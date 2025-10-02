Flotila spásy míří do pásma Gaza (doplněno)
S velkou pompou se několik lodí z „flotily spásy“ dostalo do oblasti, kde operuje israelské námořnictvo. Lidé, plující s objemově bezvýznamným nákladem potravin a léků, s velkou pompou vyrazili ze Španělska, aby „prolomili“ blokádu pásma a dovezli svůj náklad. Jako důvod uvádějí „hladomor a genocidu“, jež postihuje občany území s cca 2 miliony obyvatel.
Směšnost hraničící se stupiditou lze dokladovat v několika bodech.
1. Žádný hladomor ani genocida v pásmu Gaza není. Po dvou letech odvetné operace IDF, jež má za úkol jednak osvobodit rukojmí, držené kdesi ve tmě a hladu v tunelech a za druhé eliminovat teroristické hnutí Hamás, které provádělo dne 7.10.2023 genocidu v jižním Israeli, totiž záběry v televizi neukazují vyhladovělé děti, sedící s miskou u cesty. IDF vždy dopředu informuje obyvatele, kudy povede jejich ofenzíva, takže občané mají dostatek času odejíit ze zóny bojových operací. Pokud by kterákoliv země prováděla skutečnou genocidu, nejspíše by tato upozornění nevydávala a filmové šoty by vypadaly jinak. Lze snadno dohledat a porovnat snímky třeba z varšavského ghetta či obleženého Leningradu za 2. světové války.
2. Israel opakovaně vyzval účastniíky plavby, aby svůj náklad vyložili v přístavu Ašdod, kde bude zkontrolován a poté předán Arabům v pásmu. Pokud by šlo o podstatu věci – tedy skutečnou humanitární pomoc – byl by to průchodný krok. Toto řešení flotila odmítla.
3: Jako další možnost, pokud se tedy lidé na lodích nechtějí setkat s židovskými občany, se nabídla katolická církev na Kypru, že dopraví náklad na místo určení sama. Opět bylo zamítnuto.
Principem celé šarády je nechat se za velké mediální pozornosti zatknout, internovat a poté deportovat zpět. O nějakou pomoc z tohoto pohledu vůbec nejde.
Představitelům státu Israel bych doporučoval potopení lodí flotily poté, co bude vyložen náklad lidský a materiální. Poté povinné zhlédnutí posádek lodí asi hodinového dokumentu, který byl natočen po příchodu vojsk IDF na místo běsnění humanoidů v jižním Israeli. I když nejspíše spálené mrtvoly, znetvořené děti a další zrůdnosti aktivisty nepřesvědčí, nebudou moci nikde vykládat, že si ničeho nevšimli a že neměli žádné relevantní informace. A na závěr sdělení, že pokud chtějí plýtvat dobročinností, bude jejich aktivita uvítána v zemích hladovějící Afriky, Jemenu a dalších zemích, kde skutečně děti umírají na nedostatečnou výživu či nedostatek zdravotní péče.
Něco mi však říká, že se to nestane. Ono by to totiž nebylo na prvních stránkách světových médií, o což jde – a nejspíše jen o to – především.
P.S. Češka Přikrylová byla „unesena“ IDF a žádá vládu České republiky, aby jí pomohla dostat se domů.
|
Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu
Doufám, že se bude vracet domů za své. Dobře věděla, co se stane. Tohle je to, čemu Židé říkají chucpe.
Tomáš Vodvářka
Děkovná řeč Jiřího Mádla v Senátu
Bloger Václav Kříž publikoval na blogu idnes své negativní pocity z projevu Jiřího Mádla při slavnostním předávání stříbrných medailí v Senátu. Poslechl jsem si jej a nestačil se divit.
Tomáš Vodvářka
Virtuální násilí na internetu jako fenomén doby.
„Všechny postřílet, pověsit, nasednout na traktory, vzít kalašnikovy a vyjet do Prahy, Židy zplynovat atd.....
Tomáš Vodvářka
Tak Palestinu bychom měli... a co dál?
Dne 22.9.2025 francouzský president E. Macron slavnostně uznal stát Palestina. A co další? Jsou na řadě?
Tomáš Vodvářka
Nová nemoc - Posedlost z Israele
Nejsem si jist, bude-li v příštím vydání mezinárodní klasifikace nemocí uvedena jako další entita. Měla by být.
Tomáš Vodvářka
Tak nám zapíchli Vueltu, paní Müllerová
řekl by Josef Švejk své domácí, pokud by se v hostinci U kalicha podařilo dát na stěnu velkoplošnou obrazovku.
