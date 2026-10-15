Straší vo viedenskom Hofburgu?
Áno, ale začnem trochu inak. Weltmuseum vo Viedni je Hofburg. Múzeum Ephesos vo Viedni je Hofburg. Sisi múzeum vo Viedni je Hofburg. Cisárska pokladnica vo Viedni je Hofburg. O týchto expozíciách som písal. Nepísal som o Hofburgu. Nepísal som o cisárskom paláci. Nepísal som o Starom hrade, o Novom hrade, o Leopoldovom trakte, Michalskom trakte, Trakte Ríšskej kancelárie. Nepísal som o Hofburgu ako o dome, o hrade.
Hofburg je veľký. Nie obrovský. Obrovské veci bývajú často odpudivé. Hofburg je krásny. Ak nie celý, mnohé jeho časti určite áno. Hofburg je reprezentačný. Neviem, ako vyzerajú skutočné reprezentačné priestory, ale tie, čo som videl ako turista, sú reprezentačné. Hofburg navštívi každý, kto príde do Viedne. Áno. Neviem si dobre predstaviť, že prechádzate viedenským Starým Mestom a neprejdete okolo neho. Asi sa to nedá. Možno si ani neuvedomíte, že TOTO JE Hofburg. Zo sto návštevníkov hádam pätnásť navštívi niektorú časť jeho interiérov. V hitparáde návštevnosti vedie možno Sisi múzeum, potom Španielska jazdecká škola, Kaiserliche Schatzkammer – pokladnica, Weltmuseum, Múzeum Ephesos alebo Múzeum papyrusov... Tento rebríček nemá význam. Tie múzeá stoja všetky za návštevu.
Ak by ste na Hofburg pozreli z výšky, jeho pôdorys pripomína monštruóznu, rozmerovo trochu nevyváženú kozmickú loď. Taká atramentová škvrna. Takéto hodnotenie kladie otázku: ako predstaviť najvýznamnejší dom rakúskej monarchie?
Z dejepisu
Komplex palácov a prevádzkových budov rástol a dorastal sedemsto rokov. Najstaršia časť, stredoveký hrad, je známa z roku 1275 ako Schweizerhof alebo Schweizertrakt (niektoré zdroje hovoria, že prvá písomná zmienka je z roku 1279). Ferdinand I. ho nechal v rokoch 1547 až 1552 prebudovať na renesančný zámok. Potom pokračovali dostavby a prestavby ako v učebnici architektúry: renesancia, baroko, rokoko, klasicizmus a priemyselná revolúcia. Stopy tu určite nájdete.
Dvorný hrad či Sídlo panovníkov – tak znie trochu násilne do slovenčiny preložené označenie Hofburg. Snahy o premenovanie Hofburgu na onakvejší názov sa v Rakúsku objavovali po celý čas, čo v ňom unavení panovníci ukladali svoje hlavy do postele, nikdy sa však neujal iný názov ako Hofburg.
Komplex má rozlohu 240-tisíc m². Všetky budovy spolu majú 2 600 miestností a jednotlivé časti spája 19 vnútorných nádvorí. Hofburg má 18 traktov a 54 schodísk.
Straší v Hofburgu?
Áno.
Pre ďalšie rozprávanie postavím dva piliere. Prvým je tolerancia. Pripúšťam, že medzi nebom a zemou môžu nastať situácie, ktoré sa vymykajú. Jednoducho sú. Energie prúdia, kvantová mechanika funguje a nie všetko je jasné ako jablko na strome. Druhým pilierom je kniha G. Praschlovej-Bichlerovej Habsburkové a nadpřirozeno – beriem si ju ako kroniku „stretnutí neznámeho druhu“. Mojím cieľom je predstaviť Hofburg inak ako len architektonický klenot. Prečo? Pretože panovníci, ktorí v ňom žili, boli ľudia, ktorí nám vládli. Naši panovníci, ktorí ovplyvnili životy našich predkov, obyvateľov Podunajskej monarchie.
Biela pani, ktorá strieda rukavičky
Biele a čierne panie patria k hradom a zámkom ako k rybičkám akvárium. Alexander Lernet-Holenia, spisovateľ – trochu nešťastný druh autora, ktorý sa celý život snažil dokázať, že je s vládnucim rodom pokrvne spriaznený –, vo svojej knihe Tajomstvá rakúskeho domu mapuje zjavenia hofburskej Bielej pani. Zjavovať sa mala Jozefovi II. (1741 – 1790) a postupne všetkým cisárom až po Františka Jozefa. Jej obľúbenou vychádzkovou trasou boli chodby z Amáliinho krídla do Krídla ríšskych kancelárov. Podľa pani Praschlovej-Bichlerovej išlo o grófku z Cilli. Ak to preložím do slovenčiny, môže ísť o grófku z Celje, čiže Barboru Celjskú (1392 – 1451), dcéru celjského grófa Hermana II., ktorá sa vydala za Žigmunda Luxemburského. Pre svoju záľubu v alchýmii získala prezývku Čierna kráľovná. Paradox!
Biela pani z Hofburgu na svojom oblečení nemenila nič okrem rukavíc. Ak ju videli s bielymi rukavičkami, oznamovala narodenie nového potomka. Ak mala rukavičky čierne, znamenalo to úmrtie člena panovníckeho rodu. Naposledy ju videli v Schönbrunne (letnom sídle rakúskych cisárov) krátko pred vraždou Alžbety, manželky Františka Jozefa.
Hofburg je, samozrejme, bohatší na nadprirodzené entity. Nikto ich bližšie neidentifikoval, vraj sa len prezentujú hlučnou prítomnosťou, nepríjemnými pocitmi či náhlym chladom. Dodnes.
Špiritistické seansy, vyvolávanie duchov v Hofburgu
19.storočie bolo pre snahy kontaktovať onen svet ako šťavnatá ďatelina pre králiky – také bolo bohaté. Opakovane, aj nasilu. Pionierom v organizovaní špiritistických seáns v priestoroch Hofburgu bol Ján Nepomuk Salvátor Toskánsky, autor knihy Einblicke in den Spiritismus (Bepillantás a spiritizmusba / Vhľady do spiritizmu). Vďaka nej vám ešte aj dnes AI prezradí, že bol odporcom ezoteriky. Povedzme, že sa umelá inteligencia trochu mýli. Spomienky hovoria čosi iné:
„Během příprav směly hořet jen svíce, a i ty byly nakonec zhasnuty, aby byla úplná tma, kterou vyžadovalo médium. „Ticho naplněné uspávajícím rytmem tleskajících Bastianových rukou přerušilo nejprve ostré nadechnutí média, po němž následoval dlouhý silný výdech... Řekl jsem si: ˏTeď přijde duch (sic!).’ Hned nato jsem pocítil na rukou a obličeji závan chladného vzduchu. – Náhle něco zatáhlo za skleněnou trubici (kterou měl arcivévoda podržet); chtěl jsem vyzkoušet sílu duchů a snažil se ji nepustit... (potom přece jen povolil, načež) zářící trubice začala prudce kmitat uvnitř kruhu. – Hrací hodiny přehrávaly své melodie; víko se otvíralo a zavíralo. – Několik akordů na kytaru (sic!) ohlásilo, že se probudil také tento nástroj. Na rukou a nohou jsem cítil doteky prstů duchů, které se v rytmu bubínku přenášely také z ruky souseda spočívající na mém zápěstí... Neviditelné síly byly stále čilejší a provozovaly stále odvážnější kousky. Zdálo se mi, že kytara pomalu vzlétá a vznáší se nad námi; najednou spadla k nohám. Potom znovu vzlétla a vznášela se za doprovodu tichých zvuků nějakou dobu na jednom místě, dokud ji žertující duchové nenechali spadnout a uhodit do hlavy jednoho z přítomných... Těžké hrací hodiny se v rozporu se zemskou přitažlivostí vznesly do vzduchu; kroužily mezi námi a nad námi; jejich pohyb jsme mohli identifikovat podle zaznívající melodie a proudění vzduchu.“[1]
Médium, pán označovaný ako Bastian, ktorý sprostredkoval kontakt s duchmi, mal byť neskôr odhalený ako podvodník. Ale. Arcivojvoda Ján Salvátor sa priznal, že verí na paranormálne javy. „Tyto skutečnosti jsou nepopiratelné, byl jsem sám jejich svědkem. Viděl jsem, ja k se zjevují ruce, které nikomu nepatří, viděl jsem vznášejíci se duchy, zatímco médium leželo pevne spoutáno, se zapečetěnými uzly. Tyto skutečnosti jsou nevyvratilné. Musí existovat něco transcendentálního, co je základem člověka, a toto Něco se může občas zjevovat... Podvody jednotlivců na této skutečnosti nic nezmění.“[2] Na Bastianovu stranu sa postavil aj barón Lazar von Hellenbach. Argumentoval stratou schopností média, stratou citlivosti, ktorá najmä v detstve a v mladosti býva vysoká.
Mimochodom, kontroverzná postava Jána Salvátora ostala záhadou aj svojou smrťou. V roku 1889 sa vzdal svojich šľachtických titulov, oženil sa s herečkou Milly Stubelovou a v roku 1890 vyplával na lodi Santa Margherita na dlhú cestu. Loď záhadne zmizla pri myse Horn. Telo Jána Salvátora sa nikdy nenašlo. V okultnom a špiritistickom guruovi Orloffovi N. Orlowovi údajne niektorí spoznali preživšieho Jána Salvátora. Orlow zomrel v roku 1924 v New Yorku.
„Prajem si, aby moja duša vystúpila k nebu maličkým otvorom v srdci.“
„Je voudrais que mon âme s’envolât vers le ciel par une toute petite ouverture du cœur,“ to sú slová, skôr prianie, asi najznámejšej obyvateľky Hofburgu – cisárovnej a kráľovnej Alžbety Bavorskej, zvanej „Sisi“. Táto časť rozprávania nie je priamo o hrade, hoci Sisi zopárkrát deklarovala stretnutia s nehmotnými bytosťami v Hofburgu, ale tým sa vyhnem. Alžbeta bola krásna a veľmi, až príliš zvláštna žena. Dnes by sme povedali, že hraničná osobnosť. Mysleli by sme tým, že u nej môžeme pokojne diagnostikovať duševnú poruchu.
Svedkami jej priania bolo viacero ľudí. Poslední svedkovia, barónka Rothschildová a grófka Sztárayová, ho počuli 9. decembra 1898 počas návštevy vo vile blízko Ženevského jazera. O deň neskôr Luigi Lucheni bodol pilníkom Sisi do srdca. Trojhranná ranka v hrudi, ktorou zbraň zasiahla srdce, sa stala „maličkým otvorom, ktorým duša vystúpila do neba“.
Rudolf Habsburský (korunný princ, syn Sisi) ako strašidlo v skrini
Rudolf, ten, ktorý zastrelil svoju milenku a seba v Mayerlingu, sa údajne tiež neponáhľal odpútať od pozemského života. Po jeho smrti sa Hansovi Wilczekovi (Rudolfovmu kamarátovi) dostala do vlastníctva jeho skriňa. Skriňu presťahovali z Hofburgu do paláca Wilczekovcov. Akonáhle sa ocitla na svojom mieste, začali z jej útrob vychádzať čudné zvuky a rachot. Opakovalo sa to niekoľko večerov. Starého pána Wilczeka to tak napálilo, že skríkol na skriňu: „Ak ten rámus v tebe robí korunný princ, tak nech s tým hneď skončí!“ Skončil. Skriňa stíchla. Wilczekovci ju s priateľmi rozobrali a spálili.
Vo Švédsku s jasnovidkou
Rudolf pravdepodobne po svojej matke Sisi zdedil predpoklady na duševné poruchy. Rovnako ako ona inklinoval k špiritistickej praxi. Preto sa počas návštevy švédskeho vidieka dal veľmi rád zlákať na cestu za dedinčankou, ktorá mala mať jasnovidné schopnosti. Samozrejme, inkognito. Georg Wallis von Karighmain (poľný maršal) rozprával cisárovnej Zite, že pani, ktorú navštívili, sa ich opýtala: „Ako sa darí Karolovi?“ Zmätení mládenci neporozumeli a žiadali vysvetlenie. Pani im povedala, že sa pýta na cisára rakúsko-uhorskej monarchie. Upozornili ju, že cisárom je František Jozef. Pani sa usmiala a hovorí: „Ďalší bude ale Karol!“ Bez toho, aby ktokoľvek prezradil prítomnosť Rudolfa (očakávaného nástupcu na tróne), sedliačka sa vybrala priamo k nemu a povedala: „Pozdravujte odo mňa cisára Františka Jozefa.“ Rudolf spáchal samovraždu 30. januára 1889.
Pred Veľkou vojnou alebo ako sa nám zamotával nástupca na cisársky trón
Anne-Victorine Savigny alebo Anne-Victorine de Savigny (1844 – 1916), známa ako Madame de Thèbes, francúzska jasnovidka a chiromantička, vo svojom Almanachu (1913) napísala: „V Rakúsku sa ukazuje, že počas novej vojny príde k hlbokým zvratom (...) Blíži sa hodina, kedy prepukne nepriateľstvo medzi Slovanmi a Germánmi. Ten, kto by mal vládnuť, nebude vládnuť, a mladý muž (...), ktorý nebol vlastne určený k vláde (...), vládnuť bude.“ Tým, kto vládnuť nemal, bol určite František Ferdinand dʼEste, a už vôbec nie Karol Habsburský.
Hoci koniec panovania posledného cisára v Rakúsko-Uhorsku je smutno-komicko-tragický, viacerí autori spomínajú drobné nedorozumenie medzi Zitou Bourbonsko-parmskou a pápežom Piom X. V roku 1911 navštívila Zita s matkou a súrodencami Rím. Počas audiencie u pápeža sa ten na ňu usmial a hovorí: „Tak sa teraz vydáte za následníka trónu! Prajem vám všetkým požehnanie!“ Princezná v rozpakoch oponovala: „Vaša Svätosť, môj ženích nie je následníkom trónu. Mojím ženíchom je arcivojvoda Karol...“ Pius X. nestrácajúc dobrú náladu odpovedal: „Karol bude dedičom cisára Františka Jozefa.“ Zita, možno zo slušnosti, možno trochu z tvrdohlavosti, pritlačila: „Nie, Vaša Svätosť, následníkom trónu je arcivojvoda František Ferdinand.“ Pápež pokrútil hlavou a bez úsmevu konštatoval: „Nie, dedičom bude Karol. Či ide o nástupníctvo, to neviem... Ale jedno viem: Karol bude následníkom cisára Františka Jozefa.“ Pápežove slová sa naplnili o päť rokov neskôr.
Hofburg, a nielen o ňom
Hofburg je krásna a impozantná stavba. Cisársky hrad. Choďte a navštívte ho. Pozrite si ho zvonka a nazrite do jeho interiérov v tých múzeách, ktoré budú pre vás zaujímavé. Údajne sa organizujú aj nočné prehliadky. Možno... raz... a ak nebudete mať strach...
[1] Gabriele Praschlová – Bichlerová, Habsburkové a nadpřirozeno, Ikar, 2005, str. 61-62
[2] Gabriele Praschlová – Bichlerová, Habsburkové a nadpřirozeno, Ikar, 2005, str. 64
Zveřejněné fotografie jsou dílem autora textu
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