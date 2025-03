Mrtvé miminko s pervitinem v kůži

Na počátku letošního roku zemřelo v Praze v rodině narkomanů pětiměsíční miminko. Ve stěrech z kůže mělo pervitin.

V bytě byly otřesné podmínky, neuvěřitelný nepořádek, drogy a údajně i varna – a další dvě malé děti, roční a tříleté. Rodina byla dlouhodobě v evidenci OSPOD, oba rodiče v podmínce v souvislosti s drogami.

Od počátku letošního roku již není možné umístit dítě mladší tří let tzv. rychlým předběžným opatřením do žádného zařízení, ale pouze do péče fyzické osoby. Žádná přechodná pěstounská rodina v Praze ani okolí k dispozici nebyla. Obě děti byly tedy dány do péče tety, ačkoli i v této rodině byly zjištěny problémy.

V roce 2009 zahájilo MPSV tzv. Transformaci péče o ohrožené děti, jejímž cílem bylo snížení počtu míst v dětských domovech a jiných ústavech a zařízeních, včetně Klokánků, a rozvoj pěstounské péče, zejména té přechodné. Snížení míst v zařízeních se MPSV povedlo. Například z 600 míst v Klokánkách v roce 2014 jich nyní zbylo 260. Pokud jde pěstounskou péči, tam je to slabší. K mání často nejsou ani přechodní pěstouni, ani ti dlouhodobí. Koncem roku 2023 bylo evidováno přechodných pěstounů dokonce méně (869) než v roce 2017 (900). Ale co je nejhorší, počty týraných, zanedbávaných i utýraných dětí se zvýšily o víc než 100 %.

Podle statistiky MPSV zemřelo od zahájení Transformace (tj. během 15 let, v letech 2009 až 2023 - statistika za rok 2024 dosud není zveřejněna), v důsledku týrání v rodině 98 dětí (!) - viz https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1, průměrně 6 až 7 děti ročně. Před tím - v roce 2005 to byly 3 děti, v roce 2006 byly utýrány 2 děti, ale v roce 2012 dokonce 13 dětí!

Ve snaze co nejvíc zvýšit počty náhradních rodin se nároky na žadatele výrazně snížily. To vedlo k tomu, že počty dětí týraných v náhradních rodinách se od zahájení této transformace v r. 2009 zvýšily 4x a počty dětí zanedbávaných v náhradních rodinách se zvýšily dokonce 6x, přičemž 3 děti v náhradních rodinách v důsledku týrání zemřely.

Ministerstvo vysvětluje tento nárůst větší všímavostí veřejnosti. To je ovšem chabá výmluva – děti utýrané a s těžkými následky na zdraví jsou odhaleny bez ohledu na všímavost veřejnosti, a i u nich došlo ke zvýšení o víc než 100 %.

Situace ohrožených dětí v ČR je naprosto katastrofální. Dětské domovy, výchovné ústavy i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou téměř pořád plně obsazené, takže i týrané a závažně zanedbávané děti bývají ponechávány v otřesném prostředí, protože není, kam je dát.

Někdy i několikrát denně nám volá OSPOD, jestli nemáme volné místo, ale většinou máme plno. A když se nějaké místo uvolní, je hned obsazeno. Diagnostické ústavy mají pořadníky na příjem dětí, protože není dostatek volných míst v dětských domovech ani ve výchovných ústavech, kam by pak děti po cca dvouměsíční diagnostice měly odejít. Když nedávno soud předběžným opatřením rozhodl o umístění dvou sourozenců z Koaly do dětského diagnostického ústavu, sdělil nám DDÚ, že v pořadníku před nimi je 17 dětí.

Několik vedoucích sociálních odborů mi řeklo, že MPSV zničilo celou sociálně-právní ochranu dětí. MPSV si ale žádný problém - tím méně svou chybu - nepřipouští.