neskutečně dlouhý úsek.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy
Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice...
Nové dálniční obchvaty zatím neulevily lidem naplno, část řidičů se jim vyhýbá
Nových 21 kilometrů dálnic dostali řidiči v závěru loňského roku v Olomouckém kraji a výhodou je,...
Politoložka z Brna je první Češkou v britské Akademii sociálních věd
Brněnská politoložka Monika Brusenbauch Meislová se stala první Češkou v britské Akademii...
Loket chystá rekonstrukci dřevěné ikonické lávky ve Svatošských skalách
Město Loket plánuje letos zrekonstruovat dřevěnou lávku pro pěší ve Svatošských skalách. Historický...
Do Harrachova přijede Krakonoš
Přijďte přivítat pána hor. Harrachov se chystá v sobotu 14. března na návštěvu Krakonoše.
Moderní kancelář ve Zlíně 26 m2
třída Tomáše Bati, Zlín - Prštné
9 728 Kč/měsíc
- Počet článků 1158
- Celková karma 28,95
- Průměrná čtenost 2483x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené blogy
- L.A.Sulovská
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd