Antivaxeři všech zemí - spojte se
V pořadu Komentáře v České televizi v neděli 8.2. sdělil špičkový neurochirurg profesor Beneš panu Danielu Kaiserovi z týdeníku Echo, že očkování je jedním z milníků novodobé medicíny. Laskavostí moderátorky či nedostatkem času nedošlo k delší debatě, v níž by pan Kaiser nemohl obstát.
Zkusme trochu historie. Koncem 18. století si anglický lékař Edward Jenner všiml, že dojičky, které prodělaly infekci kravskými neštovicemi, byly následně imunní vůči pravým neštovicím (Variola), kteráév té době zabíjely desítky tisíc životů po celém světě. Zavedl tehdy aplikaci této slabší varianty do praxe a ti, kteří byli takto očkování (prodělali tzv. vakcinaci), neonemocněli vůbec či jen velmi lehce. Tento jev lze považovat za začátek onoho výše uvedeného milníku, který zcela změnil do té doby tragiku epidemií a obrovské dětské úmrtnosti. Jen připomenu, že tato choroba byla díky pečlivému celosvětovému očkování a dokonalé isolace nemocných zcela eradikována (vymizela z povrchu zemského) v poslední čtvrtině minulého století.
Ještě v 50. letech 20. století byla dětská obrna (poliomyelitis) velmi obávanou nemocí. Pokud nakaženého nezahubila, způsobila mu celoživotní těžké postižení končetin, protože virus napadal nervové míšní buňky, které inervují končetiny, ale i třeba bránici. Řada postižených musela trávit dlouhé týdny či měsíce (někdy i roky) v tzv. železných plících, což byl válec, který na podkladě podtlaku simuloval činnost plicní tkáně. Ať si o minulé době myslíme cokoli, důsledné očkování proti poliomyelititidě Sabinovou vakcínou znamenalo úplné vymýcení této nemoci v Československu a to na rozdíl od okolních států, kde se tato nemoc sporadicky vyskytuje dodnes.
Díky tomu, že naše děti nehynou po stovkách třeba na spalničky, tuberkulosu, černý kašel či záškrt i díky různým hoaxům, řada matek přestala své děti očkovat s odůvodněním, že očkování působí toxicky a je příčinou třeba ADHD či autismu, což samozřejmě nikdy nebylo prokázáno. Vzhledem k úrovni očkování zatím ještě převažuje kolektivní imunita, jež je však závislá na vysokém počtu očkovaných jedinců. Pakliže poklesne zmíněná kolektivní imunita, mohou onemocnět i očkovaní jedinci a to vlivem masivní nálože infekčního agens. (pro vysvětlení – i když jsem očkován proti TBC, tak 4 hodinová cesta v uzavřeném kupé s jedincem, který má otevřenou TBC kavernu v plících a bude celou dobu kašlat, znamená, že nejspíše onemocním rovněž a to díky masivnímu vystavení zdroji infekce).
Pro doplnění uvádím, že se samozřejmě ojediněle mohou vyskytnout i nežádoucí účinky očkování, jež jsou však způsobeny nevhodným načasováním aplikace očkovací látky či vadnou šarží. Jde o setiny promile případů všech očkovaných.
Zdá se však, že český národ po prodělání nemoci Covid 19 zaznamenal prudký nárůst opravdových znalců epidemiologických dat a očkovacích látek. Řada osob, jejichž vzdělání končilo maximálně maturitou, díky sociálním sítím začala publikovat své názory na očkování, očkovací látky a dokonce zpochybňovat nemoc jako takovou. Je samozřejmě faktem, že očkovací látka proti Covid 19 nemohla být z časových důvodů testována mnoho let, jak je tomu u jiných nových molekul léků. Považovat to však za „genetické inženýrství“ , jak to nazývá zmocněnec slovenské vlády pan Kotlár, je stupidita, která si nezadá s jeho snahou obvinit členy Slovenské akademie věd či výrobce vakcín z trestného činu. Tento pán byl dokonce hostem nějakého semináře v českém parlamentu, kde si notoval s antivaxerskou špičkou ČR.
Jde skutečně o totalitu, pokud hovoříme o očkování, jak se někteří domnívají?
Odpověď je jednak zdravotní a jednak ekonomická. Pokud odmítnu očkování třeba proti klíšťové encefalitidě, je to moje privátní rozhodnutí, protože okolí nenakazím. U vysoce nakažlivých nemocí (TBC) jde již po odmítnutí očkování o egoismus, protože mohu kapénkovou infekcí nakazit řadu jedinců (viz výše). Následky, dlouhodobá léčba, případná trvalá invalidita, jsou poté svými dopady důsledky ekonomickými, které poškozují celou společnost. Opravdu potřebujeme mít mezi sebou jedince, kteří díky infekci spalničkám oslepli, případně ohluchli vlivem příušnic? Dodnes ještě žijí jedinci, kteří prodělali dětskou obrnu a celý život byli trvale invalidizováni s výrazným omezením hybnosti. Jistě by měli co říct.
Pamatuji, že jsem v dobách studií viděl film, v němž byl natočen pacient zmírající na tetanus. Dodnes ho mám v paměti. Bylo by nejspíše potřebné, aby místo planých plků politiků v nějakém sledovaném čase byly promítány filmy třeba ze zahraničí, jak vypadá tuberkulosa v posledním tažení, jak vypadají důsledky mnoha chorob v zemích, kde ona „očkovací totalita“ není. Víte, že tuberkuklose kostí se říká kostižer? Asi vám dojde proč. A síla antibiotik dlouhodobě klesá.
Díky stoupající stupiditě Odkaz , přikrmované vyjádřením různých „odborníků“, „znalců“, ale třeba – bohužel i novinářů jako byl zmíněný pan Kaiser, budeme mít možná za pár let problém, jehož důsledky nemůžeme vůbec tušit. Vzpomene si někdo poté na pana Kotlára či Kaisera, že i oni mají vinu na tragédii?
Tomáš Vodvářka
Karneval pokračuje XIV
Dovoluji si čtenářům nabídnout ukázku z epického seriálu nazvaném Pokračování karnevalu. Tanec dostává obrátky a publikum tleská, zírá a nestačí se divit, jaké figury jsou ještě možné. To už není menuet, ani valčík, To je kvapík.
Tomáš Vodvářka
Statečný boj Íránců proti genocidě
Denní zprávy světových médií začínají už dva měsíce vždy informací z pásma Persie, kde dochází ke genocidě tamních obyvatel.
Tomáš Vodvářka
Hlavní je mít politické zkušenosti
Vždy, když byl kdosi do nějaké funkce instalován proti vůli Václava Klause, objevila se věta, že dotyčný nemá politické zkušenosti.
Tomáš Vodvářka
Otevřený dopis ministrovi kultury Klempířovi
Ahoj Oldo, doufám, že se neurazíš, když tě oslovím jménem, kterým Tě kryla jistá organizace, která jako rakovina prolezla celým společenským systémem v době tzv. normalizace.
Tomáš Vodvářka
27. leden je Dnem památky obětí holocaustu
Zdálo by se, že jde o historické datum, jehož přímí pamětníci se díky běhu času dají spočítat na prstech jedné ruky. Jde však bohužel o syrovou skutečnost, nabírající na síle.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Alpské lyžování na zimní olympiádě 2026: Kdy jede Ester Ledecká a Jan Zabystřan
Alpské lyžování patří tradičně k nejsledovanějším disciplínám zimních olympijských her a nejinak je...
V Lounech se zřítila část opevnění, dalšímu hroucení brání dřevěné trámy
Radnice v Lounech řeší opravu zřícených hradeb. V důsledku pádu části historického opevnění je od...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je tady. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesou desítky hodin...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 1149
- Celková karma 22,81
- Průměrná čtenost 2492x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené blogy
- L.A.Sulovská
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd