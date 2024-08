Český smysl pro humor a recesi

Jako národ nejsme v žádné případě zapšklí. Umíme si dělat báječnou srandu ze sebe i z ostatních. Jako je tomu v současnosti.

Letecká společnost Air Baltic, jež je ve vlastnictví pobaltských republik Litvy, Lotyšska a Estonska se rozhodla pro nákup 48 nových letadel. Každá ze tří zemí dostane 16 kusů. Každé letadlo krom výrobního označení obdrží i své vlastní jméno a zúčastněné státy se rozhodly, že budou označeny geografickými názvy svých měst.

Což by nebylo nic podivného, kdyby se hlasování týkalo jen tří zmíněných zemí. Jelikož je však hlasování celosvětové, nastal jeden „problém“.

Každý, kdo cestuje do Estonska a ví, musí navšívit jedno město s poetickým názvem Kunda. Několik mých přátel mi poslalo fotografii u tabule při vjezdu do města. V okamžiku, kdy se informace o možnosti hlasovat dostala na prostoru českých sociálních médií, nastalo cosi, s čím níkdo v Estonsku nepočítal. Ono město s poetickým názvem začalo velmi rasantně navyšovat svůj náskok a to výlučně hlasováním Čechů. V současné době je pro něj cca 170.000 hlasů, na druhém místě je malá vesnice s názvem Pussi a teprve třetí je Tallin.

Není jasné, jak dopadne hlasování a jestli Estonsko nakonec nechá vítěze (o němž je již prakticky rozhodnuto) brázdit vzdušný prostor. Kažodpádně ale Češi opět zareagovali tak, jak je jejich zvykem.

Pamatujete na Rudyho Kovandu? Byl to mentálně postižený jedinec z Brna, který obšťastńoval své okolí zpěvem.... no zpěvem, dejme tomu. Několik recesistů jej v roce 1975 přihlásilo do tehdy velmi populární soutěže Zlatý slavík. V jednu chvíli dokonce porážel i Karla Gotta, protože všichni Brňáci a nejen oni měl náhle svého favorita. Redakce Mladého světa se zachovala hanebně a nakonec jeho hlasy šly do stoupy.

Nemáme smysl pro humor? Ale kdeže.