Kráľovstvo železníc v Prahe, modelársky Raj
Také sklamanie. Modelové krajinky so železnicou s dĺžkou do piatich metrov. Zaujímavá krajinotvorba, ale nie tak zaujímavá, aby úplne zaujala. Pár vlakových súprav, pohybujúcich sa obyčajne v jednom smere. Železnica, akú si postavíte doma v pivnici alebo na povale. Moje nadšenie úpelo ako vrabec v kruhu hladných mačiek.
Ako som sa mýlil! O poschodie nižšie na nás čakal siedmy level modelárskeho Neba!
Kráľovstvo železníc na ploche podzemnej garáže obchodného centra
Nie som si úplne istý, ako to s tými podzemnými priestormi v obchodnom centre Anděl City v Prahe je, ale možno sa naozaj Království železnic nasťahovalo do garáží. Nech je to akokoľvek, bola to šťastná voľba. Ústredný priestor, v ktorom sa nachádza hlavná časť expozície, je veľkorysý. Nie je len o železnici, je aj o hracom kúte pre najmenších návštevníkov, dielničke pre stavebnicu Merkur či vreckovej kaviarni. Plus vitríny s modelmi železničných vozidiel, autodráhy, historické bábiky s nábytkom, Woody Vláčkodráha s celým mestečkom a krajinkou, expozícia Papírové archeologie, dioráma „Století páry“ z českej stavebnice SEVA a najmä ručne maľovaný model starej Prahy Rudolfa Šípa v mierke 1 : 420 na ploche 24 m².
Ručne maľovaný model starej Prahy Rudolfa Šípa (1906 – 1977) patrí medzi najvýznamnejšie papierové modely historickej Prahy. Pán Šíp na ňom pracoval 12 rokov, od roku 1965. Predlohou mu bola Praha v 30. rokoch 19. storočia a Langweilov model Prahy. Prahu zachytil pred stavbou ikonických budov, ako sú Národní divadlo, Muzeum Království českého či novogotické veže Chrámu sv. Víta. Model je vystavený vďaka dedičom autora, ktorí ho zapožičali práve do Království železnic.
Keď o papieri, tak trochu k Papírové archeologii. Moja generácia si dôverne pamätá na časopis ABC mladých techniků a přírodovědců. Český časopis, ktorý sa na Slovensku zháňal v časoch budovania komunizmu rovnako úspešne, ako sa dnes hľadajú mimozemské civilizácie. Počas letných prázdnin sa v predajniach s novinami a časopismi objavili možno aj tri kusy! Kto ho zohnal, mal otvorený vstup k vystrihovánkam z papiera. K modelom bojovej, leteckej a lodnej techniky, k domčekom, občas aj k samolepkám. Úžasné. Nikdy som nebol taký šikovný, aby som autíčka alebo dokonca formule 1 zostavil do úspešného a estetického konca. Snaha bola. V Království železnic vystavujú naozaj špičkovo postavené modely.
O železnici, pretože dostala hlavnú úlohu
Neviem, ako začať. Tisíc metrov koľají, osemdesiat až deväťdesiat vlakových súprav v pohybe, stovky vagónov, tisíce figúrok, koľajisko s plochou viac ako 600 m².
Projekt najväčšieho modelového koľajiska v strednej Európe sa rozbehol v roku 2008. Prvú časť sprístupnili 1. júla 2009. Mala podobu troch koľajísk, dnes označených ako K1, K2 a K3. Sú to tie tri koľajiská pri vstupe do expozície, ktoré nenaplnili moje očakávania. Sami autori označujú túto modelovú krajinu so súhrnnou plochou 115 m² ako „testovacie laboratórium“. Druhú časť, „high light“ železnično-modelárskeho neba, sprístupnili 2. januára 2010. A buduje sa ďalej.
Súčasná podoba
Súčasná podoba mapuje Českú republiku. Lakonické konštatovanie, ktoré vystihuje podstatu. Len budúci návštevník si neurobí predstavu, čo sa za ním skrýva.
Známe stavby, dominantné krajinné prvky, uzlové železničné stanice hlavného mesta Prahy, Stredočeského kraja, Libereckého kraja, Ústeckého kraja, Plzeňského kraja a Karlovarského kraja. Nechýbajú hrady Karlštejn, Křivoklát, Kokořín ani kráľovná Českého Švajčiarska, Pravčická brána. Pripravuje sa Královohradecký kraj a Pardubický kraj.
Ústredné dominanty sú modely vyrábané podľa skutočnosti, sú originálmi a musím napísať, že ma fascinuje ich remeselné spracovanie. Doplnkom sú použité stavebnice, s ktorými sa stretnete na modelárskom trhu. Vôbec to nie je na škodu. Ono to trochu aj poteší, keď vidíte, že niekto na svoj model vybral tie isté meštianske domy, ktoré dominujú vašej železničke. Veľmi ma potešilo použitie modelov z dielne českého výrobcu SDV. V našich zemepisných šírkach prináša najdostupnejšiu a najširšiu ponuku modelov motorových vozidiel, poľnohospodárskej a vojenskej techniky v mierke 1 : 87 (H0) a 1 : 120 (TT).
Zainteresovaným napoviem, že koľajisko mapuje obdobie V. a VI. epochy. Pre tých, ktorí by si mohli myslieť, že používam komplikované šifry, vysvetlím. Súčasné železničné modelárstvo sa sústreďuje na budovanie zbierok (netýka sa to len lokomotív a vagónov, ale aj stavieb a krajiny) podľa tzv. železničných epoch.
Epocha I (cca 1835 – 1920): Počiatky železníc, súkromné spoločnosti, prevládajúca parná trakcia a pestré farebné nátery rušňov a vozňov.
Epocha II (1920 – 1945): Vznik veľkých štátnych železníc (napr. ČSD), zjednocovanie predpisov a nástup prvých elektrických či motorových vozňov.
Epocha III (1945 – 1970): Poválečná obnova, vrchol a postupný ústup parnej prevádzky, masívne zavádzanie dieselovej a elektrickej trakcie.
Epocha IV (1970 – 1990): Zjednocovanie značenia vozidiel, úplný koniec parných rušňov v bežnej prevádzke a nadvláda motorovej a elektrickej dopravy.
Epocha V (1990 – 2005): Vznik nových národných dopravcov po politických zmenách, modernizácia tratí a koridorov.
Epocha VI (od 2005): Súčasnosť, vysokorýchlostné trate, nové vizuálne štýly dopravcov a príchod súkromných firiem na koľaje.
Pražskému Království železnic teda dominuje elektrická trakcia a súčasné vozidlá. Moje srdce trochu pišťalo po starinkách, pretože preferujem III. a IV. epochu, ale vyhovieť každému by znamenalo vytvoriť úplný chaos. S trochu nevzhľadnou vizážou.
O návšteve
Ťažko mi je odhadnúť, koľko času je vhodné rezervovať si na návštevu. Možno nie menej ako dve hodiny. Moja skúsenosť hovorí, že v letnom období, počas školských prázdnin, môžete bez rizika tlačeníc a stretu s málo disciplinovanými potomkami nedisciplinovaných rodičov navštíviť Království železnic aj v popoludňajších hodinách.
Království železnic je miestom zábavy pre školopovinné deti aj neškolopovinných dôchodcov. Mňa nadchlo. Modelárčina s duchom človečiny.
Aktuálne informácie
https://www.kralovstvi-zeleznic.cz/
Prevádzková doba
Pondelok - nedeľa (vrátane prázdnin a sviatkov): 09:00 - 19:00
Vstupné
|základné vstupné
dospelí, deti do 15 rokov, študenti, seniori, ZTP, ZTP/P
(osobní asistenti návštevníkov s preukazom ZTP/P vstup zdarma)
|390 Kč
|deti s výškou do 1 metra
|50 Kč
Zveřejněné fotografie jsou dílem autora textu
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