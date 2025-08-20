Cirkus jménem Gazawood
Neuplyne snad ani den, abychom nebyli svědky drásajících záběrů z pásma Gaza, kde hladoví statisíce jejich obyvatel, kde zlotřilí příslušníci IDF vraždí nebohé, stojící ve frontách na jídlo. Státy světa, považující tento kousek zamě za středobod současného dějinného kolotu, se předhánějí jednak v odsudcích státu Israel (který nedělá nic jiného, než že se snaží dostat ze zajetí posledních pár – snad žíjících – rukojmí a chce definitivně zničit Hamás) a jednak v nabídkách dalších miliónů eur a uznání státnosti tzv. Palestiny.
Světová média bez jakékoliv korekce přebírají informace o počtu mrtvých obyvatel pásma (mezi nimiž jsou nepochybně jak teroristé, tak i zemřelí přirozenou smrtí), často silně nadhodnocená Odkaz a další a další zvěsti, doložené bohatým filmovým materiálem. A u něj se zastavme. Nutno přiznat, že v tomto ohledu arabský filmový průmysl jednoznačně vítězí nad tím, co nabízí stát Israel. To, že snímky a filmový materiál jsou podvrhem, který má šokovat svět, mnoho lidí nezajímá.
Tak třeba tento článek
|
Místo pleny igelit. Malý vychrtlý Palestinec zděsil svět, Izrael mluví o podvrhu
Nemusí jít o lékaře, aby bylo zřejmé, že toto dítě není vyhladovělé, ale nemocné. Že není adekvátně léčeno, je věcí druhou. Dovolím si tvrdit, že pokud by nebylo 7.10.2023, mohlo být v péči specialistů z Israele.
Zkusme jít dále. Na kanálu Youtube najdeme řadu záběrů, kde jsou srdce drásající scény poněkud jiného než reálného původu.
Doporučuji poslední třetinu – případ vstřelu náboje do dětské nohy. Netřeba ani komentáře, protože nejspíše každý pochopí, že by kulka této ráže způsobila devastující poranění a nikoli čistý průstřel, kde navíc ještě neporušená trčí z rány.
Nelze opomenout sice poněkud amatérský, ale snaživý výkon. Odkaz. Tady zase jiná popletla směr, kam se má dívat . Odkaz. Někdy je to tak trochu šlendrián ve scénáři, kde to prostě přehnali.
Tady máme takový sumář – doporučuji zejména smějící se dívku nad tou kamarádkou křičící hlady, matku držící kostru (ta je překvapivě vcelku, což je anatomicky nemožné, případně létající postavy ve vzduchu při nějaké explosi, jsou rovněž neporušené). Odkaz
Bylo by to všechno k pobavení a zasmání, nebýt toho, že tato videa – amatérská, neuvěřitelná, často šlendriánsky naaranžovaná – jsou podkladem pro takové instituce, jako je BBC, CNN a další. Israel nemůže dělat nic jiného, než je postupně po vyšetření vyvracet, což se děje logicky se zpožděním a již zcela bez zájmu výše zmíněných stanic.
Kde hledat příčiny tohoto stavu, jenž je a současně není směšný. Dobře o tom píše publicista Alexandr Tomský
|
EVROPA: Soucit s vrahy
Možná všechno směřuje k tomu, že kdesi ve světě, i v tom tzv. pokrokovém někdo začne vydávat kdysi zaniklý časopis. Odkaz
Tomáš Vodvářka
Sehnat vyšetření v ambulanci je dnes terno
Znáte to všichni, bez rozdílu. Máte problém, praktický lékař doporučí vyšetření u specialisty a ten vás nepřijme.
Tomáš Vodvářka
Ubohá Margit
„Tak dlouho se zaklekává, až se nakonec klekne“, řekla by možná pověstná teta Kateřina po zjištění, co se v ANO děje.
Tomáš Vodvářka
Šaškárna na Aljašce
Nejsa frekventant Prognostického ústavu, zkusím tak trochu zafušovat do oboru, v němž vynikali m.j naši dva expresidenti
Tomáš Vodvářka
Je čas vydávat opět Der Stürmer
Znalci vědí, že šlo o protižidovský časopis, vydávaný v letech nacismu Juliem Streicherem, zvlášť odporným jedincem.
Tomáš Vodvářka
Svoboda slova versus popírání historických událostí
Demokracie má dobrou vlastnost a tou je svoboda slova. Je ovšem otázka nemá-li mít nějaké mantinely.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na Náchodsku hořel sklad s hořlavým materiálem, zásah potrvá několik dní
V Bukovicích na Náchodsku hořela skladovací hala s velkým množstvím hořlavého materiálu. Hasiči...
Trumpova vláda zrušila prověrky 37 činitelům. Viní je z manipulace s informacemi
Sledujeme online Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila bezpečnostní prověrky 37 současným i...
Po schůzce se Zelenským volal Trump i Orbánovi. Řešili vstup Ukrajiny do EU
Sledujeme online Americký prezident Donald Trump po pondělním jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem...
Vláda se schází po letní pauze. Má jednat i o stavu nebezpečí u Hustopečí
Po letní třítýdenní pauze se schází vláda Petra Fialy. Na žádost hejtmana Olomouckého kraje by měla...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 1125
- Celková karma 32,96
- Průměrná čtenost 2504x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené blogy
- L.A.Sulovská
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd