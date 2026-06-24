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Důrazný protest

Jako všichni naši občané, citliví k jakémukoliv násilí, s rozhořčením sleduji poslední vývoj v Rusku a Ukrajině.

Zatímco Rusko, vedeno snahou o osvobození území, o nichž se rozhodlo, že mu patří, již více jak 4 roky vede speciální vojenskou operaci (které jen ztroskotanci a zaprodanci říkají válka), fašisticko-sionistický režim v Kyjevě se k tomuto postupu staví odmítavě. Není jasné proč, neboť jak všichni víme, kam přijedou ruské tanky, tam nastává mír, rozlévá se vodka a tančí se kozáček.

Ruská strana vždy velmi citlivě zvažuje jakýkoliv útok a to s ohledem na civilní obyvatele, jejichž život je pro ruskou duši to nejcennější. Děje se tak i za cenu vlastních ztrát, kdy stateční vojáci jdou dům od domu a vyvádějí místní občany z krytů. Šlechetně se pak starají zejména o ukrajinské děti, které jim jejich rodiče vděčně svěřují k transportu do ruského vnitrozemí, kde nehrozí, že by byli jakkoli postiženi bojovými operacemi. Odkaz

Naopak, jak dokládají někteří odborníci na vojenské operace, dochází ze strany ukrofašistů k úmyslné destrukci vlastních obytných domů, elektráren, nemocnic, divadel, škol atd.a to vše proto, aby z této odporné činnosti obvinili mírumilovnou ruskou stranu. Trpící Ukrajinec, zbaven domova, části rodiny, vody, elektřiny a lékařské služby je pak tím pověstným beranidlem, jež naráží na evropské činitele, kteří poté zblble otvírají peněženky a sytí vojenskou mašinerii dalšími horami euro.

V poslední době pak ukrofašisté začali zasahovat i ruská území. President Vladimír Vladimírovič Putin se rozhořčil, že tu a tam zahyne i ruský civilista, což je – minimálně pro něj – cosi, co by ruská strana nikdy neudělala. Odkaz Útoky na Krym, kde nedávno přišedší ruští občané již nemají benzín, aby mohli jezdit do práce a k lékaři, kterým docházejí základní potraviny, jsou dalším bezohledným krokem v tomto zhovadilém přístupu. Celý svět se musí třást odporem při sledování hořících rafinérií, továren, v nichž se vyrábějí kombajny či dětské postýlky, útoků na mosty a vlaky atd. Odkaz Je jisté, že po úspěšném dokončení speciální vojenské operace budou viníci postaveni před řádný soud – ideálně v Lubjance v Moskvě, kde, jak známo, spravedlnost vždy hrála zásadní roli.

Moskva – město hrdina – trpělivě snáší výrazně zhoršené ovzduší, kde jsou občané nuceni dýchat ropné výpary z hořících rafinérií. Jsem si jist, že je to utvrdí, aby dále podporovali svého vůdce a jeho spravedlivý boj proti zvrhlému Západu. A to v situaci, kdy i jejich poslední trumf – tedy Donaldova senilita – začala vyprchávat. Odkaz My, co cosi pamatujeme, víme, že Rus vydrží vše.

Proto – důrazně protestuji proti přístupu Ukrajiny a jsem plně na straně bránícího se Ruska. Pevně věřím, že ve svém protestu nezůstanu osamocen.

Autor: Tomáš Vodvářka | středa 24.6.2026 8:03 | karma článku: 34,05 | přečteno: 1726x

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Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

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