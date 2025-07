Dopis kamarádovi, který vyrazil na poslední vandr

Ahoj Červe, možná mi tenhle dopis čteš přes rameno a směješ se, jaký jsem vůl, že se teď dojímám nad Tvým osudem, o kterém vím s odpuštěním prd

Pamatuješ si, jak jsme v prváku na gymplu spolu s Georgem a Tomem poprvé vyrazili na čundr do „našich“ Oderských vrchů? To se tenkrát ještě smělo spát v lese a v hamace kdekoliv, nikdo nás nebuzeroval za oheň u řeky, kde jsme pekli upytlačeného pstruha z Moravice. Naše oblíbená místa v šifrovým lomu za Podhradím u Vítkova, hospoda v kempu, ranní mlha nad řekou. Tak nějak jsme si všichni sedli a začali objíždět každoročně různé další štace jako velkej vandr. Šumava (jen tam, kam se smělo), Orlické hory a Krkonoše, Adršpašské skály ( a bezva spaní uvnitř areálu, kam se dneska už asi ani nesmí vstoupit ). Velký vandr z Košic do Ostravy přes Slovenské rudohoří, Nízké Tatry, Velkou a Malou Fatru a Beskydy až domů. Všechno po svých, nebyli jsme přeci mastňáci....

Byls to Ty, který vytáhl poprvé kytaru a donutil mne si ji koupit taky. Za rok jsme už na vandrech hráli po hospodách místním štamgastům za pivo a guláš.

„Sedím na pátým patníku a nade mnou bez blatníků jen Velkej vůz...“, tím jsme většinou začínali a když jsme vyčerpali čundrácké songy, tak jsme jeli ty nejhorší odrhovačky s celou hospodou...

Country kapela na gymplu, kde jsi bez velkých řečí furiantsky prohlásil, že si bereš basu. A za měsíc jsem bez hlesu zíral, jak ji máš zmáknutou a co všechno najednou můžeme hrát s daleko lepším zvukem.

Byla s Tebou sranda. Měls takový vzácný dar dlouho sedět a poslouchat a poté vypálit naprosto skvělou krátkou hlášku, po které jsme se všichni zbořili. A to všechno s kamenným obličejem, takže ti, co Tě neznali, chvíli zvažovali, jestli to myslíš vážně a začali řvát o pár vteřin později.

Byls z nás všech nejmladší, proto jsme Ti někdy říkali „Starý“. Vůbec by mne nenapadlo, že na ten poslední Velký vandr vyrazíš jako první.

Jednu věc Ti dlužím. Říct, že jsem Tě měl rád. Vím, že chlapi si to neříkaj, vypadá to blbě, ale bylo a je to tak. Bylo nám všem s Tebou fajn.

Takže mám k Tobě prosbu. Až na téhle cestě dorazíš k první knajpě, sedni někam do rohu, dej si pivo a cigáro. A počkej na mne a ostatní kluky. I když jsme se trochu, ale jen trochu za těch 50 let změnili, poznáš nás snadno, budeme mít na zádech usárnu, u boku feldflašku. A až dorazíme, naladíme kytary a dáme tu první, s kterou jsme začínali.

A nemusíme spěchat, času bude habaděj.....