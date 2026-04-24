Counterspeech

Má smysl reagovat na každý nenávistný výpad na sítích? Pojem v nadpisu říká že ano, neboť jen tak lze mírnit jeho dopady.

Masový rozvoj sociálních sítí je fenoménem první čtvrtiny 21. století. I on má – jako koneckonců vše na světě – svá pozitiva a negativa. Můžeme velmi rychle vyhledat informace, které nás zajímají, zkracují dobu, kterou jsme dříve trávili v knihovnách při pátrání po datech, informacích apod. Na druhé straně každý, kdo vstupuje na tuto platformu a nepíše pouze o krásách petrklíčů jako poslů jara, se může ( a dozajista stává ) subjektem nenávistných projevů anonymních jedinců, skrytých pod různými nicky, kteří mu jsou schopni přát to nejhorší.

A platí přímá úměra, že čím známější jedinec, tím vyšší počet podobných výpadů a míra zla. Stačí mít jen odlišný názor na dění okolo sebe a útok podobný roji sršňů je zde. Od zpochybňování mentální způsobilosti autora až po přání smrti, rakoviny a podobných laskomin. Televize NOVA začala ústy známých tváří, jež se staly subjektem podobných výpadů, proti tomuto fenomenu bojovat a to zmíněným způsobem „counterspeech“. Odkaz

Definice counterspeech (někdy překládána jako protimluv) je přímá, aktivní reakce na nenávistný, škodlivý nebo nebezpečný projev, jehož cílem je zpochybnit, podkopat nebo zmírnit jeho dopad. Vychází z doktríny, že lékem na špatnou mluvu je „více řeči“ než vynucené mlčení, a využívá vzdělávání, reakce založené na empatii nebo faktické opravy k deeskalaci online nenávisti a k ​​podpoře obětí.

Metody, užívané v counterspeech, jsou založené na poukazu empatie (“jak byste se cítil, kdyby o vás psali to, co vy píšete o mně“), humoru (snaha o to, aby hatespeech působila směšně než útočně), vyvracení faktů (poukazem na odbornou stránku tématu, o které autor sdělení ví více, než jeho stalker) atd.

Rovněž předpokládá, že pokud pověstná mlčící většina odhodí svůj stud či nechuť se do podobných půtek zapojit, množství obranných reakcí sníží frekvenci nenávistných projevů. Jen na okraj podotýkám, že vyhrožování násilím je trestný čin s patřičnou sazbou.

Teorie zůstává teorií a praxe praxí. Nedávno jsem zmiňoval odkaz Umberta Eco a jeho esej nazvanou Legie idiotů Odkaz S rozvojem sociálních sítí přibylo masově těch, kteří mají pocit, že jejich přínos ve veřejném diskursu je na stejné úrovni jako u odborníků, jež se problematice věnují celý svůj profesní život. Že pokud se každému hlasu přisoudí stejná legitimita, pravda se stává volitelnou. A dodávám, že poukazem na neodbornost, neznalost či vyslovenou lež prakticky vždy vyvolá u usvědčeného tsunami hate speech.

Otázkou zůstává, máme-li reagovat metodou counterspeech na každý podobný výpad. Zkušenost říká, že to sice lze, ale čas, strávený touto činností je neúměrný výsledku. Pokud v diskusi vyvrátíme ony lži, protistrana vyrukuje okamžitě s další a celý cirkus se spustí nanovo a ještě s větší razancí, takže to nakonec autor vzdá a protistrana „slaví“.

Jsem si navíc jist, že pokud by jedinec, který pouští do virtuální debaty svou frustraci a nenávist vůči jinému názoru, byl postaven tváří v tvář tomu vůči němuž se vymezuje, byl by diskurs na zcela jiné úrovni pokud by byl vůbec. Odvaha, s níž se pouští do autora jemu nesouhlasného názoru, by se při přímém kontaktu rozplynula jako ranní mlha.

Nevím, jaký efekt bude mít debata o hate speech a counterspeech. Je však jisté, že i toto málo je lepší než nic. neboť zhrubnutí veřejné debaty je zřetelné a podporující stejný charakter debat virtuálních.

„Přijďte mi to říct do očí“......

Autor: Tomáš Vodvářka | pátek 24.4.2026 5:14 | karma článku: 0 | přečteno: 38x

Tomáš Vodvářka

Tomáš Vodvářka

Chucpe

Slovo z jazyka jidiš znamená aroganci, neuvěřitelnou drzost či nehoráznou troufalost. Chování, překračující běžnou mez slušnosti.

19.4.2026 v 7:21 | Karma: 38,06 | Přečteno: 2211x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Doma budeš, presidentskej...

A je rozhodnuto. Na červencový summit NATO v Ankaře poletí trojice toho nejlepšího, co u nás máme. Petr Pavel zůstane na hanbě doma.

16.4.2026 v 12:45 | Karma: 40,54 | Přečteno: 3064x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Sudetské Němce u nás nechceme !

Nic nedokáže vybudit vlastenectví jako výhra na mistrovství světa. Nově se přidává avizovaný sjezd sudetských Němců v Brně.

14.4.2026 v 12:30 | Karma: 39,07 | Přečteno: 2532x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Má lékařské dobrozdání nějaký význam?

Server idnes přinesl informaci o odsouzení jedince, který přes lékařský zákaz řízení sedl za volant a zabil.

4.4.2026 v 7:01 | Karma: 39,08 | Přečteno: 2610x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Konečně jdu s pravdou ven

Na četné dotazy o mém curruculum vitae jsem se po dlouhém váhání rozhodl provést coming out a rozptýlit všechny pochybnosti.

3.4.2026 v 7:27 | Karma: 29,04 | Přečteno: 890x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
16. dubna 2026  10:35

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...
16. dubna 2026  10:28

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...

Jak platit za rezidentní parkování? Zjistěte si sami, vzkázal soud řidičům v Brně

V brněnských ulicích začaly přípravy na rezidentní parkování. Pracovníci...
24. dubna 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Kvůli chybějícímu parkovacímu automatu i instrukcím, jak zaplatit jinak, odmítli řidiči uhradit...

Živě: ČEZ a britská společnost Rolls-Royce SMR podepisují smlouvy k SMR v Temelíně

24. dubna 2026  6:05

Farmáři na Hané zažívají invazi hrabošů. Chtějí víc trávit, ochránci jsou ale proti

Roztomilé zvířátko, které dokáže zničit úrodu.
24. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Situace s přemnoženými hraboši v Olomouckém kraji, který je druhým nejzasaženějším regionem v...

Muškaření, klid a emoce. Jak olympijský vítěz Josef Dostál nachází rovnováhu u vody?

Josef Dostál
24. dubna 2026

Olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Josef Dostál je od dětství doma na vodě. Vedle závodního...

Tomáš Vodvářka VIP

  • Počet článků 1172
  • Celková karma 31,96
  • Průměrná čtenost 2475x
Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

