Vojenské historické múzeum Piešťany opäť otvorené
Slovensko má plnohodnotné vojenské historické múzeum. Opäť. Je úplne krásne. Stále je v Piešťanoch. Má viac než len slušnú ústrednú prezentačnú halu so vstupom a pokladnicou. Má zachované haly, v ktorých sa exponáty krčili do roku 2023. Stále prezentuje stroje (skôr raketové komplexy) protivzdušnej obrany na zelenej ploche letiska. Nechýba najucelenejšia zbierka verzií lietadiel MiG-21 lietajúcich v Československu (na letiskovej ploche, až mi je tých Fishbedov ľúto, lebo nepriazeň počasia im zjavne nerobí dobre). A dobrých pár kúskov zaujímavej pásovej techniky sa potislo pod spoločným plechovým prístreškom.
Pribudli minimálne dve veci, ktoré sa vymykajú štandardu zbierkových predmetov: Kugelbunker (malý prenosný železobetónový nemecký bunker guľovitého tvaru) a replika A7V, ktorú možno vídať na „tankových dňoch“. A7V je nemecký tank z prvej svetovej vojny. Vyzerá ako oplechovaný stoh slamy, z ktorého na všetky strany trčia smrtonosné zbrane. Stroj, ktorý ešte dnes vyvoláva nepríjemné pocity.
Architektúra múzea zodpovedá tomu, čo rozumieme pod slovom múzeum. Má vstupný priestor, tematické haly, odpočinkový priestor, slušné toalety a prehľadnú exteriérovú expozíciu. Kto si pamätá starú expozíciu, vie, že to bolo trochu múzeum „akože“. Akože múzeum. Dnes je to vlajková loď, na ktorú môžu byť vojaci hrdí. A my sa môžeme tešiť, že sa máme kam ísť pozrieť na techniku, ktorá je ako boľavý zub. My vieme, že nie je „dobrá“, ale vidieť ju chceme (aj o tom boľavom zube vieme, že nás bolí, ale stále doňho budeme strkať jazyk, či náhodou neprestal bolieť).
Z histórie historického múzea
Vojenské historické múzeum Piešťany je organizačnou súčasťou Vojenského historického ústavu Bratislava. Ústav bol zriadený rozkazom ministra obrany SR v roku 1994. Múzeum zaregistrovali na Ministerstve kultúry SR v roku 1998. Pôvodné sídlo v Trenčíne zamenili v roku 2004 za Piešťany. To bolo dva roky po tom, ako múzeum prevzalo priestory po zrušenej 32. leteckej základni v Piešťanoch.
VHM – Múzejné oddelenie Piešťany vzniklo po reorganizácii VHÚ Bratislava v roku 2002 a presťahovaní pôvodného Múzejného oddelenia Trenčín a jeho pracoviska v Novom Meste nad Váhom. Zbierkotvorná činnosť múzea sa začala v rokoch 1993 – 1994, kedy boli do novovytvorených depozitárnych priestorov v Leteckých opravovniach v Trenčíne dovezené prvé kusy ťažkej bojovej techniky. Vzhľadom na to, že plány vybudovať múzeum v Trenčíne neboli realizované, v roku 2002 prevzalo VHM do správy objekty v Piešťanoch.
Roky 2002 – 2004 sa niesli v znamení sťahovania depozitárov z Trenčína a Nového Mesta nad Váhom do Piešťan. Pre depozitáre a administratívnu budovu boli určené kasárne SNP na Orviskej ceste. Časť bývalého vojenského letiska – plocha väčšia ako 41 000 m² a tri haly k tomu – bola pretvorená na stálu expozíciu. V roku 2004 verejnosti sprístupnili expozíciu „Výzbroj československej armády v rokoch 1945 – 1992“ a v roku 2021 druhú expozíciu „Slováci v rovnošatách 1848 – 2020“.
Do roku 2023 múzeum fungovalo tak, ako som už spomínal – „akože“. Nebolo to zlé, bolo úžasné, že veľkej časti exponátov sa dostalo opatery, že bolo kam odviezť a kde zaparkovať brilantné kúsky vojenskej techniky, ktoré by v lepšom prípade skončili v rukách zberateľov. Ale bolo to múzeum, do ktorého bol možný vstup len vo vymedzených hodinách, vymedzených dňoch a vymedzených mesiacoch v roku. Toho vymedzeného obdobia bolo veľmi málo a vymedzená plocha, po ktorej ste sa pohybovali, pripomínala trochu zanedbané kasárne. Zmenilo sa to v rokoch 2023 – 2026. Rekonštrukcia priniesla pochopenie slovného spojenia zbierkotvorná a prezentačná činnosť a výsledok naozaj poteší.
Ako múzeum vyzerá
Nedá sa písať podrobne a o všetkom. Len schematicky. Dnes sa expozície členia na:
- Vojenské dejiny Slovenska po r. 1945
- Pozemná technika a výzbroj
- Ťažká pásová technika
- Letecká technika československej výroby
- Ľahká obrnená technika (to je ten veľmi jednoduchý vonkajší prístrešok)
- Letecká technika a výzbroj
- Technika protivzdušnej obrany a raketového vojska (opäť vonkajšia expozícia)
- Slováci v rovnošatách 1848 – 2020
- Pamätné tabule letcom piešťanskej posádky, stély československým letcom v odboji 1939 – 1945 a Ottovi Smikovi
Slovenská zbrojárska výroba na svojom vrchole
Vrchol dosiahla v 70. rokoch 20. storočia. Zaujímavá informácia. Vojenskí historici sa zhodujú v tom, že okolo roku 1970 si stratégovia Varšavskej zmluvy priznali, že armády socialistického bloku nemajú nádej poraziť imperialistický Západ (rozumej NATO). Ani v konvenčnej, ani v nukleárnej vojne. Napriek tomu sme vyrábali to, čo sa dobre predávalo. Nie je to žiadnou záhadou. Horúce konflikty na Blízkom východe (Jomkipurská vojna, ropná kríza 1973, príprava na iránsko-irackú vojnu), trochu ďalej na východ (Vietnam, Kambodža) a v Afrike (portugalská koloniálna vojna – Angola, Mozambik, Guinea-Bissau, Sudán, vojna za nezávislosť Namíbie, rodézska občianska vojna) – to všetko boli lokálne vojnové konflikty s nespornými výhodami pre ekonomický rast (predaj zbraní).
Československo, resp. slovenské zbrojovky produkovali stredné tanky T-55A a T-55AK a od roku 1978 zaujímavejšie, šikovnejšie a konkurencieschopnejšie T-72. Konštrukčne nie veľmi vydarené, ale počtom vyrobených kusov extrémne úspešné bojové vozidlá pechoty BVP-1 a vylepšené BVP-2 sa vyrábali až do konca 80. rokov.
Legendou sa stala DANA. Na podvozku Tatry T-815, 152 mm samohybná kanónová húfnica vz. 77 DANA. Vyrába sa dodnes a dodáva sa aj na Ukrajinu. Jej výrobcom je stále Dubnica nad Váhom, KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Iba mimochodom spomeniem, že nasledovníčku Dany, Zuzanu (155 mm samohybnú kanónovú húfnicu Zuzana 2), tu ešte neuvidíte.
Dnes je to história pod silnou vrstvou prachu, ale na úspechu zbrojárskeho priemyslu participovali aj Bratislavské automobilové závody, n. p., v Devínskej Novej Vsi (dnes Volkswagen Slovakia). Vyrábali nezničiteľné, nezastaviteľné a rachotiace náklaďáky Praga V3S – „vétriesky“.
Tieto kúsky potešili mňa
Iljušin Il-28 (atómový bombardér)
Iljušin Il-28 bol posledný klasický bombardér, ktorý sa objavil vo výzbroji Československej ľudovej armády. Súčasne to bolo prvé bombardovacie lietadlo s prúdovými motormi. Rozprávať o jeho vývoji je ďaleko nad rámec článku, ktorý je venovaný jednému múzeu. Preto spomeniem len zopár zaujímavostí.
Posádku lietadla tvorili traja vojaci. Dvaja mali k dispozícii vystreľovacie kreslá, no radista/strelec sediaci v akváriu na chvoste lietadla sa mal zachrániť vysúkaním sa cez podlahu. Ibaže vysúkať sa z rýchlo letiaceho lietadla, kedy vám to prúd vzduchu len tak ľahko nedovolí, znamenalo jediné: dvaja sa už hompáľali na padákoch, zatiaľ čo strelec mieril s lietadlom k zemi.
Il-28 bol nosičom nukleárnych zbraní. Bol ním vo verzii Il-28A. Tá však do Československa nebola dodaná.
V skutočných bojoch sa Il-28 objavil s výsostnými znakmi Egypta počas suezskej krízy v roku 1956. Opakovane bombardoval Izrael. Jemen v roku 1960 počas občianskej vojny poslal Il-28 na bombardovanie Saudskej Arábie. Zapojil sa aj do vietnamskej vojny, kde sa objavil na nebi Južného Vietnamu. V Afganistane si u povstalcov vyslúžil taký odpor, že v roku 1985 mudžahedíni na základni Šindand vyhodili do vzduchu 11 strojov, pričom požiar a explózie sa rozšírili aj na ostatné zaparkované stroje. Kompletná letka Il-28 sa zmenila na šrot.
Sovieti niekoľko odzbrojených kusov „dvadsaťosmičiek“ dali k dispozícii sovietskej pošte. Vysokorýchlostné bombardéry rozvážali po Sovietskom zväze poštu a matrice pre tlač dennej tlače. Lietali pod označením Il-20 až do roku 1980.
Údajná československá licenčná výroba lietadiel pod označením Avia B-228 a cvičné verzie Avia CB-228 neexistovali. Išlo len o preznačenie lietadiel pre potreby ČSĽA.
Posledné kusy týchto lietadiel majú byť stále v aktívnej službe armády Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.
203 mm samohybný kanón 2S7 PION
Spredu vyzerá ako karikatúra žabiaka Crazy Frog[1] z videoklipu Axela F. Ibaže nie je ani taký malý, ani taký zábavný a myslím, že nemá najmenšie hudobné nadanie. Tento vôbec nie drobný žabiačik je bezvežové samohybné delo na pásovom podvozku. Stroj, ktorý ma fascinuje odo dňa, kedy som ho videl po prvýkrát. Kolos v prednej časti s vysunutým plochým čumákom a dvoma od seba veľmi vzdialenými oknami. V hornej časti mu dominuje kanón. Nie hocijaký, ale s priemerom o málo väčším ako 20 cm. Táto Pivonka (preklad ruského výrazu Pion) má celkovú dĺžku viac ako 13 metrov.
Rada ministrov Zväzu sovietskych socialistických republík sa v júli 1967 uzniesla na smernici, ktorou zadala vojenským konštruktérom úlohu: vytvoriť plnohodnotné samohybné delostrelecké systémy, ktoré nebudú zaostávať za americkými M108/M109. Kirovský závod v rokoch 1973/1974 predstavil najvyššej vojenskej elite dva prototypy a v roku 1975 už boli do výzbroje krajiny Sovietov zavádzané sériovo vyrábané Pivonky. Celý systém obsluhuje 14-členná posádka – 7 vojakov samotnú húfnicu a ďalších sedem tvorí posádku sprievodného muničného vozidla. Do Československa sa dostalo prvých osem kusov v júni a júli roku 1984. Všetky prevzala 71. kanónová delostrelecká brigáda v Žamberku. Kým sa Československo rozpadlo, Sovieti nám dodali ešte štyri kusy týchto kolosov. Na Slovensku ostali tri. Dva putovali priamo do Vojenského historického ústavu a jeden do Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie.
Pri okupácii Ukrajiny nasadilo Rusko do bojov húfnice 2S7M Malka (novšia verzia Pionu). Za prvé dva roky vojny stratilo Rusko minimálne 21 týchto húfnic. 2S7 Pion v pôvodnej verzii používajú ukrajinské ozbrojené sily.
MiG-29 Fulcrum
Letecká derniéra MiG-ov 29 na Slovensku prebehla 22. augusta 2022 počas leteckých dní SIAF na Leteckej základni Malacky – Kuchyňa. U nás dolietali, my sme ich uzemnili. V roku 2023 ich darovali na Ukrajinu. Všetko spochybňovanie daru/nedaru či vhodnosti/nevhodnosti rozlúskol bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta 5. februára 2026. Oznámil, že odmietol trestné stíhanie kohokoľvek za darovanie stíhačiek Ukrajine. Koniec.
Začiatok týchto veľmi elegantných strojov datujeme do októbra 1977. Vtedy vzlietol prvý prototyp budúcej dvojmotorovej stíhačky štvrtej generácie. Pozrieť sa na to môžeme aj trochu inak. V lokálnych konfliktoch na Blízkom východe sovietske stroje MiG-23 zlyhali a MiG-21 už nemali najmenšiu nádej stať sa Miss všetkých vojen. Sovieti prišli s konceptom Suchoj Su-27 (veľkého ťažkého stíhacieho stroja, pendantu k americkým F-15) a menších ľahších MiG-29 (opozícia k americkým stíhačkám F-16 a F/A-18, ktoré sa preháňali po oblohe už od konca 60. rokov).
Komunistické vedenie Československa bolo očarené sovietskymi strojmi. Prvotný nápad bol kúpiť 72 týchto strojov (niektoré zdroje uvádzajú, že „len“ 60 kusov). Padla kosa na kameň. Vedenie Sovietskeho zväzu nemalo problém s predajom, ale pýtalo platbu v tvrdej mene v jasne vymedzených splátkach, alebo bartrový obchod, pri ktorom by aj kapor škrípal zubami. Hodnota požadovaného kvalitného spotrebného tovaru presahovala cenu už aj tak dosť drahých MiG-29. Okrem toho prevádzkové náklady dvadsaťdeviatok boli násobne vyššie ako pri starých MiG-21. Nehovoriac už o spotrebe paliva (opäť násobne, násobne vyššia – darmo, dva motory sú dva motory). Bohaté zásobovanie náhradnými dielmi si Sovietsky zväz nechával preplácať tiež v tvrdej mene (aj ZSSR potrebovalo nakupovať na Západe).
Jednoducho, Východný blok bol v 80. rokoch 20. storočia v ekonomicko-hospodárskom kŕči. Suma týchto problémov prerástla až do personálnych zmien v rámci Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. Starí politruci túžili po sovietskej technike a neortodoxná mladšia úderka si klepala na čelo. Kompromis dosiahli aj vďaka osobnému zásahu posledného komunistického prezidenta Gustáva Husáka. Nákup sa spomalil, respektíve sa rozlial ako mlieko na podlahe. Nákup a dodávky mali trvať mnoho rokov. Československu bolo v rokoch 1989 – 1990 dodaných 20 kusov MiG-29 (dve cvično-bojové verzie MiG-29UB, 18 jednomiestnych bojových verzií MiG-29A). Rozpadom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky došlo k spravodlivému deleniu v pomere fifty-fifty. Každá krajina dostala 9 bojových stíhačiek a 1 cvičné lietadlo. Česi tie svoje obratom ruky predali do Poľska. Osud tých našich spečatil rok 2023 a vojna na Ukrajine.
V múzeu sa môžete potešiť pohľadom na cvičnú aj bojovú verziu MiG-29.
O návšteve
Choďte, pozrite, navštívte a cíťte sa ako víťazi. Na tomto mieste potrebujem predniesť veľké Ďakujem, pre všetkých, ktorí pre nás toto múzeum pripravili.
Otváracie hodiny
Zimná sezóna (október – apríl):
- Streda – piatok: 9:00 – 15:00
- (Posledný vstup o 14:00)
Letná sezóna (máj – september):
- Utorok – nedeľa: 9:00 – 17:00
- (Posledný vstup o 16:00)
Vstupné:
- Dospelí: 1 €
- Deti do 12 rokov a dôchodcovia: 0,50 €
- Vstup zdarma: Vojnoví veteráni, zamestnanci rezortu MO SR, ZŤP, členovia Zväzu múzeí na Slovensku, Asociácie múzeí a galérií ČR, ICOM, Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a Spoločnosti slovenských archivárov.
Aktuálne informácie
[1] https://www.youtube.com/watch?v=k85mRPqvMbE
Použité fotografie sú dielom autora textu
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