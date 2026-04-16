Oldtimer gallery, sbírka automobilových veteránů u Bratislavy
Máte ve svém okolí chlapa, pro kterého je auto pouze prostředkem k přesunu z bodu A do bodu B? Takového, kterému u domu nemusí stát čtyřválec s ideálním objemem něco málo přes dva litry? Já ano. Stačí mi podívat se do zrcadla a mám ho v přímém přenosu.
Přesto cítím slabost pro automobilové veterány. I mě potěšil pohled na „Dědeček automobil“ namalovaný na hale logistického centra při vstupu do Ivánky u Dunaje. Je to neklamná pozvánka k návštěvě muzea veteránů nedaleko Bratislavy.
Galerii otevřeli 1. června 2023. Celá expozice mapuje vozidla československých značek, nevyjímaje ani ty již zaniklé. Aero, Praga, Škoda, Tatra či Jawa - to jsou stálice. Naleznete zde však i značky jako Walter, Wikov, Minor či Zbrojovka. Jedná se o vozidla vyrobená přibližně v letech 1920 až 1975.
Tatra 13 (nákladní užitkový vůz)
Dinosaurus dnešních nákladních tatrovek – dinosaurus jen v tom smyslu, že je věkově vzdálen dnešním obrovským (téměř „dinosauřím“) nákladním, vojenským a užitkovým vozům Tatra. Ve skutečnosti jde spíše o automobilového „Microraptora“ přelomu 20. a 30. let 20. století.
Vyráběl se od roku 1925 do roku 1933 v Kopřivnici. Kromě vystaveného valníku existoval také jako desetimístný autobus, sanitka či dodávka. Jeho předchůdce, Tatra 12, byl dokonce osobním automobilem. Všechny měly širokou nástupní platformu (téměř jako desku), která spojovala přední a zadní blatník – ve filmech na ní často stojí unikající bandité nebo pronásledující policisté.
Charakteristickou hranatou, až kolmou kabinu si nákladné tatrovky zachovaly až do 60. let 20. století. Ještě modely Tatra 111, 131 či 147 se na sebe výrazně podobaly. Teprve později přišly oblé tvary s modelem Tatra 138.
Sanitka Škoda 1202 typ 981
Seriál Sanitka a jeho první vozidla - Škoda 1202 a 1203. Pokud si vzpomenete na tento megaúspěšný Adamcův seriál, není to nic neobvyklého.
Pokud si však, byť jen matně, pamatujete na poslední dosluhující kusy „station“ Škoda 1202, patříte minimálně ke generaci Husákových dětí. O něco mladší si možná vzpomenou, že tato auta často využívala pohřební služby – když už vzpomínám bílé sanitky, je třeba vzpomenout i jejich „dark side“, když nepřijeli včas.
Pro mě jsou nejčerstvější vzpomínkou „1202“, které používali tržníci na Miletičově ulici v Bratislavě. Do posledního místa naplněné čerstvou zeleninou a ovocem ze Žitného ostrova.
Auto se vyrábělo od roku 1961 a bylo dimenzováno na náklad o hmotnosti 700 kg. Zároveň šlo o poslední model s karoserií příbuznou se Škodou Popular. Úspěšně se exportovalo i do zahraničí, dokonce se po skončení výroby v Československu montovalo i v Turecku.
Praga Super Piccolo „Vorvaň“
Těžko říct, kdo byl větší vizionář – designér, který přišel s nápadem zvláštně zalomit čelní masku, nebo ten, kdo v ní uviděl velrybí tlamu.
Mřížky kapoty a zlem, který z dozadu ustupujícího čela vytváří jakousi vlnu vystrčenou do protisměru, jsou nádherným, protismyslovým a neočekávaným estetickým prvkem. Něco, co z běžného standardu aut 30. let udělalo nezaměnitelný a zapamatovatelný kousek.
Model byl uveden v roce 1934 na pražském autosalonu. Jeho čtvrtá verze dostala upravenou aerodynamickou masku a přezdívku „Vorvaň“. Tam, kde byste očekávali odkrytá kola, jsou proudnicové kryty – ty přední se při řízení natáčely spolu s koly. Kouzelné auto „hlubinného“ typu.
Čím se muzeum pyšní - a oprávněně
Na tyto modely vás upozorní nejen stránka Oldtimer Gallery, ale také většina článků věnovaných této sbírce. Má to své důvody.
Tatra 603 A
Pan Václav Lebeda, ředitel odbytového oddělení Tatry, věrný ideologii odlišnosti sovětských satelitů od imperialistického Západu, prohlásil, že toto auto se příliš podobá produkci kapitalistických automobilek – a jeho výrobu zastavil.
Jedná se o jediný kus na světě s výrobním číslem 0001-A. V roce 1961 vznikly dva prototypy označené Tatra 603 A. Jedinému původnímu kusu hrozilo sešrotování. Ještě předtím ho koupil zaměstnanec kopřivnické automobilky.
Vůz v bordó barvě se dostal do běžného provozu a prošel několika úpravami. Koncem 80. let dosloužilo, vystřídalo několik majitelů a jeho stav se výrazně zhoršil. Před vystavením v Ivance u Dunaje byl šest let restaurován.
Model 603 později nahradila Tatra 613 – paradoxně vyvinutá ve spolupráci s italskou karosárnou Vignale. Tentokrát dostali soudruzi z Itálie výjimku.
Walter Šibrava – tříkolka
Vyrobena v roce 1912. Pokud ne nejstarší, tak určitě jeden z nejstarších sbírkových předmětů. Údajně šlo o velmi populární a dobře prodejný koncept.
Výroba v automobilce Walter začala v roce 1910 a do roku 1914 byla všechna vozidla prodána ještě před dokončením. Po první světové válce, v roce 1918, výrobu převzala společnost Šibrava. Ta navázala vlastním modelem tříkolky s označením Trimobil.
Aero 50
Přezdívaný také „český Jaguar“. Vyroben v roce 1939, s maximální rychlostí 120 km/h. Auto bylo určeno pro střední a vyšší vrstvu obyvatelstva.
Sportovní linie, silný motor a kapalinové brzdy – na trh uvedly dvoudveřovou limuzínu i sportovní roadster. Na pražském autosalonu představili také elegantní čtyřmístný kabriolet pro manželku prezidenta Beneše, karosovaný firmou Sodomka.
Walter WZ
V zelené, mírně olivové barvě působí jako vojenské vozidlo. Model z roku 1920 patří mezi nejstarší exponáty.
Volant a řadící páka na pravé straně nepřekvapí. Zajímavé však je, že řidič nastupoval z levé strany - na jeho straně totiž dveře chyběly. Neobvyklé je i umístění ruční brzdy na vnější straně karoserie.
Motorky
Překvapilo mě, že jsem neviděl rakovnický Stadion S11/S22. Vím, není to motorka, ale moped. Babetta 207 tam však je – „chrchlátko“ ve žluté barvě.
Červené „chrchlátko“ vozilo i mě nahoru-dolů po Bratislavě koncem 80. let.
Motorek je zde dost - mezi nimi Jawa Pionýr i Jawa Mustang. Vášeň pro motorky se těžko vysvětluje. V 60. až 80. letech na nich jezdili největší frajeři v teenagerském věku. Zvuk jejich motorů byl něco, co vám o šesté ráno i těsně před půlnocí dokázalo lézt na nervy.
Asi by vám tehdy ani nenapadlo, že jednou budou tyto zvuky patřit do kategorie „hudba veteránů“.
O návštěvě
Na Oldtimer Gallery se nedá dívat jako na Musée National de l’Automobile ve francouzském Mulhouse. Nenajdete zde ani velkolepou kolekci vozů Bugatti.
Československá produkce z dob, kdy byl design vozu znakem kvality a často i výtvarně podmanivý, je zde však zastoupena špičkovými exponáty.
Stačí se na sbírku podívat očima: „Tohle jezdilo po našich cestách.“ A uvidíte muzeum, které příjemně překvapí.
Aktuální informace
Adresa:
P3 Logistic Parks
Senecká cesta 2/A
Ivanka u Dunaje
Otevírací hodiny:
Pondělí – pátek: zavřeno
Sobota - neděle: 10.00 - 18.00
Vstupné:
Základní: 9 €
Žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ (s platnou ISIC kartou), senioři nad 65 let: 5 €
Děti do 6 let, ZTP, senioři nad 75 let: 3 €
Skupinové vstupné (15 a více osob): 7 €
Děti do 3 let: zdarma
Zveřejněné fotografie jsou dílem autora textu
Ľuboš Vodička
Kam ve Vídni, když prší? Heidi Horten Collection
Vodičkův průvodce po Vídni, protože nejen Stephansdomem, Hofburgem, Schonbrunnem a Belvederem je Vídeň zajímavá
Ľuboš Vodička
Slovenské hrady: Budatín
o hradě, který má být zámkem, ale pořád je to hrad. Jen se nám to s těmi hrady a zámky plete a plete
Ľuboš Vodička
Kam ve Vídni, když prší? Dolní Belvedere
Vodičkův průvodce po Vídni, protože nejen Stephansdomem, Hofburgem, Schonbrunnem a Belvederem je Vídeň zajímavá
Ľuboš Vodička
Kráľovstvo voskových figurín pani Tussaud vo Viedni
Vodičkův průvodce po Vídni, protože nejen Stephansdomem, Hofburgem, Schonbrunnem a Belvederem je Vídeň zajímavá
Ľuboš Vodička
Wotruba Kirche, skala, ktorá sa stala kostolom
Vodičkův průvodce po Vídni, protože nejen Stephansdomem, Hofburgem, Schonbrunnem a Belvederem je Vídeň zajímavá
|Další články autora
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů
Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k...
Zlín nabízí pozemky pod halou. Vítěz soutěže tam postaví osm výškových domů
Ve Zlíně se podobně rozsáhlá zástavba neuskutečnila už pár desítek let. Brzy se ale má stát...
Soud rozhoduje o prodloužení vazby obviněného Jiřikovského z bitcoinové kauzy
Městský soud v Brně od devíti hodin rozhoduje o setrvání obviněného Tomáše Jiřikovského ve vazbě....
Vrtů budou ještě desítky, líčí manažer cestu za teplem ze země. Trvá už 20 let
Na začátku, tedy před více jak 20 lety, byla vize levnějšího a ekologičtějšího zdroje tepla pro...
Prodej bytu 2+1, 62,4 m2, Uherčice
Uherčice, okres Znojmo
2 150 000 Kč
