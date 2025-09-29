Děkovná řeč Jiřího Mádla v Senátu

Bloger Václav Kříž publikoval na blogu idnes své negativní pocity z projevu Jiřího Mádla při slavnostním předávání stříbrných medailí v Senátu. Poslechl jsem si je a nestačil se divit.

Pan Václav Kříž neotevřel diskusi (na což má pochopitelně právo), takže si dovolím reagovat vlastním blogem.

Proslov nejde překopírovat, ale je na FB a Instagramu snadno dostupný. Pan Kříž se – jistě jen zcela náhodně – nijak nevyjadřuje ke konkrétnímu obsahu jeho řeči. Jako negativní argument uvádí, že byl „frázovitý, dlouhý a se specifickou intonací.“ Na pana blogera údajně dýchla Mádlova řeč charakterem „republiku si rozvracet nedáme“ (autor Klement Gottwald). A samozřejmě jako argument přidává jeho věk.

Poslechl jsem si projev celý. Pan Jiří Mádl sděluje, že je hrdý na svou vlast. Poté v rozhovoru popisuje současné symptomy imanentního nebezpečí a zla, které representuje současný ruský režim. Poukazuje na skutečnost, že v naší zemi žije řada velmi slušných jedinců, kteří svou prací, inteligencí a umem tvoří onen „biblický kvas“ společnosti. Zmiňuje to, že v naší zemi máme všechno, co ke spokojenému životu potřebujeme a to na rozdíl od nedaleké země, kde tomu tak není a v níž lze zřetelně sledovat to, co by nás čekalo, pokud by nás tato zem opět okupovala, což není až taková sci-fi.

Pan Kříž považuje pana Mádla za naivního prosťáčka, který opakuje názory pana předsedy Vystrčila a jako trumfové eso pak zdůrazní jeho mládí.

Pan Jiří Mádl vzdor svému věku natočil velmi dobrý film Vlny, který byl oceněn i Českým lvem. Což je skutečnost, která se podaří v drtivé většině starším režisérům po mnoha letech jeiich práce. Argumentace věkem je ten nejhorší faul, jenž lze v diskusi použít. Jako by počet let garantoval moudrost a přehled. Stačí se rozhlédnout okolo sebe, pustit si třeba některé přenosy z parlamentu České republiky, aby člověk razantně odmítl tvrzení o věku jako atributu moudrosti.

Potřeba si kopnout do někoho je samozřejmě častá a všudypřítomná. Je však třeba zvážit, do koho kopeme. Protože obrazně řečeno myš, kopající do lva, působí poměrně směšně. Blogeru Křížovi se to v jeho blogu povedlo náramně.

Autor: Tomáš Vodvářka | pondělí 29.9.2025 20:07 | karma článku: 11,12 | přečteno: 195x

Další články autora

Tomáš Vodvářka

Virtuální násilí na internetu jako fenomén doby.

„Všechny postřílet, pověsit, nasednout na traktory, vzít kalašnikovy a vyjet do Prahy, Židy zplynovat atd.....

27.9.2025 v 8:27 | Karma: 23,20 | Přečteno: 538x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Tak Palestinu bychom měli... a co dál?

Dne 22.9.2025 francouzský president E. Macron slavnostně uznal stát Palestina. A co další? Jsou na řadě?

23.9.2025 v 12:20 | Karma: 41,42 | Přečteno: 2829x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Nová nemoc - Posedlost z Israele

Nejsem si jist, bude-li v příštím vydání mezinárodní klasifikace nemocí uvedena jako další entita. Měla by být.

22.9.2025 v 7:41 | Karma: 30,03 | Přečteno: 574x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Tak nám zapíchli Vueltu, paní Müllerová

řekl by Josef Švejk své domácí, pokud by se v hostinci U kalicha podařilo dát na stěnu velkoplošnou obrazovku.

15.9.2025 v 18:44 | Karma: 30,56 | Přečteno: 838x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Zápisky zoufalého lékaře - stres v práci.

Řada povolání sebou nese stres. A ruku na srdce - medicína je na předním místě, což nese nepředvídatelné důsledky.

14.9.2025 v 5:16 | Karma: 36,66 | Přečteno: 3441x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

26. září 2025  11:20

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

25. září 2025  12:30

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

28. září 2025  16:37

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

28. září 2025  12:56

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

24. září 2025  13:29

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...

Trump jednal s Netanjahuem. V Bílém domě probrali plán pro Gazu, Izrael souhlasí

29. září 2025  18:11,  aktualizováno  21:15

Americký prezident Donald Trump v pondělí přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V Bílém...

Macinka by si rád poradil se zelenými živly, Hřib řadí Motoristy k extremistům

29. září 2025,  aktualizováno  21:14

V předvolební debatě se střetnou lídři stran, jejichž hlasy ve Sněmovně budou nejspíš hlavní adepti...

Mádlův bratr a kandidát STAN měl vážnou nehodu. Zázrak, že přežil, řekl Rakušan

29. září 2025  21:03

Jan, starší bratr herce a režiséra Jiřího Mádla, utrpěl ve čtvrtek ráno vážná zranění při...

Babiš přilákal do Kralup příznivce i recesisty. Udivil ho pokles preferencí

29. září 2025  20:49

Předvolební kampaň v kraji vrcholí. Zatímco středočeský lídr kandidátky SPOLU Martin Kupka (ODS) v...

Tomáš Vodvářka VIP

  • Počet článků 1140
  • Celková karma 33,31
  • Průměrná čtenost 2494x
Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Oblíbené blogy

  • L.A.Sulovská
  • Vladimír Gottwald
  • Jan Pražák
  • Lubomír Stejskal

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.