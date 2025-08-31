Ambulantní specialista na odpis
Ve studiu ČT se sešli vyjma moderátora i současný ministr zdravotnictví V. Válek, bývalý ministr A. Vojtěch a dvě poslankyně (jedna za STAN a druhá za SPD).
Že je zdravotnictví horké předvolební téma vždy, není nutno mít pochybnosti. Týká se to všech bez rozdílu. Po počátečním zahřívacím kole, kde poslankyně za SPD potvrdila zájem na ustavení poslanecké komise k přezkumu všech kroků za doby pandemie COVID 19 (což je samozřejmě nesmysl, k ničemu to nepovede – viz Slovensko, kde zmocněnec vlády SR pro tuto činnost pan Kollár působí alternativně inteligentním dojmem a přirovnává očkované občany ke geneticky modifikované kukuřici atd.), se diskuse přenesla k zásadnějším tématům.
Byl potvrzen málo známý, nicméně nevyvratitelný fakt, že naše české zdravotnictví stran kvality péče patří k evropské špičce. Dokonce i čekací doby na vyšetření, jakkoli kritizované, jsou u nás ve srovnání se západními zeměmi mnohem kratší. Diskuse o zlepšení se však vedla pouze a jen v profesi praktického lékaře, možnost zlepšení primární péče kvalifikovanými sestrami, možnosti rozšíření residenčních míst apod. Okrajově byla zmíněna možnost převedení nemocničních lůžek na ta sekundární, doléčovací, s menšími náklady.
Po celou dobu dvouhodinové diskuse ani jednou nezaznělo slovo ambulantní specialista. A to přesto, že nedávný průzkum, provedený Sdružením ambulantních specialistů ČR prokázal velmi nelichotivý stav Odkaz .
Zdá se, že jde o segment, který vrcholné politiky napříč stranami nepálí, dle ministra Válka i pro to, že „si nestěžují“. Každoročně končí jednání mezi tímto segmentem a zdravotními pojišťovnami nedohodou, rozhoduje MZ ČR, které i pro letošní rok navrhuje v tomto segmentu redukci hodnoty bodu. Nejsem příznivcem konspiračních teorií, ale pocit, že chce někdo zlikvidovat tuto důležitou část zdravotního systému, ve mně poslední léta sílí. Ambulance zanikají, jsou tu a tam skupovány řetězci, takže se v ambulancích specialistů lékaři střídají a schází tak kontinuita vztahu lékař – pacient s modifikací poskytování tohoto druhu péče jako „nákupu v Lidlu“.
Nemocnice jsou t.č. často přeplněné lékaři s velmi dobrými platy (což jim přeji), nicméně rušení ambulancí v nemocnicích přesouvá velké počty pacientů do terénu, kde narážejí na dlouhé čekací doby či přímo odmítání převzetí do péče. Systém je pak zatěžován extrémním počtem návštěv na centrálních příjmech, kde se vedle závažných stavů řeši prkotiny bez možnosti kontinuální práce s nemocným.
Že je český pacient tvor rozmlsaný, který považuje zdravotní péči jako jakýsi automat na vrácení vadných funkcí organismu, aniž by on sám k tomu přispěl zdravým životním stylem, je dalším faktorem, který přispívá k přetížení systému, který už letos směřuje do deficitu.
Ambulantní péče je na rozdíl od nemocniční levná a efektivní. Řada chorob nemusí skončit operací, náročným přístrojovým výkonem atd. v případě , že se na ni přijde včas. Praktický lékař je vzdělán všeobecně a není schopen rozpoznat některé příznaky vzácnějších nemocí, případně vést léčbu moderními léky, jejichž účinek mu není dostatečně znám.
Bohužel, světlo na konci tunelu ani při nejlepší snaze osobně nevidím.
Tomáš Vodvářka
Israel dělá svět bezpečnější
V době mediálního šílenství a rostoucího antisemitismu je třeba mluvit o nepochybném přínosu tohoto státu pro světové společenství.
Tomáš Vodvářka
Ráno 4.října 2025 začne nový život
Probudil jsem se zimou, venku byla ještě tma. Pomalu jsem z plesnivého spacáku vysunul ruce a zapálil svíčku...
Tomáš Vodvářka
Svět podle Vidláka
Kdysi pravil Jan Werich, že si občas něco přečte a má pocit, že je mu osm. Slova pravdivá a silně universální.
Tomáš Vodvářka
Cirkus jménem Gazawood
Že jste o něm zatím neslyšeli? Ale to se mýlíte, dnes a denně vidíte v médiích, co se děje v šapitó. Pojďme ale do maringotek..
Tomáš Vodvářka
Sehnat vyšetření v ambulanci je dnes terno
Znáte to všichni, bez rozdílu. Máte problém, praktický lékař doporučí vyšetření u specialisty a ten vás nepřijme.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit
V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...
Putin, Si a Módí na jednom místě. Vztahy Číny a Ruska jsou nejlepší v historii, zní ze summitu
Čína a Indie jsou odhodlané prohloubit vzájemnou spolupráci a vyřešit pohraniční spory, shodli se...
„Spolupráce Evropy je nutná.“ Alžběta II. chtěla setrvání země v EU, odhaluje kniha
Někdejší britská královna Alžběta II. byla zastánkyní setrvání Británie v Evropské unii, vyplývá z...
V Marylandu našli ekologičtější způsob nakládání s těly zesnulých. Vodní kremaci
Takzvaná vodní kremace je stále populárnější metoda nakládání s těly zesnulých. Podle...
VIDEA TÝDNE: Prezident v závodním speciálu, pád stíhačky a nová past u bankomatů
Prezident Petr Pavel na okruhu v Mostě usedl za volant závodního speciálu NASCAR, a to jako první...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 1130
- Celková karma 32,65
- Průměrná čtenost 2502x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené blogy
- L.A.Sulovská
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd