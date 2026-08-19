Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chceš uspět v politice? Není třeba mít ideje, ale jen PR.

Politika v České republice už dávno není o idejích, myšlenkách či poctivosti slov. Soutěž je už jenom v PR.

Jako letitý pamatuji snad první PR v dějinách naší země, kdy Milouš Jakeš ve snaze napodobit Michaila Gorbačova, poprvé v dějinách KSČ slezl při „oslavě“ Vítězného února na Staroměstském náměstí z papalášké tribuny plné echtovních proletářů mezi překvapené milicionáře a snažil se zahájit neformální rozhovor s nejbližším modrým chlapíkem. Ten byl tak vyděšený, že začal blekotat cosi o tom, že každý má být hospodářem na svém pracovišti, což kdysi před ním pronesl Tonda Zápotocký. Byla to odpověď bezpečná, zajišťující další setrvání toho strejce u Lidových milicí.

Čas oponou trhnul a z PR se stalo průmyslové odvětví. Vznikly agentury, sledující nálady obyvatel a dodávající jistě za patřičný obolus materiál všem, kdo si to objednali. A to bez ohledu na stupiditu s tím spojenou. (obávám se dokonce, že platí přímá úměra, tedy čim stupidnější, tím dražší). Kupříkladu místopředseda senátu ČR Zdeněk Škromach neváhal a zveřejnil své video z bazénu, kde večer za svitu pochodně opilecky drmolí cosi o moravském víně, škvarcích a nebezpečných migrantech.

Dalším exotem, který svou kariéru chtěl začít nějak tak méně zvykle, použil kontejner na separovaný odpad. Odkaz Možná – nevědomky, se tak nějak osobně vyjádřil svou hodnotu.

Fotografie Tomia Okamury ve valašském kroji je hodnotově v politickém bizáru hodně vysoko. Nevím, proč mne napadl Mireček z Básníků. Oba vypadají ve svém úboru hodně blbě, ale u Mirečka to byl režisérský záměr pobavit. (Mireček svým krojem ve filmu zvyšoval sexuální apetýt Vendulky Utěšitelky) U pana předsedy poslanecké sněmovny není jasný cíl této šarády, ale u mnohých navýšil pocit trapnosti, protože Asiat ve valašském kroji je totéž, jako anglická královna Alžběta oblečená v obvyklém úboru Biancy Censori.

Nicméně současnost dostává mnohem sofistikovanější ráz. Paní Alena Schillerová – nejlepší ministryně financí – nejde pro bizár daleko, stačí třeba usednout v parku, kde je v její blízkosti páv. Fotografie je dostatečně známa, význam pro státní rozpočet a výdaje jsou doposud temné, smysl tohoto snímku uniká i těm největším znalcům tajemných znamení a podprahových sdělení. I pytlík s hranolkami před sněmovnou má samozřejmě vysoký státní význam. Nějaké myšlenky? Nápad? Nepochybně asi ano, paní Alena pracuje s rozmyslem, ale plebsu to uniká.

Pan premiér zdolal spolu s kameramanem vrchol Lysé hory, aby na jejím vrcholu s kyticí v ruce tančil na rytmus nějakého rapera. Ti, co bydlí v blízkosti Beskyd vědí, že na Lysou lze vyjít celkem v pohodě za hodinu a půl až dvě a to prakticky ze všech možných stran. Převýšení zhruba kilometr na 8,5 km od restaurace U Freuda v Ostravici. Osobně chápu nadšení lezců po zdolání Nanga Parbatu či Kilimandžára, ale vlnit se v rytmu egyptských břišních tanečnic a vyřvávat vítězné skřeky na beskydském kopečku je cosi nového, co tam doposud nikdo z tisíců turistů nedělal. Vše patřičně zadokumentováno a použito na sociálních sítích. Včetně omluvy za narvanou flóru, kterou pan premiér v případě pokuty zaplatí. Pokud by udělal běžný turista, byl by okolím považován za poněkud zvláštního exota, u předsedy vlády to má jistě státní význam, jen nám zatím uniká, jaký.

Politik, jenž by se pohyboval v médiích slušně oblečen, myšleno v obleku s kravatou a dámy v hezkých šatech, je u nás na vymření, zdá se. Není třeba sdělovat občanům rmutná čísla o narůstajícím deficitu státních financí, případně buzeracích státní správy, o pomalém tempu výstavby dálnic či opravy výtluků na cestách, kam stát nepošle ani vorla a tak budeme solit v autoservisech za noví tlumiče jako diví atd. Není potřebné sedět ve studiu s připraveným redaktorem a v klidu rozebírat témata, jež se týkají nás všech.

Je třeba najít tu správnou partu PR, která z Vás udělá Burta Simpsona, kačera Donalda či Matu Hari a splácá video, jež diváky zaujme natolik, že v den voleb usoudí, že nemá cenu to hodit nějakému strojenému panákovi (který navíc provokuje temnými zítřky) ale lépe je to dát veselému strejdovi či tetě v úboru brouka Pytlíka či veselé selky Boženky.

A těšit se u jejich mediálních výstupů na další a další taškařice.

Autor: Tomáš Vodvářka | středa 19.8.2026 6:47 | karma článku: 17,14 | přečteno: 260x

Další články autora

Tomáš Vodvářka

Pevnost ANO

Průzkumy veřejného mínění potvrzují, že volební preference ANO jsou trvale vysoké a v čase se nemění.

12.8.2026 v 8:06 | Karma: 40,08 | Přečteno: 2759x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Hledání presidentského protikandidáta

Současná úspěšná koalice, jež postupně vrací všechno všem, co jí bylo ukradeno za Fialovy despocie, hledá svého kandidáta do příštích presidentských voleb.

7.8.2026 v 10:52 | Karma: 37,25 | Přečteno: 1888x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Když zpěvák zpívá falešně

Pan Tomáš Klus je pilným kritikem státu Israel, nicméně v jeho projevech zaznívá velké množství falešných tónů.

2.8.2026 v 6:28 | Karma: 38,14 | Přečteno: 2067x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Karneval pokračuje - XVIII

Karneval vlády, zpočátku ještě menuet, je již nyní kvapík, ale break dance je již nedaleko. Pokračování seriálu

26.7.2026 v 6:05 | Karma: 38,58 | Přečteno: 1839x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Vlhké sny mistra Jeronýma Tejce

Ministr spravedlnosti vytasil pomyslný meč, aby uťal hlavu nepříteli vlády, která potřebuje klid ke své práci.

22.7.2026 v 7:34 | Karma: 42,27 | Přečteno: 2622x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...
vydáno 11. srpna 2026

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...
11. srpna 2026  15:53

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)
13. srpna 2026  12:12

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...
16. srpna 2026

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé...

Nejlepší štrúdl, koláče i kremrole v Praze. Tři sladké adresy, které musíte znát

Koláče
11. srpna 2026  15:54

Hlavní město nabízí nespočet cukráren a pekáren, některé podniky však proslavila jediná specialita....

Rekordní počet zvířat, moderní i historická technika. Země živitelka začíná

Na Zemi živitelce je pravidelně k vidění ta nejmodernější zemědělská technika....
19. srpna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Dvaapadesátý ročník agrosalonu Země živitelka začíná tento čtvrtek a potrvá do následujícího úterý....

Počet operací šedého zákalu v Česku roste. Senioři přicházejí zbytečně pozdě.

19. srpna 2026  9:15

Otci přeťal páteř, pak se podřízl. Útočník z maloměsta v nemocnici zemřel

Meziboří na Mostecku (říjen 2023)
19. srpna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Muž podezřelý z toho, že na začátku srpna v Meziboří na Mostecku nožem zaútočil na svého otce, je...

Praha chystá digitální kartu pro více než tisíc lidí. Nabídne jim řadu výhod

Kateřina, její biologický syn a jeho spolužačka. V takovém složení začíná další...
19. srpna 2026  9:04

Pražští pěstouni by mohli už brzy získat vlastní digitální kartu. Město připravuje systém, který...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Tomáš Vodvářka VIP

  • Počet článků 1202
  • Celková karma 34,59
  • Průměrná čtenost 2462x
Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

  • Vladimír Gottwald
  • Jan Pražák
  • Lubomír Stejskal
  • Tomáš Flaška
  • Jan Ziegler

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.