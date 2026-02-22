Čtyři roky

Relativita času může mít dvě různé odpovědi. Může to být krátké období v lidském životě. Nebo taky neskutečně dlouhý úsek.

Krátce poté, co president Ruské federace zahájil „speciální vojenskou operaci“ (jen připomínám, že použít tehdy na území Ruska slovo válka v souvislosti s vpádem na svrchované území jiného státu koštovalo 5 let v temnici) vystoupil tehdy bard české kultury pan Jiří Suchý z výzvou „zkusme bejt stateční“. Za svá slova sklidil začasté posměch, ale ukazuje se čím dál víc, že to byla slova prorocká.

Odkaz

Původní předpoklad rychlého „konečného řešení“ vzal rychle za své, protože Ukrajina se začala bránit. Nedošlo k obvyklému scénáři, tak dobře známému i v naší historii, kdy je obsazeno hlavní město, dosavadní vláda je „obměněna“ ochotnými přisluhovači (které najdeme v každém národě na světě), obyvatelstvo pochopí novou realitu a ohne hřbet. Máme v tomto oboru bohaté zkušenosti.

Možná i toto je důvod přinejmenším u některých protivného svědění, že se kdosi chová jinak než podle našeho mustru a proto je potřebné se vůči němu vymezovat a nacházet v jeho chování tolik potřebné hnidy, které v důsledku snižují hodnotu bránícího se a tak trochu se přibližují našemu pojetí. Velmi záhy se u nás objevila řada relativizátorů, kteří nacházeli prvky ospravedlnění destrukce Ukrajiny středověkými nájezdníky, kteří ne nepodobni mongolským hordám vraždí vše živé a ničí vše, co jim stojí v cestě.

Bývalý president Václav Klaus zpochybňoval ještě několik dní po zahájení invaze, že o ni vůbec jde. Rozkládající se mrtvá těla na uliciích v Buči považoval za herce. Jiří Paroubek napsal článek s názvem Dobrý stratég Surovikin s odkazem na bezohledného ruského oficíra, který se osvědčil v dobývání cizího prostoru. Jsem si jist, že každý čtenář najde řadu dalších příkladů quislingovského přístupu veřejně známých osob naší společnosti.

Odkaz

Na opačném pólu pomyslného bojiště je – naštěstí – řada bezejmenných, kteří nemají potřebu halasných proklamací. Iniciativa „dárek pro Putina“, řada sbírek na generátory, jež nahrazují dodávky energie po ruském „boji s nacismem“, aktivita Člověka v tísni a desítky či možná stovky dalších, o nichž se neví, ale které mají jednak materiální, ale především morální význam. Každý z nás si jistě vzpomene na toho, kdo mu přišel v úzkých na pomoc a tohoto člověka bude mít v úctě po celý svůj zbývající život.

Každý z nás, co žijeme v současné době v dostatku (či lépe v přebytku), se může uvnitř sebe rozhodnout. Je docela možné, že leckterým už to všechno leze na nervy a nechápe, proč tedy Ukrajina nedá ruskému carovi co chce a bude klid. Že ho to vlastně vůbec nezajíimá, protože mnohem lepší je plný vozík jídla z Kauflandu a finále hokeje na olympiádě. Pak jsou tací, kteří připravují sbírky pro potřebné, sbírají peníze na to, aby lidé na východ od nás přežili další zimu a mohli čelit čemusi, co do Evropy nepatří a nikdy nejspíše nebude. Tito lidé mají jednu vlastnost, která je odlišuje od těch prvně jmenovaných. Tou vlastností je soucit a empatie.

Máme každý z nás na výběr, co předáme svým potomkům. Můžeme jim odkázat dům, nějaké to konto či fungující podnik. Což jistě není špatné. Můžeme jim však předat i to, že je v lidském životě cosi důležitější, než zmíněné nemovitosti či milión. To, že být člověkem s podanou rukou ku pomoci, je přeci jen trochu více. Protože to první nám může kdosi vzít, rozbít, zničit.

To druhé nikdy a nikdo.

Autor: Tomáš Vodvářka | neděle 22.2.2026 6:46 | karma článku: 15,15 | přečteno: 149x

Další články autora

Tomáš Vodvářka

Karneval pokračuje XIV

Zatímco v Rio de Janeiro už skončil. tak v naší zemi vzdor postní době pokračuje s intensitou, o které se těm obnaženým krasavicím na sambodromu může jenom zdát.

19.2.2026 v 7:54 | Karma: 24,97 | Přečteno: 419x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Od popela ke květům a ještě kousek dál

Popeleční středou to začíná a nedělním ránem to končí. Mezi tím je prostor ke ztišení a úvahám o podstatě naší existence

18.2.2026 v 5:48 | Karma: 16,68 | Přečteno: 256x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Tak Urválka jsme konečně odsoudili. A co Kléma?

Policie dle médií uzavřela případ Josefa Urválka, státního zástupce, který se vědomě podílel na vraždě Milady Horákové. Půjde se dále?

14.2.2026 v 8:25 | Karma: 25,79 | Přečteno: 462x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Antivaxeři všech zemí - spojte se

Světem obchází strašidlo - strašidlo očkování. Ke svaté štvanici na toto strašidlo se spojili přední intelektuálové sociálních sítí, samovzdělanci a přední myslitelé novodobých dějin

11.2.2026 v 5:58 | Karma: 38,38 | Přečteno: 2143x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Karneval pokračuje XIV

Dovoluji si čtenářům nabídnout ukázku z epického seriálu nazvaném Pokračování karnevalu. Tanec dostává obrátky a publikum tleská, zírá a nestačí se divit, jaké figury jsou ještě možné. To už není menuet, ani valčík, To je kvapík.

9.2.2026 v 14:12 | Karma: 21,00 | Přečteno: 376x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
17. února 2026  15:18

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)
17. února 2026  16:01

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
22. února 2026  7:36

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....
17. února 2026  10:13

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...

Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
22. února 2026  7:21

Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky...

Na horských cestách na východě Čech je uježděný sníh, na Orlickoústecku ledovka

ilustrační snímek
22. února 2026  7:46,  aktualizováno  7:46

Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji...

Klasickou fotografii snad čeká stejné vzkříšení jako vinylové desky

Symbolický klíč od chebské galerie G4 převzala od jejího zakladatele Zbyňka...
22. února 2026  9:22

Nejstarší galerie fotografie G4 v Česku, kterou před 40 lety založil a až do letoška vedl Zbyněk...

Pokles porodnosti se na zájmu o místo ve školkách ve Znojmě dosud neprojevil

ilustrační snímek
22. února 2026  7:40,  aktualizováno  7:40

Citelný pokles porodnosti, který se v Česku začal projevovat v roce 2022, se zatím nijak nedotkl...

Mobily pryč. Litomyšl chce ve školách prosadit uzamykatelné skříňky

V Austrálii vstoupil v platnost zákaz sociálních médií pro děti mladší 16 let....
22. února 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Litomyšl uvažuje o zpřísnění pravidel pro používání mobilů na základních školách. Radnice po vzoru...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Tomáš Vodvářka VIP

  • Počet článků 1153
  • Celková karma 25,27
  • Průměrná čtenost 2486x
Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Oblíbené blogy

  • L.A.Sulovská
  • Vladimír Gottwald
  • Jan Pražák
  • Lubomír Stejskal

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.