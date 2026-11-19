Viedeň ako zo starých príbehov: kúzlo štvrte a cintorína Ober St. Veit + Egon Schiele
Viedenskú Viedeň budete zbytočne hľadať v okolí Stephansdomu, na Mariahilfer Straße alebo v Prátri. Rovnako ako Paríž nie je na Champs-Élysées, na Martových poliach alebo na Île de la Cité. Ani Praha nie je Václavské námestie, Karlův most či Hradčany. Sú to miesta dobrovoľne odovzdané turistom, aby mohli vyhlásiť: „Boli sme v…“ Žiadne zlyhanie, nepochopenie, klamstvo. Len Rakúsko, Francúzsko či Česko z týchto miest „zutekalo“ ako zunované dieťa z nekonečného predstavenia. Treba trochu hľadať pôvodné miesta pôvodných „mešťanov“ a nájdete ich. Vo Viedni sa mi osvedčil recept na cintoríny. Historické, len trochu „od ruky“. Začalo sa to s Nahmenlosen v dunajskom prístave a osvedčilo sa to aj pri zatiaľ poslednom Ober St. Veit.
Dejepis jedného cintorína
Cintorín hostí asi 4 600 pohrebných miest. Nie je to až tak veľa, ako by sa mohlo zdať. S veľkou pravdepodobnosťou je ich viac, ako ponúkal pôvodný cintorín, ktorý slúžil tejto oblasti do začiatku 18. storočia. V roku 1751 dal arcibiskup Johann Josef Trautson vybudovať nový cintorín. Starý cintorín uzatvorili a premenili na malý park. Novozaložený cintorín fungoval až do roku 1879, ale to už bol jeho súputníkom aj súčasný cintorín. Ten vysvätili 2. novembra 1876 (na sviatok Všetkých svätých). Starý cintorín, v poradí druhý, po roku 1908 premenili na park.
Historické pramene uvádzajú, že do nového cintorína preniesli v roku 1905 pozostatky biskupa z Valence (plným názvom Valence-sur-Rhône, mesta v juhovýchodnom Francúzsku) a Michaela Gabriela Comte Messayho. O dva roky neskôr vydali povolenie na výstavbu márnice a kaplnky na bohoslužby. Márnica ani kaplnka už pôvodnú podobu nemajú. Prestavali ich v rokoch 1964 až 1966 podľa plánov architekta Ericha Boltensterna s umeleckým návrhom Hermanna Baucha. Kaplnka je predĺžená budova s vysokou, otvorenou centrálnou halou. Okrem vitráží v bočných stenách navrhol Hermann Bauch aj sklenenú mozaiku, ktorá bola osadená v apside. Samotný cintorín Ober Sankt Veit rozšírili v niekoľkých etapách v rokoch 1947, 1954 a 1959.
Pamiatok na 19. storočie je na cintoríne málo. On to totiž nie je veľmi veľký cintorín. Ani veľmi výstavný cintorín. Vďaka svojej polohe na relatívne vysokom kopci má jednu prednosť, ktorou sa asi nepýši žiaden iný cintorín vo Viedni. Ponúka najmä za dobrého počasia široké výhľady na Viedeň. Znie to ako čosi neveľmi dôležité, ale Viedeň je mesto postavené na brehoch Dunaja, v podstate v nížine. Cintorín je pripomienkou toho, čím boli satelity (dedinky) pri Viedni a prečo sa v tejto oblasti nachádzal poľovný revír vysokých potentátov monarchie. Aj neďaleký Schönbrunn bol v istom čase len poľovným zámočkom.
Egon Schiele a jeho neexpresionistický hrob
Bežný návštevník Viedne, rozumej turista hľadajúci Viedeň ako z pohľadníc, bude mať asi len jeden jediný dôvod na návštevu Ober-Sankt-Veiter Friedhof- Zájsť k hrobu Egona Schieleho. Možno preto, aby sa presvedčil, že návšteva hrobu maliara ho nepriblíži k pochopeniu jeho diel, alebo, naopak, pretože je mu jeho nevšedná výtvarná tvorba natoľko blízka, že bude mať pocit, že tu Schieleho osobne „stretne“.
Schiele zdieľa hrob so svojou manželkou a nenarodeným dieťaťom. Keď som požiadal AI o dohľadanie informácií o Edith Schiele Harmsovej, napísala mi, že Edith Harmsová (1893 – 1918) bola manželkou a hlavnou múzou rakúskeho expresionistického maliara Egona Schieleho. To všetko je pravda, len nie celkom úplná. V Schieleho živote dominuje okrem manželky ešte jedna žena. O tej o chvíľočku.
Egona Schieleho si Edith vzala za muža 17. júna 1915. Trochu nelichotivo maliarovi životopisci konštatujú, že k tomuto kroku sa Schiele rozhodol, aby bol opäť prijatý do meštianskej (buržoáznej) spoločnosti a prestalo sa o ňom hovoriť ako o „nevycválanom búrlivákovi nehodnom slušných ľudí“. Bez vetra sa ani lístok nepohne. Autori sa odvolávajú na Schieleho list z roku 1914 adresovaný Arthurovi Roesslerovi. Úryvok z neho hovorí: „Habe vor zu heiraten, günstigst, nicht Wally“ (mám plán oženiť sa čo najvýhodnejšie, nie však s Wally).
Nech to bolo akokoľvek, Edith pochádzala z rodiny strednej vrstvy, skončila kláštornú školu pre dievčatá a po roku 1914 sa stala preferovanou modelkou svojho manžela. Na obrazoch, ktoré boli menej „štipľavé“, mladá žena nie je aktom v odvážnej póze, pohľad sa sústreďuje na výraz tváre a je najmä primerane spoločensky zaodetá.
V roku 1918 sa manželia stali obeťami španielskej chrípky. Egon mal 28 rokov a jeho tehotná manželka 25 rokov. Mimochodom, Schiele zomrel len tri dni po svojej manželke, 31. októbra.
Wally Neuzil
V rokoch 1911 až 1915 bola múzou a milenkou Egona Schieleho. On mal 21 rokov, ona 17. Bola modelkou Gustava Klimta a podľa nie veľmi prajných zdrojov aj prostitútkou. Údajne mala byť Klimtovým darom mladému mužovi, ktorý sa ešte „hľadal“. Ibaže Klimt v tomto období s mladými modelkami nepracoval a Wally na žiadnom jeho obraze nebola identifikovaná. Skôr ide o mýtus.
Wally uviedla Schieleho do sveta otvorenej sexuality, k prežívaniu citov na partnerskej úrovni, k zrelosti, stabilite a spoľahlivosti. Viedenská spoločnosť milencov odmietla. Presťahovali sa do Českého Krumlova (Schieleho matka bola Češka) a scenár sa zopakoval. Miestni Schieleho vystrnadili, lebo žil v hriešnom vzťahu s milenkou a údajne mu pózovali až príliš mladé dievčatá.
Vrátili sa do Rakúska, do Neulengbachu, a Schiele putoval na dvadsaťštyri dní do väzenia. Údajne zvádzal dvanásťročné dievča k erotickým hrám. Obvinenie napokon vyhodnotili ako nepravdivé.
Jedna ďalšia spomienka na toto rakúske miesto je zaujímavá. Wally ani Egon nemali dostatok peňazí. Preto Wally vycestovala vlakom do Viedne a v batožine viezla Schieleho obrazy. Na tých pózovala sama ako modelka aktov vo veľmi sugestívnych pózach. Podnikateľský zámer bol jasný: kupcov – mužov – malo zaujať, že obrazy predáva modelka, ktorá je na nich zachytená…
Ženáč Schiele sa so svojou bývalou milenkou rozlúčil obrazom Smrť a dievča (Tod und Mädchen, pôvodne nazvaným Muž a dievča alebo Prepletení ľudia), dnes vystavovaným v Hornom Belvederi vo Viedni.
Egon Schiele bol významný rakúsky expresionistický maliar a grafik. V začiatkoch svojej tvorby vychádzal z viedenskej secesie. Toľko na okraj. Ak by ste si chceli vo Viedni užiť jeho tvorbu v širšom spektre, navštívte Leopold Museum v MuseumsQuartier.
Schieleho hrob sa nachádza v skupine B (Gruppe B), v rade 10 (Reihe 10), na miestach číslo 15/16.
Funerálna turistika? Akože naozaj?
Funerálna turistika (tombstone tourism, dark tourism) – ak vám tento pojem nič nehovorí – môže vyvolávať trošku morbídne predstavy, pretože ide o cestovanie za cintorínmi, kryptami, kostnicami, hrobkami a pamätnými miestami spojenými so smrťou a pochovávaním. Dumal som nad tým, ako ju predstaviť, aby neviedla hneď k vystrašeným pohľadom, hľadaniu cesnaku, osikových kolov, prípadne k rezervácii lôžka na uzatvorenom oddelení.
Mnohé cintoríny sa pýšia kvalitnou kamenosochárskou prácou. Tá má svoje tradície, symboly, heslá, módne trendy a výtvarné pozadie. Stačí to sledovať ako galériu pod holým nebom (open-air gallery). Zadarmo. Hroby slávnych, významné kostoly, pomníky mimoriadnych udalostí – to všetko je príjemné prekvapenie navyše.
Z pohľadu návštevníka
Najzaujímavejšie na tomto mieste je, že je veľmi civilné. Náhrobky sú ako dokument o výtvarnom cítení, jeho zmenách a aktualizácii. Nenájdete tu hroby veľkosti polovice tenisového ihriska, obložené mramorom, ktorého cena by stačila na nákup Ferrari aj s ôsmimi kolesami.
Všetko ostáva malé. Mizne klasická sochárska výzdoba, ale objavujú sa busty. Dosky nepredstavujú jednoliaty kameň, ale nesú farebné prvky. Náhrobky pripomínajú profesie zosnulých, ale nie nápismi. Namiesto nich sa objavuje skamenené drevo, skala so skamenelinou belemnita úctyhodných rozmerov alebo horolezecký čakan pretvorený na kríž.
Tiché miesto na hrebeni kopca s nádhernými výhľadmi na Viedeň.
Otváracie hodiny cintorína
- Od 3. novembra do konca februára: od 8.00 do 17.00.
- Marec a obdobie od 1. októbra do 2. novembra: od 7.00 do 18.00.
- Apríl až september: od 7.00 do 19.00.
- Od mája do augusta je cintorín otvorený každý štvrtok do 20.00.
Prístup
Metrom linky U4 do stanice Ober St. Veit, ďalej pešo po Testarellogasse, Wimpissingerweg, cez park Roter Berg, Neukraftengasse a Gemeindbergasse. Táto trasa prechádza lesným parkom na Roter Berg, ktorý vás rovnako ako cintorín prekvapí nádhernými výhľadmi na Viedeň.
Keď sme ráno prechádzali parkom, starší Viedenčania nás zdravili pozdravom „Morgen“ a potešiť sme sa mohli aj pohľadom na voľne pobehujúcich psíkov.
Prípadne sa môžete nechať odviezť autobusom linky 53A.
Zverejenené fotografie sú dielom autora textu.
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