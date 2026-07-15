Filipe, drž se...
Každý, kdo jen trochu sleduje politiku, ví, že teprve tvým vstupem do ní dostala ten správný drajv. Fakt, že jsi byl jako jediný z celé té plejády skvělých politiků, sedících nyní ve Strakově akademii, zapuzen gumou z Hradu, dodnes rezonuje celou naší společností. Vždyť ty je všechny jednoznačně převyšuješ a to ještě nemluvím o intelektu.
Každého muselo zaujmout tvé cvičení zaměřené na svalstvo ramen, ten správný pohyb v abdukci a déletrvající isometrické kontrakci musculus deltoides lateris dextri. Co je proti tomu tupé lezení do schodů, jak navrhl tvůj stranický parťák Boris? Opět lze jen litovat, že jiný ministerský post připadl tomuhle blebolovi a ne tobě.
Pravda, místo zmocněnce pro klimatickou změnu také není k zahození, i když tvůj stranický šéf vyhlásil, že žádná klimatická krize se nekoná, protože v den jeho nástupu skončila. Což nebránilo tomu, abys na Ministerstvu pro životní prostředí uzmul nejvyšší sesli a neviditelný Igor byl vytlačen do komůrky pro zástupce podsekretářky. Tvá přítomnost na každém zasedání vlády je jasným důkazem, jak moc jsi potřebný pro naši vlast.
My, co ti fandíme, rádi sledujeme tvé profily, kde se řítíš po dálnici přes 300 km v hodině a v klidu (jak jinak) vyprávíš svému spolujezdci, jaký je to rajc. S lehkým úsměvem míjíš ty méněcenné trouby, kteří se šinou ubohou stotřicítkou za svými povinnostmi, aby ti v konečném důsledku přispěli na zmocněnecký plat. Jen ty dobře víš, co jsou zač.
Pan Chlad, co pase Motoristy sobě, se nedávnou vyjádřil v pořadu DVTV, že jsi jeden z mála, který na sobě dennodenně pracuje. Což ani nemusel říkat, protože my samozřejmě víme. Kdo z nás má doma knihovnu s více jak desetitisícem svazků? Kde jsou jen zásadní díla, zatímco ten balast, například pravidla silničního provozu, jsi dávno vyhodil jako nepotřebný šunt. Kdo je schopen z fleku citovat Schopenhauera, Heideggera či Kanta, pravda, zatím jen spojky a částice, ale my víme, že pan Chlad má pravdu a že se to bude lepšit.
A v těchto dnech jsme svědky té nejhorší štvanice, kde novinářská lůza a parchanti z facebooku zveřejnili nechutné video, kde si přidrzlý řidič sanitky dovolil vjet ti do cesty, když jsi spěchal do vládní budovy opět s nějakým návrhem jak zlepšit naši společnost. My, co rozumíme pravidlům silničního provozu, samozřejmě víme, že je zcela normální jet v odbočovacím pruhu, předjet proletariát, stolící tupě na červenou a pak se před ně zařadit. Je to zcela běžný postup v situaci, kdy se nám nechce čekat v zácpách. To, že se tam nachomejtl ten tupec, který vezl pizzu a vše maskoval blikačkou a sirénou, je nechutná hra gumy z Hradu, která tě chce opět potupit před celou společností a dokladovat tak své rozhodnutí ti nedat do správy Zamini.
Jen málokdo by našel tu přehršli soucitu, s níž jsi se staral o zdravotní stav toho trouby ve fake sanitce a jak jsi sdělil našim občanům, že mají na cestách dávat pozor atd. To dokáže jen opravdový charakter. Daleko větší, než tvůj vládní šéf, který se tě chce – nevím proč – zbavit. On se už láme pod společenským tlakem, zatímco ty jsi pevný a neměnný ve svých názorech, ať jsou jakékoliv.
Se znepokojením jsme si přečetli tvé prohlášení, že pozastavuješ svou činnost zmocněnce do doby dokončení vyšetření té hanebné habaďůry. Kdo se bude starat o klima, když ty nebudeš sedět ve vládě? Kdo bude chodit do veřejných diskusí, kde svým šarmem a znalostmi vždy rozlámeš na kusy připitomělé opozičníky? Nacher to sám nedá, to víš sám.
Tak tě prosím, vydrž, zůstaň s námi. Vždyť sám dobře víš, že se časem prokáže, že to video je fake news, že to všechno je jen kampaň a účelovka a že jsi čistý jako pověstná lesní studánka s křišťálově čistou vodou.
Filipe, drž se a bojuj. Bojuješ i za nás. Jsme s tebou.
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