Další hřebík do rakve Fialovy vlády

Médii prošla jen těžko uvěřitelná informace o další diskriminaci určité skupiny občanů v rámci důchodového masakru, prosazeného pětidemoliční vládou.

Nejenom, že pro svůj plán na ožebračení bezbranných pensistů hanebně využila nesmyslných závěrů statistiků o zvyšování doby dožití českého občana a současně i neustálého snižování počtu narozených, ale současně prosadila skandální diskriminaci části poctivých občanů naší vlasti. Kdybychom si před 3 lety zvolili do čela vlády pana Andreje Babiše, který se předtím celých 8 let poctivě chystal na zásadní změnu důchodové reformy, byli bychom ušetřeni současných tragických dopadů na občany České republiky. On samozřejmě ví, jak z této šlamastyky vybřednout, jen se logicky se svým postupem tají, aby mu ho náhodou pětidemolice nevyfoukla a nechlubila by se čapím peřím. Můžeme si být jisti, že po vzoru Donalda Trumpa den po vítězství v parlamentních volbách uslyšíme prohlášení, po němž si oddychnou všichni občané, neboť budeme svědky radostné zvěsti o zvyšujících se pensích a postupnému snižování věku odchodu do důchodu. Jen všudypřítomní rejpalové v tom budou nalézat rozpory, nicméně my hnutí ANO věříme, že bude prostě líp.

Aby toho nebylo málo. Nejhorší ministr práce a sociálních věcí posledních 35 let našich dějin vyhlásil, že zasloužilí členové avantgardní strany z dob nejdynamičtějšího rozvoje naší země budou na svých pensích kráceni.

Jakoby nevěděl o nepopiratelných zásluhách komunistů, kteří celý svůj život zasvětili práci pro blaho občanů.

Tak třeba soudruzi z Ústředního výboru KSČ. Umí si představit kdokoli z prostých obyvatel, kolik alkoholu museli vypít při družebních stycích se soudruhy z ÚV KSSS? Tam přeci nebylo možné odmítnout stakan vodky s následujícím francouzákem se soudruhem z Leningradu. Bere někdo z ministerstva ohled na jejich zdravotní stav a nutnost kupovat drahé léky na zmírnění následků cirhosy jater? A ta dlouhá noční rokování v ruštině u samovaru a samohonky? Jejich léty narušený spánkový cyklus jim nyní působí značné potíže s potřebou pravidelných návštěv psychiatrů, což taky něco stojí. Dobrý psychiatr totiž, jak známo, na pojišťovnu už dávno nepracuje.

Nebo příslušníci Lidových milicí, kteří jsou v zaprodaných tiskovinách označováni jako modifikace „schutzstaffel“ (tedy SS) v dobách nacistického Německa. Umí si kdokoli z prostých občanů představit, kolik noci museli střežit naše výkonné továrny a dílny před záškodníky z Vólstrýtu, kteří k nám pronikali se záměrem uloupit technologické postupy, s nimiž jsme předbíhali zahnívajcí kapitalismus? Jen díky nim měli poctivě pracující občan klid na svou práci. Těch probdělých nocí u strážních ohňů, ty dny na střelnicích, kde vzdor severáku trefovali papírové terče s hlavou kapitalisty, aby byli připraveni k boji za ochranu továren a dolů. Nebo ta nekonečná pochodová cvičení. No řekněte přárelé, slovy klasika, kdo z vás by na to měl?

Případně církevní tajemník. Obětavec, který sledoval zaprodance z Vatikánu, zaplavující náš vzdělávací systém mámivým opiem lidstva. Musel dnes a denně vysedávat ve studením kostele a zkřehlými prsty držet propisku, aby si zapisoval obsah kázání kdejakého flanďáka a posléze to s výše postaveným a vyškoleným soudruhem rozebíral, jestli se mezi slovy homilie neobjevilo nějaké to zakázané slůvko, schopné otrávit naši uvědomělou společnost. Vždyť právě oni věděli, jak snadno pronikne jedovatý šíp náboženského pomatení do srdce prostého venkovana.

Jen na okraj lze zmínit i soudruhy ze Státní bezpečnosti. Ti dnem i nocí sledovali závadové osoby, kterak tyto popíjejí drahé destiláty, které si kupují za mrzké dolary a marky jim posílané z ideodiverzních centrál. Kolik umu a lsti museli vyvinout, aby je dostihli s nějakou závadovou tiskovinou, případně zjistili, kde se koná nějaký koncert vlasatých individuí a s velkou námahou je rozehnali po okolních lesích. Ty nekonečné a únavné lustrace zaprodanců a ztroskotanců a jejich předvádění do Bartolomějské.

Všem těmto poctivým soudruhům byla snížena zákonná pense. Navíc – tyto poctivě vydělané peníze připadnou těm, kteří několik desetiletí vyvíjeli podvratnou činnost, sdružovali se do pochybných spolků, jako byla Charta 77, VONS, případně KAN atd.

Každý slušný občan se musí nad touto zjevnou zhovadilostí otřást hnusem. A trpělivě čekat, až skončí nadvláda Fialova kabinetu a opět do něj zasedne ten, který již mnoho let slibuje, že všechno vrátí a že bude líp. Koneckonců, i on by za těchto okolností mohl přijít o část své poctivě zasloužené výsluhové pense. A to přeci, milí spoluobčané, nelze dopustit.

Psáno pro www.blogosfera.cz a slušné čtenáře