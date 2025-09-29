Děkovná řeč Jiřího Mádla v Senátu
Pan Václav Kříž neotevřel diskusi (na což má pochopitelně právo), takže si dovolím reagovat vlastním blogem.
Proslov nejde překopírovat, ale je na FB a Instagramu snadno dostupný. Pan Kříž se – jistě jen zcela náhodně – nijak nevyjadřuje ke konkrétnímu obsahu jeho řeči. Jako negativní argument uvádí, že byl „frázovitý, dlouhý a se specifickou intonací.“ Na pana blogera údajně dýchla Mádlova řeč charakterem „republiku si rozvracet nedáme“ (autor Klement Gottwald). A samozřejmě jako argument přidává jeho věk.
Poslechl jsem si projev celý. Pan Jiří Mádl sděluje, že je hrdý na svou vlast. Poté v rozhovoru popisuje současné symptomy imanentního nebezpečí a zla, které representuje současný ruský režim. Poukazuje na skutečnost, že v naší zemi žije řada velmi slušných jedinců, kteří svou prací, inteligencí a umem tvoří onen „biblický kvas“ společnosti. Zmiňuje to, že v naší zemi máme všechno, co ke spokojenému životu potřebujeme a to na rozdíl od nedaleké země, kde tomu tak není a v níž lze zřetelně sledovat to, co by nás čekalo, pokud by nás tato zem opět okupovala, což není až taková sci-fi.
Pan Kříž považuje pana Mádla za naivního prosťáčka, který opakuje názory pana předsedy Vystrčila a jako trumfové eso pak zdůrazní jeho mládí.
Pan Jiří Mádl vzdor svému věku natočil velmi dobrý film Vlny, který byl oceněn i Českým lvem. Což je skutečnost, která se podaří v drtivé většině starším režisérům po mnoha letech jeiich práce. Argumentace věkem je ten nejhorší faul, jenž lze v diskusi použít. Jako by počet let garantoval moudrost a přehled. Stačí se rozhlédnout okolo sebe, pustit si třeba některé přenosy z parlamentu České republiky, aby člověk razantně odmítl tvrzení o věku jako atributu moudrosti.
Potřeba si kopnout do někoho je samozřejmě častá a všudypřítomná. Je však třeba zvážit, do koho kopeme. Protože obrazně řečeno myš, kopající do lva, působí poměrně směšně. Blogeru Křížovi se to v jeho blogu povedlo náramně.
Tomáš Vodvářka
Virtuální násilí na internetu jako fenomén doby.
„Všechny postřílet, pověsit, nasednout na traktory, vzít kalašnikovy a vyjet do Prahy, Židy zplynovat atd.....
Tomáš Vodvářka
Tak Palestinu bychom měli... a co dál?
Dne 22.9.2025 francouzský president E. Macron slavnostně uznal stát Palestina. A co další? Jsou na řadě?
Tomáš Vodvářka
Nová nemoc - Posedlost z Israele
Nejsem si jist, bude-li v příštím vydání mezinárodní klasifikace nemocí uvedena jako další entita. Měla by být.
Tomáš Vodvářka
Tak nám zapíchli Vueltu, paní Müllerová
řekl by Josef Švejk své domácí, pokud by se v hostinci U kalicha podařilo dát na stěnu velkoplošnou obrazovku.
Tomáš Vodvářka
Zápisky zoufalého lékaře - stres v práci.
Řada povolání sebou nese stres. A ruku na srdce - medicína je na předním místě, což nese nepředvídatelné důsledky.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Trump jednal s Netanjahuem. V Bílém domě probrali plán pro Gazu, Izrael souhlasí
Americký prezident Donald Trump v pondělí přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V Bílém...
Macinka by si rád poradil se zelenými živly, Hřib řadí Motoristy k extremistům
V předvolební debatě se střetnou lídři stran, jejichž hlasy ve Sněmovně budou nejspíš hlavní adepti...
Mádlův bratr a kandidát STAN měl vážnou nehodu. Zázrak, že přežil, řekl Rakušan
Jan, starší bratr herce a režiséra Jiřího Mádla, utrpěl ve čtvrtek ráno vážná zranění při...
Babiš přilákal do Kralup příznivce i recesisty. Udivil ho pokles preferencí
Předvolební kampaň v kraji vrcholí. Zatímco středočeský lídr kandidátky SPOLU Martin Kupka (ODS) v...
Prodej bytu 3+1/L, 66 m2, Jince
Jince, okres Příbram
3 100 000 Kč
- Počet článků 1140
- Celková karma 33,31
- Průměrná čtenost 2494x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené blogy
- L.A.Sulovská
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd