Ambulantní specialista na odpis

Nejsem masochista a nesleduji příliš politické debaty. Otázky VM dne 31.8.2025 mne však tématem zaujaly a vyděsily.

Ve studiu ČT se sešli vyjma moderátora i současný ministr zdravotnictví V. Válek, bývalý ministr A. Vojtěch a dvě poslankyně (jedna za STAN a druhá za SPD).

Že je zdravotnictví horké předvolební téma vždy, není nutno mít pochybnosti. Týká se to všech bez rozdílu. Po počátečním zahřívacím kole, kde poslankyně za SPD potvrdila zájem na ustavení poslanecké komise k přezkumu všech kroků za doby pandemie COVID 19 (což je samozřejmě nesmysl, k ničemu to nepovede – viz Slovensko, kde zmocněnec vlády SR pro tuto činnost pan Kollár působí alternativně inteligentním dojmem a přirovnává očkované občany ke geneticky modifikované kukuřici atd.), se diskuse přenesla k zásadnějším tématům.

Byl potvrzen málo známý, nicméně nevyvratitelný fakt, že naše české zdravotnictví stran kvality péče patří k evropské špičce. Dokonce i čekací doby na vyšetření, jakkoli kritizované, jsou u nás ve srovnání se západními zeměmi mnohem kratší. Diskuse o zlepšení se však vedla pouze a jen v profesi praktického lékaře, možnost zlepšení primární péče kvalifikovanými sestrami, možnosti rozšíření residenčních míst apod. Okrajově byla zmíněna možnost převedení nemocničních lůžek na ta sekundární, doléčovací, s menšími náklady.

Po celou dobu dvouhodinové diskuse ani jednou nezaznělo slovo ambulantní specialista. A to přesto, že nedávný průzkum, provedený Sdružením ambulantních specialistů ČR prokázal velmi nelichotivý stav Odkaz .

Zdá se, že jde o segment, který vrcholné politiky napříč stranami nepálí, dle ministra Válka i pro to, že „si nestěžují“. Každoročně končí jednání mezi tímto segmentem a zdravotními pojišťovnami nedohodou, rozhoduje MZ ČR, které i pro letošní rok navrhuje v tomto segmentu redukci hodnoty bodu. Nejsem příznivcem konspiračních teorií, ale pocit, že chce někdo zlikvidovat tuto důležitou část zdravotního systému, ve mně poslední léta sílí. Ambulance zanikají, jsou tu a tam skupovány řetězci, takže se v ambulancích specialistů lékaři střídají a schází tak kontinuita vztahu lékař – pacient s modifikací poskytování tohoto druhu péče jako „nákupu v Lidlu“.

Nemocnice jsou t.č. často přeplněné lékaři s velmi dobrými platy (což jim přeji), nicméně rušení ambulancí v nemocnicích přesouvá velké počty pacientů do terénu, kde narážejí na dlouhé čekací doby či přímo odmítání převzetí do péče. Systém je pak zatěžován extrémním počtem návštěv na centrálních příjmech, kde se vedle závažných stavů řeši prkotiny bez možnosti kontinuální práce s nemocným.

Že je český pacient tvor rozmlsaný, který považuje zdravotní péči jako jakýsi automat na vrácení vadných funkcí organismu, aniž by on sám k tomu přispěl zdravým životním stylem, je dalším faktorem, který přispívá k přetížení systému, který už letos směřuje do deficitu.

Ambulantní péče je na rozdíl od nemocniční levná a efektivní. Řada chorob nemusí skončit operací, náročným přístrojovým výkonem atd. v případě , že se na ni přijde včas. Praktický lékař je vzdělán všeobecně a není schopen rozpoznat některé příznaky vzácnějších nemocí, případně vést léčbu moderními léky, jejichž účinek mu není dostatečně znám.

Bohužel, světlo na konci tunelu ani při nejlepší snaze osobně nevidím.

