Antisemitismus jako zlé idiotství.

Světem obchází strašidlo, abych tak lehce parafrázoval jednoho slavného fousatce. Komunismus, který měl na mysli, bylo vystřídáno jedním z těch nejstarších, pravda, ve zcela novém hábitu.

I když nemáme doložitelné záznamy z dob praotce Abraháma, přesto existuje jakýsi záznam datovaný zhruba 1200 let před Kristem, kdy se tehdejšímu vládci Egypta sděluje útěšná informace, že ta divná sekta Židů byla definitivně vyhlazena. Podobných zpráv se posléze objevilo povícero, což byl doklad, že je vládci sděloval kdosi, kdo buď neměl přesné informace nebo chtěl svému pánu zalichotit.

Babyloňané, faraónové, křižáci, mnozí středověcí i ti pozdějí vládcové (i naše oslavovaná a osvícená Marie Terezie) a samozřejmě rakouský frajtr Adolf Hitler, který pobláznil svůj vzdělaný národ teorií o podřadné rase...ti všichni a jistě mnozí další si dali do svého portfolia úkol vymýcení tohoto zla, čehož cílem bude ráj na zemi.

Ani náš český národ nestál tak docela stranou. Na přelomu 19. a 20. století naši zem zachvátila protižidovská hysterie při obvinění Leopolda Hilsnera z vraždy Anežky Hrůzové. Jakkoli byla jeho vina vyvrácena, i nyní se někteří „novináři“ snaží opět tuto kartu vytáhnout a hrát s ní svou vlastní špinavou hru. Po nástupu nacismu v Německu se k všeobecnému protižidovskému třeštění přidaly i české elity – lékaři, advokáti atd., kteří své dosavadní kolegy začali vylučovat ze svých stavovských organizací a to pouze a jen pro jejich rasový původ.

Přes známé utrpení a holocaust, kdy se nacistům podařilo vymýtit židovské obyvatelstvo z podstatné části Evropy, neměla po válce ta hrstka přeživších na růžích ustláno. Pogrom v Topolčanech, obvinění komunistických pohlavárů v čele s Rudolfem Slánským ze sionismu jako přitěžující okolnosti, způsobily masivní exodus židovské populace do nově vzniknuvšího státu Israel.

Dnes v něm žije cca 8,5 miliónu Židů, zhruba stejný počet je rozptýlen po světě v diaspoře, kde někde čítají spíše stovky než tisíce.

Nabízí se otázka, proč to někomu stále vadí. Proč ono zmíněné strašidlo, iracionální nejen na první, ale i na stý pohled, někdo neustále tahá z klobouku jako finále kabaretního výstupu.

Celý svět využívá vynálezů, vzešlých z této malé země o rozloze Moravy. Poznatky zhruba 200 nositelů Nobelových cen židovského původu (z celkového počtu necelých 800) dokladuje přínos tohoto etnika pro celosvětový pokrok. Tak proč?

Protože Židi.

Vždycky, za jakýchkoliv okolností, režimů, hospodářských potíží atd. je třeba najít viníka. Toho, kdo za všechno může a kdo to všechno způsobil. V dobách diaspory to bylo relativně snadné. Malé skupiny byly vládci země okradeny, vyhnány, v horším případě povražděny. Posléze, když se našel osvícenější vladař, pozval Židy do své země, kde v dobách relativního klidu byli nositeli hospodářské prosperity a pokroku, aby se výše uvedený scénář zase časem opakoval.

Nejen proto, ale jistě i z těchto důvodů vznikl stát israel, kde si po více jak 5000 letech života v diaspoře začali vládnout sami. Bojovali a dodnes bojují o holou existenci, jsa nenáviděni okolními zeměmi, kterým připomínají u nich zcela deficitní demokracii.

Proč ale protižidovské nálady zachvátily i vzdálené země, v čele s USA? Na tamních vysokých školách stačí zmínit cokoli pozitivního o této zemi a máte problém, pokud přímo neletíte na dlažbu. Studenti, kteří všude na světě mají sklon k radikalizaci, jsou ochotni okupovat alma mater s krky obalenými kefíjou a křičet hesla o zničení státu, o němž vědí s odpuštěním prd. Jsou schopni napadat své židovské spolužáky, kteří se v USA narodili a se státem Israel nemají nic společného. V poslední době se tento mor šíří i do prostoru našeho akademického světa a to přesto, že Česká republika je v rámci EU snad jediná země, která bezvýhradně židovský stát podporuje, jak to koneckonců činila i při jeho vzniku a dodnes je v této zemi ctěna.

Bylo by laciné to všechno svést na období, které začalo před více jak rokem. Nikdo už nezmiňuje, že to byli lidé z pásma Gaza (a nikoli jen ozbrojenci), kteří vnikli na území vedlejšího státu, povraždili 1200 lidí a zhruba 200 jich unesli. Že to byli i ti, kterým lidé z kibuců dávali práci a platili je mnohem více než by vydělali doma. Že to byl Hizballah, který v témže okamžiku zasypal sever Israele raketami. Israel nemá kam ustoupit a nemůže prohrát jedinou válku. Proto se brání jediným možným způsobem, což by dělala kterákoliv jiná země a to mnohem brutálněji, než to činí Israel. Přesto je OSN hlásnou troubou svými opakovanými rezolucemi, které pomíjejí příčinu a popisují jen důsledky.

Je s podivem, že země jako je Čína, Severní Korea, Írán, Venezuela, Jemen, Turecko, Rusko, Saúdská Arábie, Myanmar, Burundi , Egypt, Alžírsko, Sierrra Leone, Pákistán, Libye, Írák, Čad, Afghánistán nechávají protestující v klidu. Vyjmenované země jsou nedemokratické, s násilnými režimy vůči vlastním obyvatelům, expansivní vůči okolním zemím. Jsou pro svět mnohem větším ohrožením, než malý stát na břehu Středozemního moře. Mladé dívky na amerických universitách omdlévají hrůzou při záběrech na zničenou Gazu, ale nechává je zcela chladné vraždění mladých dívek v Íránu, dehonestaci žen pod vládou Tálibánu atd.

Nelze nalézt racionální zdůvodnění, proč je cílem celosvětové nenávisti právě tato zem a tato relativně malá skupina lidí. Zbývá v titulku zmíněné zlé idiotství, kterým lze aspoň částečně vysvětlit iracionalitu. Idiotství, které provází každý pokus o vymýcení někoho, kdo nám tak nějak nesedí do našeho obrazu ideálního světa.

Přitom všichni dobře víme, že i kdyby se to podařilo, bude na řadě někdo další. Což ovšem idiot nikdy nepochopí.

Psáno pro www.blogosfera.cz a všechny přemýšlivé lidi