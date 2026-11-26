Sedem princezien vo viedenskom MAK-u
Aplikované umenie, úžitkové umenie, umelecký priemysel. Všetky slovné spojenia by sa mohli objaviť v preklade skratky MAK. Mne sa páči umelecký priemysel. Niekto to môže vnímať ako dehonestáciu. Umenie má byť originál. Pokiaľ možno, takmer nenapodobiteľný. Nesúhlasím. Mám rád umenie, estetické vyjadrenie v dennom živote. Mám rád jeho nevtieravo vtieravé formy, ktoré majú rôzne podoby. Ibaže nie vždy ladia s mojím vkusom. Ono, koniec koncov, nie každý miluje segedínsky guláš tak ako ja. 😊 Preto mám rád úžitkové umenie, umelecký priemysel, ktorý nemusí mať jedinečný punc originality, stačí, keď mi spríjemňuje prostredie, v ktorom som.
Dlhá história jedného MAK-u
Keď 7. marca 1863 Jeho cisárska a kráľovská výsosť František Jozef I. nariadil založenie Cisárskeho a kráľovského rakúskeho múzea umenia a priemyslu, urobil tým radosť nielen budúcemu riaditeľovi Rudolfovi von Eitelbergerovi (koniec koncov, veď Cisára Pána na to nahováral), ale dosiahol aj to, že toto múzeum bolo druhé svojho druhu na celom svete (hneď po Múzeu South Kensington, dnes Múzeum Viktórie a Alberta v Londýne). V rokoch 1868 až 1871 na Stubenringu, podľa návrhu Heinricha von Ferstela, postavili neorenesančnú budovu, ktorej interiér pôsobí stále ako dokonalý palác.
Krátko po sprevádzkovaní múzea v jeho priestoroch založili Viedenský spolok umení a remesiel. A viac-menej krátko po jeho založení (v roku 1898) sa spolok dostal do konfliktu s riaditeľom múzea Arthurom von Scalom. Scala totiž prijal do zamestnania majstrov diela: Otta Wagnera, Feliciana von Myrbacha, Kolomana Mosera, Josefa Hoffmanna, Alfreda Rollera. Mená, ktoré dominujú viedenskej secesii. Nový vietor vytlačil staré myšlienky.
Po páde monarchie časť starožitných zbierok odovzdalo múzeum do Umeleckohistorického múzea (KHM). Počas 2. svetovej vojny sa do jeho opatery dostali skonfiškované zbierky umenia. Návrat zbierok pôvodným majiteľom, hoci prebiehal od konca vojny, dostal zákonný rámec v roku 1999. V roku 1949 je múzeum po obnove vojnou spôsobených škôd opäť otvorené a v roku 1952 sa prezentuje mimoriadne zaujímavou výstavou „Sociálne bývanie vo Viedni“. Teda tým, čo dnes nazývame Červená Viedeň.
Ďalej je to už len sumár úspešných a úspešnejších výstav. Až na to, že v roku 1994 bola oficiálne do vlastníctva múzea prevedená jedna z protilietadlových veží (flaktürme) v Arenbergparku vo Viedni. V roku 2013 otvorili stálu výstavu Viedeň 1900. Určite najzaujímavejšiu časť celého múzea. Nechýbajú v nej veľkoplošné diela Gustava Klimta a spomienka na Metropolis Fritza Langa. Dnes používaný názov MAK – Museum für angewandte Kunst dostalo múzeum v roku 1947.
Sedem princezien vo viedenskom MAK-u
Na múzeu je najzaujímavejšia jeho história. Expozície? Nie. Alebo inak. Jedna návšteva, možno žiadna iná návšteva. Ibaže! Je tu dielo The Seven Princesses od škótskej autorky Margaret Macdonald Mackintosh (1864 – 1933). V turistických sprievodcoch sa takéto diela označujú ako „must see“ – musíte vidieť. Táto bezpochyby krásna žena neskrotného pôvabu vytvorila výtvarné dielo, na ktoré som nenarazil v žiadnom múdrom pojednaní o dejinách umenia, v žiadnom o histórii secesie, o Gustavovi Klimtovi, ale jeho význam, sila, podmanivosť, smútok, krása, príbeh predbieha z môjho pohľadu Vinciho Monu Lisu a smelo konkuruje Caravaggiovým najdynamickejším dielam. Nesmiete hľadať výtvarné paralely v technike spracovania. Len vo výpovedi.
Dielo: Sedem princezien Mauricea Maeterlincka
Les Sept Princesses (Sedem princezien, 1891) je divadelná hra Belgičana Mauricea Maeterlincka. Statická dráma, vychádzajúca zo symbolizmu. Vyhýba sa dynamickému deju, ťaží výhradne z atmosféry. Ticho, náznaky a osudová bezmocnosť. Príbeh sleduje starého kráľa a kráľovnú, ktorí spoza presklených dverí svojho hradu pozorujú sedem spiacich sesterníc. Keď sa k hradu po rokoch vracia princ Marcellus s cieľom oženiť sa s princeznou Ursulou, pokúša sa dievčatá prebudiť, no zisťuje, že Ursula počas spánku zomrela a osud prekonal snahu o záchranu.
Príbeh diela The Seven Princesses Margaréty Macdonald Mackintosh
Viedenský podnikateľ, mecenáš a spoluzakladateľ dielní Wiener Werkstätte, Fritz Waerndorfer, si na začiatku 20. storočia objednal u manželov Mackintoshovcov výzdobu hudobného salónu svojej vily. Vila Fritza Waerndorfera (často označovaná ako Wärndorfer House) bola rozsiahlou prímestskou vilou vo Viedni na ulici Weimarer Straße 59 v 18. okrese (Währing). Dom sa stal jedným z najvýznamnejších centier viedenskej moderny a interiérového dizajnu. Ibaže po Waerndorferovom bankrote v roku 1913 a jeho emigrácii do Spojených štátov sa zbierka rozptýlila ako para nad hrncom.
Architektonický návrh hudobného salónu vypracoval Josef Hoffmann, Charles Rennie Mackintosh (Margarétin manžel) navrhol jeho zariadenie. Mladá pani Macdonald Mackintoshová spodobila divadelnú hru Mauricea Maeterlincka do trojdielnej vizuálnej kompozície so šírkou takmer šesť metrov. Bočné časti obsadili čakajúce princezné, stredný panel mŕtva sestra a trúchliace postavy. Motívom spájajúcim celý vlys sú nadrozmerné slzy. Ich dramatický výraz má pôvod v technike pastiglia (plastický reliéf), doplnenej o dúhovo sa lesknúcu perleť a číre sklenené kamienky. Dobová tlač označovala hudobný salón za „prvotriednu umeleckú kuriozitu“.
Plasticky, trojrozmerne pôsobiace dielo je ukážkou spracovania označovaného ako gesso (sadrový podklad). Na drevené panely s celkovým rozmerom až 152 × 594 cm je nanesená zmes omietky, kriedy a králičieho gleja pomocou cukrárenského vrecúška, čím vznikli jemné a precízne vystúpené kontúry. Všetko je dotvorené olejovými farbami a temperou, perleťou, sklenenou pastou a farebnými korálkami.
Dobrodružný osud strateného a nájdeného diela
Waerndorfer zbankrotoval v roku 1913. Keďže rýchlo zmizol do USA, môžeme sa domnievať, že majetkužiadostiví veritelia sa vrhli na všetko, čo po ňom ostalo. Netuším, akým spôsobom sa práve Sedem princezien ocitlo v múzeu MAK. Ale už počas 1. svetovej vojny sa považovalo za stratené. Bola to práve Veľká vojna, vďaka ktorej sa stratilo a zároveň zachránilo. Na začiatku vojny ho totiž preniesli do suterénu a zamurovali ho za falošnú stenu. V priestore „nikoho“ prežilo aj 2. svetovú vojnu a mierovú iniciatívu sovietskych a spojeneckých okupačných vojsk v 50. rokoch 20. storočia. Úplne náhodou bolo objavené v roku 1990 pri rekonštrukcii potrubia a elektroinštalácie. Kvalitná remeselná práca murárov Rakúsko-uhorskej monarchie sa postarala o dokonalé zachovanie diela s jeho pôvodným farebným podaním.
O návšteve
Ak to zhrniem, v MAK je dielo, ktoré treba vidieť dva – trikrát. Ku ktorému sa treba vracať ako pri opakovanej skúške správnosti. Už len vďaka tomuto jedinému dielu sa oplatí MAK navštíviť. Všetky expozície vás môžu nechať chladnými. Dokonca kovová pohovka s tabuľkou Please have a seat sa o to môže postarať doslova, ale Margarétino dielo (radšej by som použil české oslovenie Markétkino dielo) obráti všetko naruby.
Aktuálne informácie: https://www.mak.at/
Otváracie hodiny
• Pondelok: Zatvorené
• Utorok: 10:00 – 21:00
• Streda až nedeľa: 10:00 – 18:00
Vstupné:
• Dospelí: cca 19 € na mieste / 18 € online
• Zľavnené vstupné: cca 15,50 € na mieste / 14,50 € online (študenti, seniori nad 65 rokov)
• Deti a mládež do 19 rokov: Vstup zadarmo
P.S. Markétka, toto je pre teba, lebo som si na tú skladbu pri tvojom mene okamžite spomenul:
„Poď s námi Markétko říkají Markétko! Tancuj a s námi se směj. Lhal ti a čert ho vzal hej, svět se točí dál dej na nás, dej na nás, dej!“[1]
Použité fotografie sú dielom autora
[1] https://www.youtube.com/watch?v=nQZlKbSwKsA&list=RDnQZlKbSwKsA&start_radio=1
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