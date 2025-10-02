Wotruba Kirche, skala, ktorá sa stala kostolom
Moderný kostol. Slovné spojenie, ktoré vyvoláva pochybnosť ako sýty žralok. Cirkev, čiže náboženské spoločenstvo z princípu vyvoláva predstavu čohosi konzervatívneho. Intenzívne konzervatívneho. Keď sa v 90.-tych rokoch 20. storočia u nás opäť rozbehla výstavba „moderných“ kostolov bolo to v jedenástich prípadoch z desiatich, smiešne? Amatérske? Smutné? Nepochopené? Neviem. Niektoré z tých kostolov vyzerajú ako cirkusové šapitó. Iné akoby s odporom vyrástli zo semienka, ktoré dúfalo, že ostane nepovšimnuté. Niektoré postavené „proti všem“, jednoducho, šťastie vidieť pekný nový kostol. Pátram v pamäti a „moderné“ kostoly, ktoré ma zaujali architektonickým výrazom sú asi funkcionalistické. Nový evanjelický kostol na Legionárskej ulici v Bratislave. Ten áno. Ibaže o pár rokov oslávi prvú stovku. V princípe sa moc nevymyká zažitým schémam kostolov od raného stredoveku.
Potom prišla jedna letná nedeľa a zašli sme do Viedne. Mrknúť na Wotruba Kirche. Údajne majú vo Viedni dva kostoly, ktoré zaradili do architektonického slohu brutalizmus. Padla mi sánka. To bol šok!
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“
Matúš 16:18-19
Ten kostol je geniálny. Je výpoveďou sám o sebe. Kostol, ktorý svojím zjavom bude s vami komunikovať. Nechce sa podobať zažitým predstavám. Chce byť obrazom z Biblie. Petrovou skalou, na ktorej Kristus postaví svoju cirkev. Mojžišovou horou, z ktorej znesie Božie prikázania. Golgotou, kde Syn Boží vyprosí milosrdenstvo pre ľudí na Zemi. Môže mať tisíc, milión podôb, pre každého diváka, pre každého návštevníka, inú. Ale bude mať Podobu, Tvár, Slovo, Myšlienku. Možno pre niekoho je obrazom brány do Pekla (pre fanúšikov Pána Prsteňov vstup do Mordoru), rovnako môže mať podobu neveľmi podarenej ruiny, nezmyselného zmätku, zlého sna. Verte mi, či nie, pre mňa bol ten kostol krásny. A keby nebol hoci aj tisíckrát krásny, má úžasnú atmosféru. Ducha Dobrého miesta.
„vytvoriť niečo, čo ukazuje, že chudoba nemusí byť škaredá, že odriekanie možno nájsť v prostredí, ktoré je napriek svojej maximálnej jednoduchosti krásne a zároveň robí človeka šťastným“
To sú asi najčastejšie citované slová Fritza Wotrubu, rakúskeho sochára, ktorými komentoval vznik a umiestnenie kostola. Spolu s architektom Fritzom Gerhardom Mayrom dostali možnosť postaviť na severnom svahu kopca Georgenber v štvrti Mauer vo Viedni svätostánok. Na mieste, ktoré počas 2. svetovej vojny poslúžilo ako nacistické kasárne leteckej signalizácie s výcvikovým priestorom a veľkou strelnicou. Zvyčajne sa používajú slová pre označenie autora nápadu „otec myšlienky“, v tomto prípade to nebude možné. Matkou myšlienky , postaviť kostol, ktorý bude burcovať k novému prístupu k vierovyznaniu bola Margarethe Anna Ottillinger (1919 – 1992). Žena so zvláštnym životným osudom. O tom, krátko trochu neskôr.
Od augusta 1974 do októbra 1976 na nevysoký kopec na okraji Viedne doviezli 152 betónových blokov s hmotnosťou od 2 do 140 ton. Vznikla budova, ktorá nemá viditeľnú symetriu, hoci je inšpirovaná gotickou katedrálou v Chartres. Úzke okenné otvory, oltár z umelého mramoru, obrovský bronzový krucifix (predlohou je kríž z Hofkirche v Bruchsale, ktorého je Wotruba autorom), doplnky visiace zo stropu v podobe papierových gúľ, ktoré vystriedali papierových holubov, spolu by malo vytvárať disharmóniu, v skutočnosti vás uvíta príjemný, svetlý interiér s pokojnou kontemplatívnou atmosférou.
V čase svojho vzniku stavba vyvolala búrku nevôle. Ak ju navštívite dnes, v čase bohoslužby, uvidíte Viedeň v rakúskej podobe. Štíhlych mužov až s asketickým výrazom v tvári, málo nápadné, skôr do skromnosti zaodeté ženy, trochu neprístupných, uzatvorených obyvateľov hlavného mesta Podunajskej monarchie. Kostol býva plný veriacich, ktorí sa nedajú v takejto chvíli rušiť. Je to Viedeň, ktorá sa v centre mesta vytratila.
Margarethe Anna Ottillinger, žena v sovietskom zajatí, ktorá doviedla sovietsky zemný plyn do Rakúska
Kostol Najsvätejšej Trojice (Kirche Heiligsten Dreifaltigkeit), tak znie pomenovanie kostola, známeho ako Wotruba Kirche (hoci sa jeho dokončenia Fritz Wotruba nedožil) má svoju duchovnú matku, Margarethe Ottillinger. Rakúsku ekonómku, ktorá si v 60.-tych rokoch 20. storočia uvedomila ústup ľudí najmä od kresťanského vierovyznania a rozhodla sa pripomenúť to dôležité, čo je v ňom, stavbou kostola. Snaha o spoluprácu s Josefom Elsterom, sochárom pastorom z Traunsteinu, sa ukázala ako slepá cesta. Preto dostal šancu Wotruba.
Pani Ottillinger sa stala známou ďaleko skôr, ako sa podpísala pod stavbu kostola. Po skončení vojny pracovala ako konzultantka rakúskeho spolkového ministra pre ochranu majetku a hospodárske plánovanie Petra Kraulanda, všeobecne vnímaného ako proamerického fanúšika. 5. novembra 1948, Margarethe zatkli sovietski vojaci na hranici spojeneckej zóny pri jej ceste do Viedne. Dostala trest 25 rokov odňatia slobody za „špionáž“. Sedem rokov strávila v sovietskych väzniciach. Po návrate do Rakúska, v roku 1956, sa stala členkou predstavenstva Österreichische Mineralölverwaltung, ÖMV. Vďaka svojej pozícii sa jej podarilo v roku 1968 pripojiť Rakúsko na plynovod zo Sovietskeho zväzu. Tým zabezpečila dodávky zemného plynu do centra v Baumgartene, centra európskeho plynárenského priemyslu. 16. marca 1994 bola posmrtne oslobodená od všetkých obvinení na základe ruského „Zákona o rehabilitácii obetí politických represií“.
O návšteve
Jediným slabým miesto návštevy Wotruba Kirche je, ako sa tam dostať. Ak idete autom, musíte prejsť cez celú Viedeň. Vďaka súčasným navigáciám, žiaden problém. Až na to, že v Rakúsku nezvyknú označovať hlavné cesty. Ak nie je vaša cesta označená ako hlavná, s veľkou pravdepodobnosťou križujúce cesty majú značku Daj prednosť v jazde. Nezvyknem sa na to príliš spoliehať a križovatky mi naháňajú strach. Navigácie obyčajne reagujú s oneskorením na súbežné jazdné pruhy, z ktorých sa jeden o pár metrov ďalej zmení na odbočovací. Preto jazdím po Viedni najradšej v nedeľu. Inak dávam prednosť mestskej hromadnej doprave a celosieťovému celodennému cestovnému lístku https://www.wienerlinien.at/tickets.
Aktuálne informácie
Ľuboš Vodička
