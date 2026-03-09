Fridrichovou a Moravce bychom měli, tak ještě Reportéry ČT a je hotovo

Konsolidace poměrů v České televizi běží svým klidným evolučním tempem. Zbývá už jen vytlačit poslední vřed a nastane kýžená selanka.

Po pořadu 168 hodin, kde si Nora Fridrichová dělala nepokryté šoufky z našich ctných a moudrých poslanců, se včera konečně poroučel i Václav Moravec. I když řada diskutérů všech možných médií jeho pořad samozřejmě nesledovala a tvrdila, že jeho obsah nemá cenu, opět jsme si my, co nám leží na srdci klid na práci ve střední Evropě, otevřeli dlouho schovaný Moet et Chandon. Moravcovy nevybíravé požadavky na inteligentní a aspoň trochu strukturovanou odpověď nás, co volíme skutečné lídry, celých těch jedenadvacet let dráždilo. Zejména odmítání účasti v diskusi takových veličin jako pan Tomio Okamura, který má vždy připravenu dlouhou odpověď, ať je dotaz jakýkoliv a bedlivě bdí, aby mu nebyly kladeny zkorumpované otázky, případně JUDr. Jindřich Rajchl, který poslední dobou změnil své povolání z hard porna na společensky únosnější slovní masturbaci. Místo podobných jedinců jsme bylí my, televizní sebemrskači, nuceni poslouchat nudné a otravné projevy ekonomů, že zvyšovat schodek státního rozpočtu v době ekonomického růstu je zvrhlost, případně, že dávat více peněz na obranu v době, když se přeci okolo nás vůbec, ale vůbec nic neděje, je mrhání prostředky místo tolik potřebných slev na autobus do města na nákupy pro hladovějící důchodce.

Zůstává jediný nevyprsklý nežit v podobě Reportérů ČT, kde tu a tam paní Snopková podlehne mámení pověstných rozvratných živlů a zahraničních centrál a zveřejní samozřejmě nechutné a lživé informace o tom, jak na Slovensku občané zacálují našemu prime ministrovi vyčištění jeho průmyslového areálu. Je jisté, že po včerejším odchodu Václava Moravce i jí už zvoní hrana a poté už nebude pro nikoho problém v klidu s krýglem Svijan usednout před obrazovku a nebát se, že se mu zvýší krevní tlak.

Vzniknou nové pořady, tak dlouho opomíjené a tolik potřebné.

Tak třeba nedělní „Dobré poledne, pane premiére“. Kamera bude švenkovat po obýváku pana Andreje Babiše, který ve slušivých teplákách a bundě povede rozhovor s kohoutem Silverem o nechutném ukrajinském zrní. Případně bude na pokračování zvučnou českoslovenštinou vyprávět devatenáctidílný seriál nazvaný „Příběh Čapího hnízda“ , kdy se dozvíme celou a čistou pravdu, že on o něj vůbec, ale vůbec nikdy nezavadil. Možná nám ve slabé chvilce ukáže mobilní číslo přítele Macrona.

Pro děti pořad „Pohádky paní Alenky“. Pravda, bude třeba trochu více peněz na makiláž, ale vzhledem k přesunu plateb za televizi a rozhlas z našich SIPO do daní to naše moudré a myslící občany mrzet nebude. Paní Alenka bude mít v ruce maňáska Zbyňka, který bude děti strašit tím, že jim rozbije jejich prasátka s pětikačkami, aby měli rodiče na rohlíky, aby v závěru všechno dobře dopadlo a papu jim paní Alenka koupí na dluh.

Pozdě večer je v plánu pořad „Vinotéka pana Miloše“. Zkušený a ostřílený znalec všeho, co má nějaké procento ethylalkoholu, nám bude v přítmí sklípku vyprávět, kolik toho už za svůj život prokoštoval a že požívat lihoviny je na rozdíl od blouznění vychrtlíka Nešpora vlastně fajn, protože, jak známo, ve víně je pravda a tu on po celý život přeci měl. Navíc se šnapsem utlumí výčitky svědomí a život se stane růžovým sadem.

Pořad pro pamětníky povede pan Václav. Krásným perem z Chile bude kreslit na připravenou čtvrtku papíru své vize společnosti, které on vždy měl v hlavě jako jediný cíl. Dozvíme se, jaké to bylo, když se u nás za zhasnutého světla privatizovalo, jak jsme měli místo EU a NATO zvolit zcela jinou cestu a místo proklínaného eura už mít dávno rubl. Jistě si vzpomene na poslední vzepětí národa při „mobilisaci“, po níž pak bez jediného výstřelu uzavřel věčný brudršaft s nepřítelem.

Pro milovníky automobilismu máme připraven pořad „S Filipem za volantem“. Dozvíme se, jaké je to vzrušení řítit se po českých dálnicích třeba 250 km/hod, když víme, v jakém jsou stavu i to, jak lze tím pádem ujet dálniční hlídce a pokud nás přeci jen dožene, tak je překvapit oděvem oberstrumbanfuhrera, s čímž si nebudou vědět rady a papíry nám vyděšeně vrátí a zasalutují s přáním šťastné další cesty.

V rámci zdravého pohybu bude uváděn ráno v 7.00 hod desetiminutový šot „Zdravý Boris“. Ten nám ukáže, jaká je to slast vystoupat do třetího štoku po schodech a nepoužít výtah a úplně na závěr střihne svižný kotoul vzad.

Není třeba litovat odchodu pana Moravce z obrazovky. Námětů na vyplnění volného prostoru je přehršel.

Autor: Tomáš Vodvářka | pondělí 9.3.2026 7:41 | karma článku: 29,62 | přečteno: 798x

Další články autora

Tomáš Vodvářka

Karneval pokračuje XV.

Poslanecká sněmovna má za sebou klíčové zasedání tohoto volebního období. Nešlo však o všechny občany ČR, ale jen o dva - pana Babiše a pana Okamuru. A všechno dopadlo dobře.

6.3.2026 v 9:10 | Karma: 35,25 | Přečteno: 1445x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Společenská stupidita na vzestupu

Nestor české neuropatologie František Koukolík definuje stupiditu nikoli jako hloupost či opak inteligence. To by bylo velmi povrchní a venkoncem nesprávné hodnocení

4.3.2026 v 9:27 | Karma: 36,28 | Přečteno: 2952x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

O komunismu, komunistech a jiné zvířeně

Kolegové Petr Burian a Karel Wágner napsali zajímavá sdělení, v nichž se každý svým způsobem vyjadřuje k lidem a době nedávno minulé. Zkusím totéž

27.2.2026 v 7:57 | Karma: 37,77 | Přečteno: 1806x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Olympiáda (ne)plná kondomů

Zdá se, že vrcholové výkony sportovců přes den nejsou zdaleka jediným vyvrcholením v olympijském klání.

25.2.2026 v 8:01 | Karma: 27,82 | Přečteno: 1392x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Čtyři roky

Relativita času může mít dvě různé odpovědi. Může to být krátké období v lidském životě. Nebo taky neskutečně dlouhý úsek.

22.2.2026 v 6:46 | Karma: 28,70 | Přečteno: 569x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...
4. března 2026  6:47

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání
2. března 2026  11:02

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...

Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy

Sklepení Staroměstské radnice
3. března 2026

Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice...

Nové dálniční obchvaty zatím neulevily lidem naplno, část řidičů se jim vyhýbá

První řidiči projeli poslední úsek D1, který byl otevřen 19. prosince 2026 – po...
9. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Nových 21 kilometrů dálnic dostali řidiči v závěru loňského roku v Olomouckém kraji a výhodou je,...

Politoložka z Brna je první Češkou v britské Akademii sociálních věd

ilustrační snímek
9. března 2026  8:01,  aktualizováno  8:01

Brněnská politoložka Monika Brusenbauch Meislová se stala první Češkou v britské Akademii...

Loket chystá rekonstrukci dřevěné ikonické lávky ve Svatošských skalách

Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách
9. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Město Loket plánuje letos zrekonstruovat dřevěnou lávku pro pěší ve Svatošských skalách. Historický...

Do Harrachova přijede Krakonoš

ilustrační snímek
9. března 2026  9:38

Přijďte přivítat pána hor. Harrachov se chystá v sobotu 14. března na návštěvu Krakonoše.

Tomáš Vodvářka VIP

  • Počet článků 1158
  • Celková karma 28,95
  • Průměrná čtenost 2483x
Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Oblíbené blogy

  • L.A.Sulovská
  • Vladimír Gottwald
  • Jan Pražák
  • Lubomír Stejskal

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.