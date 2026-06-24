Důrazný protest
Zatímco Rusko, vedeno snahou o osvobození území, o nichž se rozhodlo, že mu patří, již více jak 4 roky vede speciální vojenskou operaci (které jen ztroskotanci a zaprodanci říkají válka), fašisticko-sionistický režim v Kyjevě se k tomuto postupu staví odmítavě. Není jasné proč, neboť jak všichni víme, kam přijedou ruské tanky, tam nastává mír, rozlévá se vodka a tančí se kozáček.
Ruská strana vždy velmi citlivě zvažuje jakýkoliv útok a to s ohledem na civilní obyvatele, jejichž život je pro ruskou duši to nejcennější. Děje se tak i za cenu vlastních ztrát, kdy stateční vojáci jdou dům od domu a vyvádějí místní občany z krytů. Šlechetně se pak starají zejména o ukrajinské děti, které jim jejich rodiče vděčně svěřují k transportu do ruského vnitrozemí, kde nehrozí, že by byli jakkoli postiženi bojovými operacemi. Odkaz
Naopak, jak dokládají někteří odborníci na vojenské operace, dochází ze strany ukrofašistů k úmyslné destrukci vlastních obytných domů, elektráren, nemocnic, divadel, škol atd.a to vše proto, aby z této odporné činnosti obvinili mírumilovnou ruskou stranu. Trpící Ukrajinec, zbaven domova, části rodiny, vody, elektřiny a lékařské služby je pak tím pověstným beranidlem, jež naráží na evropské činitele, kteří poté zblble otvírají peněženky a sytí vojenskou mašinerii dalšími horami euro.
V poslední době pak ukrofašisté začali zasahovat i ruská území. President Vladimír Vladimírovič Putin se rozhořčil, že tu a tam zahyne i ruský civilista, což je – minimálně pro něj – cosi, co by ruská strana nikdy neudělala. Odkaz Útoky na Krym, kde nedávno přišedší ruští občané již nemají benzín, aby mohli jezdit do práce a k lékaři, kterým docházejí základní potraviny, jsou dalším bezohledným krokem v tomto zhovadilém přístupu. Celý svět se musí třást odporem při sledování hořících rafinérií, továren, v nichž se vyrábějí kombajny či dětské postýlky, útoků na mosty a vlaky atd. Odkaz Je jisté, že po úspěšném dokončení speciální vojenské operace budou viníci postaveni před řádný soud – ideálně v Lubjance v Moskvě, kde, jak známo, spravedlnost vždy hrála zásadní roli.
Moskva – město hrdina – trpělivě snáší výrazně zhoršené ovzduší, kde jsou občané nuceni dýchat ropné výpary z hořících rafinérií. Jsem si jist, že je to utvrdí, aby dále podporovali svého vůdce a jeho spravedlivý boj proti zvrhlému Západu. A to v situaci, kdy i jejich poslední trumf – tedy Donaldova senilita – začala vyprchávat. Odkaz My, co cosi pamatujeme, víme, že Rus vydrží vše.
Proto – důrazně protestuji proti přístupu Ukrajiny a jsem plně na straně bránícího se Ruska. Pevně věřím, že ve svém protestu nezůstanu osamocen.
Tomáš Vodvářka
Zázraky medicíny
Dějí se. I u nás. Kupříkladu jedinec krátce před smrtí, což bylo znalecky doloženo, vstal z mrtvých a kypí zdravím.
Tomáš Vodvářka
Karneval pokračuje XVII. Radostná léta s Andrejem
Po vládě Fialova teroru, který zpustošil naši krásnou vlast, jsme se konečně nadechli a vykročili k zářným zítřkům
Tomáš Vodvářka
Penzijní reforma v režii ANO v kolotu času
Rád bych položil voličům hnutí ANO poměrně jednoduchou otázku, která se objeví na konci tohoto blogu.
Tomáš Vodvářka
Malé opáčko z terminologie Předního Východu
Jelikož v kolotu informací ztrácejí některé pojmy svůj původní význam, dovoluji si uvést jistá upřesnění
Tomáš Vodvářka
Pásmo Gaza jako symbol pokrytectví
Ten malý kousek země, cca 350 km čtverečních, je symbolem pokrytectví celého světa. A rovněž utopie zvané dvoustátí.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Na Kulaťáku byla otevřena oblíbená vědecká laboratoř plná pokusů pro milovníky techniky, přírody i...
Lesopark s tůní, nové aleje i hruškový sad. Po tornádu leckde oživili přírodu
Pět let po ničivém tornádu se na jižní Moravě neobnovují jen domy a veřejné budovy. Obce vracejí...
Centrální park Praha 13
Dnes ráno jsme měli v Centrálním parku na Praze 13 dva tubusy metra B. Horní a dolní.
- Počet článků 1191
- Celková karma 33,64
- Průměrná čtenost 2463x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd
Oblíbené blogy
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
- Tomáš Flaška
- Jan Ziegler