Doma budeš, presidentskej...
Po několikatýdenních diskusích, spekulacích a mediálních šarvátek rozhodla naše skvělá koaliční vláda, že na summit NATO vyšle to absolutně nejlepší, co u nás máme.
V čele premiér, v současnosti zchudlý, an prodal prakticky všechno, co mělo nějakou hodnotu. Je tím samozřejmě velmi populární, protože ještě nedávno byl ostatními členy Evropské unie plísněn, že fasuje dotace proti všem předpisům a dokonce musel některé – samozřejmě neoprávněně – vracet. Náš stát jako firma mu to všechno radostně vynahradil z daní a vůbec to nebolelo. Svou konversí k skromnému životu přesvědčí i zuřícího Donalda, že mystické pojetí života plného meditací a jednou miskou rýže denně je mnohem lepší, než chřestit zbraněmi v Hormuzském průlivu. Je rovněž nanejvýš pravděpodobné, že svým příklonem k čistému mnišství strhne i takové pardály, jako je bratr Emmanuel či sestra Kallasová, jež doposud chřestí zbraněmi.
Dalším členem je světově známý diplomat Petr Macinka. Jsa vyškolen náročným studiem v Institutu Václava Klause, bude nepochybně obklopen řadou resortních kolegů, jimž oznámí jednak konec klimatické krize a jednak představí svého kamaráda Filipa, který svou brilantní angličtinou již zaujal a zaujímat bude i nadále. Je třeba znovu opakovat, že pikle gumy z Hradu nás připravily o možnost mít v čele resortu jedince, který zvládá řízení auta přes 250 km/hod a každodenní rozcvičku zejména horních končetin, což jsou pro post ministra zahraničí zcela zásadní předpoklady. Plýtvání podobnými talenty si prostě nesmíme nechat ujít. Bude však třeba jej žárlivě střežit, protože podobné typy se ve světové politice objevují skutečně jen velmi zřídka.
Posledním členem výpravy je ministr obrany Zůna. Ten, po pokání, jež obdržel jako rozhřešení od pátera Radima, již seká latinu a neodvažuje se projevit cokoli, co by ani náhodou zavánělo vlastním názorem. Pojede dokonale naprogramován a s tváří mlčenlivého samuraje, kterou odkoukal od svého guru Tomia, nehne ani brvou, když bude plísněn za těch pár krejcarů, co dává naší čacké armádě. Pověstný meč položí před sebe na stůl, aby bylo jasno všem, včetně amerického kašpara, co by jej eventuálně čekalo při zvýšení hlasu.
Jsem si jist, že po červencovém zasedání NATO v Ankaře se bude o naší vlasti ve světě hodně mluvit a že se náš postoj k světovému dění stane jakýmsi prototypem novodobého pojetí soužití s mocnostmi typu Ruska nebo Číny.
Bude líp.
Tomáš Vodvářka
Sudetské Němce u nás nechceme !
Nic nedokáže vybudit vlastenectví jako výhra na mistrovství světa. Nově se přidává avizovaný sjezd sudetských Němců v Brně.
Tomáš Vodvářka
Má lékařské dobrozdání nějaký význam?
Server idnes přinesl informaci o odsouzení jedince, který přes lékařský zákaz řízení sedl za volant a zabil.
Tomáš Vodvářka
Konečně jdu s pravdou ven
Na četné dotazy o mém curruculum vitae jsem se po dlouhém váhání rozhodl provést coming out a rozptýlit všechny pochybnosti.
Tomáš Vodvářka
Rady pro adepty na ministra obrany České republiky
Média již dlouho přinášejí informace, že pan generál Zůna, který je ve vládě za SPD, má pod sebou rozkývanou židli
Tomáš Vodvářka
Plivni a pak se omluv
A nejspíše ti to projde, protože žijeme v České republice, kde jsou podobné manýry už prakticky normativem.
|Další články autora
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha
Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...
Ředitele znojemské nemocnice odvolali. Ani zajištění nového primáře mu nepomohlo
Hlubokou krizi na interním oddělení znojemské nemocnice její ředitel Miroslav Kavka neustál....
Potravinářský kamion skončil na sjezdu z D1 v lese. Porazil několik stromů
Dopravu na hlavním tahu z dálnice D1 směrem na Jihlavu dnes ráno ochromila vážná nehoda. Řidič...
Liberec dostal na revitalizaci Tržního náměstí jedinou nabídku
Liberec dostal jedinou nabídku na revitalizaci Tržního náměstí, na kterém je i městský plavecký...
Kryptoměny odolávají geopolitickému napětí. Trh se připravuje na další cyklus
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 1170
- Celková karma 31,37
- Průměrná čtenost 2475x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené blogy
- L.A.Sulovská
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd