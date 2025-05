Dostane Don Pablo červenou kartu? /aktuálně doplněno/

Možná se zdálo, že už nejde dále klesnout. Don Pablo nás přesvědčil o opaku. Bude vyloučen do konce zápasu?

V kolotu dní a událostí už lehce zapadla prachem asi pět hodin trvající vynucená zastávka před bouří v náhodně zvolené restauraci, kam se don Pablo ukryl, aby si nesmáčel svůj redingot. Je družné povahy a tak si přisedl ke stolu u něhož seděl neznámý muž. Jak se později ukázalo, zcela náhodou šlo o poradce expresidenta republiky Miloše Zemana, s nímž se pustil do zcela nezávadné společenské konversace. Jistě probírali kopanou, ženské, případně co koupí svým dětem k vánocům.

Jeho stranický i vládní šéf jej ve své slušnosti pokáral a uvedl, že don Pablo dostane žlutou kartu. O ní víme, že jde o varování a že pokud by se jmenovaný dopustil stejného přestupku, dostane červenou. Don si nejspíše dával pozor a nejspíše za deště nevycházel ven, aby opět nemusel vběhnout do nejbližší knajpy, kde – opět zcela náhodně - bude sedět nějaká známá zcestovalá postava, která tu a tam cestuje do Moskvy, Pekingu či jiných podobných destinací, v níž se setkává s význačnými jedinci pevných morálních kvalit a charakterů.

Don Pablo v minulých dnech – samozřejmě proti své vůli a bez jeho vědomí – obdržel od bývalého drogového dealera sumičku čítající tisíc miliónů korun českých. Samozřejmě ji bez jakýchkoliv okolků přijal, protože šlo dle jeho názoru o vyjádření pokání již polepšeného gangstera, jemuž by stejně byla odebrána, pokud by naše čacká policie zjistila, že pochází z trestné činnosti. Jak všichni víme, vydělat uvedené prachy není vůbec nic těžkého, každý z nás bere takový prachy, abych tak nějak parafrázoval myslitele Milouše.

A tak don Pablo – kovaný a letitý člen ODS – pohřbil svým činem poslední šanci Čtyřkoalice dosáhnout aspoň nějakého solidního výsledku v říjnových volbách. Jakákoliv výtka vůči současné oposici bude přebita jejím trumfovým esem – totiž přirovnáním současných časů do doby Al Caponeho, který se rovněž snažil být zadobře s politiky výměnou sice ne za bitcoiny, ale taky za docela tvrdou valutu. Nelze než pogratulovat donu Pablovi za výborný materiál do předvolebních debat, na něž se už všichni těšíme. V kterémže to kraji bude volebním lídrem?

Nicméně voliče Spolu může těšit aspoň to, že pan premiér možná vytáhne červenou kartu a don Pablo opustí politický trávník.

P.S. pár minut po dopsání článku don Pablo dostal červenou kartu a opustil politický prostor. Bohužel, příliš pozdě.