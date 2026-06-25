kostely za hradbami: Nové Mesto nad Váhom
Zvláštní kostel. Před hlavním vchodem vypadá, jako by si mistři gotiky řekli: „Tato žebra necháme venku.“ Gotické kostely mají ve svém nitru vysoké, štíhlé sloupy, pospojované lomenými kamennými oblouky jako oky kamenných sítí. Něco jako sloupy, něco jako široké opěrné pilíře, jsou také před hlavním vchodem do Kostela Narození Panny Marie v Novém Městě nad Váhem. Vysvětlení jsem nenašel. Přesto se mi to líbí!
Pro toto mluvení je důležité, že je opevněný. Hradbami tak dominantními, že by mohl být tak malým hradem. Není, ale zajímavý je.
Příběh hradeb
Lakonicky lze konstatovat, že o jejich historii se nepíše ani v odborných análech. Nejštědřejší na informace je pomalu dosluhující billboard na starém plotě pod východní částí kostela. „V období gotiky dal po útokoch husitov v roku 1431 Ctibor ml. mesto znovu opevniť a vybudovať Hornú a Dolnú bránu. Avšak súvislé hradby mesto ešte nemalo. Popod areál nádvoria kostola západným smerom sa nachádza pivničný systém, ktorý patril k fortifikačnému systému. Stavebný vývoj opevnenia nie je presný, pretože opevnenie bolo často opravované a dopĺňané.“ Všechno je pravda. Netvrdím, že vyčerpávající, ale z toho mála, co víme, je to ve zkratce to nejdůležitější.
Zikmund Lucemburský, sousedy v Čechách označovaný jako Liška zrzavá, pro Slováky magnát, který do našeho území investoval výrazné finanční prostředky, v roce 1388 daroval Stiborovi ze Stiboric mariánský kostel s areálem v Novém Městě nad Váhem jako součást beckovského panství. Tehdy ještě románský kostel, postavený neznámo kdy, ale určitě před polovinou 13. století. Středověká osada v jeho okolí je písemně doložena v roce 1253. Jelikož jí Belo IV. přiznal privilegia za oddanost v boji proti Tatarům, můžeme předpokládat, že byla opevněna. Pokud byla opevněna osada, asi byl opevněn i kostel. Obvykle to bývala ta nejpevnější stavba, v tomto případě v mimořádně strategické poloze na vyvýšenině s dobrým výhledem do údolí Váhu ak přístupovým cestám. O opevnění cosi našeptává i zjištění, že součástí krypty z 15. století je v severní části stěna hradby kostela.
Dnešní opevnění se připisuje investičně-stavebním aktivitám Stibora II. (syna Stibora ze Stiboric). V roce 1430 dal opevnit město. Když město, tak i kostel. Co ale znamená poznámka „sklepní systém, který patřil k fortifikačnímu systému“? Podle tradovaných městských legend je pod historickým centrem rozsáhlá struktura chodeb, kterou se mělo pohybovat vojsko při obraně, a chodby měly ústit do sklepů měšťanských domů. Směle můžeme říci: částečně je to pravda! Nejsou známy žádné kartografické podklady, které by síť mapovaly. Podzemní prostory existují, sklepy jsou jak-tak zachovány, chodby, když ztratily svůj účel, zanikly. Skoro pod každým domem jsou sklepy, které byly hospodářsky využívány. Legenda přisoudila starému městu dopravní síť jako pro metro. To je spíše přitažlivá pohádka, ale zrnko pravdy na ní bude. Maximální hloubka sklepů je 6 metrů, strop mají zpevněný kamennou nebo cihlovou klenbou a ještě i ty nejjednodušší jsou zahloubeny do 3 metrů pod úrovní silnic.
Příběh kostela
Gotický kostel, jehož podobu má dnešní Kostel Narození Panny Marie v Novém Městě nad Váhem, založil v roce 1414 Stibor ze Stiboric (Stibor starší). O jeho románském předchůdci (rozuměj ranostředověkém kostele) začal jako první vážně mluvit Mons. RNDr. Július Gábriš (1913 - 1987), novoměstský děkan a probošt, v roce 1962. V areálu převorství se realizovala stavba vodovodu a vše, co se v zemi našlo, nasvědčovalo tomu, že zde svého času stála dvouvěžová třílodní bazilika. Pro lepší představu: třílodní bazilika s dvouvěžovým průčelím je Bazilika sv. Mikuláše v Trnavě. Pozdější, nepříliš rozsáhlé archeologické výzkumy tento předpoklad potvrdily. Poslední výzkum, vedený společností Via Magna. r. o., realizovaný v letech 2014 – 2015, zachytil na nádvoří kruhovou stavbu z přelomu 14. a 15. století. Po odkrytí původních úrovní našli souvislou vrstvu lidských kostí. Stavba, která zanikla snad na konci 17. století, sloužila jako ossárium – pietní místo, stavba nebo schránka určená k ukládání lidských kosterních pozůstatků.
Za obdivovanou bohatou štukovou výzdobu ve svém interiéru vděčí kostel proboštovi Jakubovi Haškovi. V roce 1667 zajistil první etapu zkrášlování vnitřních prostor. Kompletní výzdobu ukončili v roce 1684.
Už jen na okraj se vyplatí zmínit, že Július Gábriš mapoval i kolaps části hradeb kostela, k němuž došlo v roce 1959. Po jejich pádu se odkryly tři vrstvy hrobů, nejstarší údajně z 9. století. Pokud by se někdy v budoucnu potvrdil předpoklad pana Gábriše o kostele z tohoto období, patřil by k těm nejstarším na území Slovenska.
Problém Narození Panny Marie
Kostel zasvěcený Narození Panny Marie je vábničkou na záhady. Katolická církev obyčejně slaví smrt svých svatých, neboť pozemská smrt znamená narození do nebe. V případě Panny Marie se slaví i její narození. „Narodila sa nejaká panna. Čo teda urobíme? Je totiž zrejmé, že sa v nej odohrá niečo zázračné. Ak na ňu hodíme všetky siete našej zloby, roztrhá ich ako kúdeľ. Ak budeme pokúšať jej srdce, nič nezmôžeme, pretože ho chráni mocná posádka. Nie je na nej jediné miesto, kde by ju mohla zasiahnuť kopija. Máme sa teda čo obávať, že jej čistota bude našou trýzňou. Jej spanilosť rozdrví všetku našu silu; jej vernosť nás položí pod jej nohy.“
Tato slova zprostředkovala ve svých zjeveních sv. Brigita Švédská, patronka Evropy. Autorkou slov je Panna Maria, která je Brigite vnukla v náboženském transu. Ti nesvatí zlí duchové zaregistrovali narození 8. září. Rok neuvádí nikdo. Místo narození: asi Jeruzalém, ale některé zdroje říkají Betlém, možná galilejský Sepphoris (také Zippori či Setoris). Že se Maria narodila starému manželskému páru, že tento byl vnímán jako neplodný, že neplodnost byla Boží trest za hříchy – to jsou věci známé. Maria měla být počata neposkvrněně (rozumět pod tím můžete cokoliv) a narodila se osvobozená (tedy zcela čistá) od hříchů. Tím se myslí, že se na ni nevztahovaly ani dědičné hříchy.
Kostelů zasvěcených Narození Panny Marie máme na Slovensku více, ale ne opravdu mnoho – pravděpodobně deset.
O návštěvě
Vyřešili to zde rozumně, tak jak už to bývá u nás zvykem. Do předsíně kostela se dostanete i mimo bohoslužby. Hlavní loď je oddělena kovovou mříží, přes kterou si můžete interiér prohlédnout. Chcete-li víc, musíte si počkat na mši.
Aktuální informace
Bohoslužby
Pravidelné
Pondělí
7:00 18:30
Úterý
7:00 18:30
Středa
7:00 17:30
Čtvrtek
7:00 18:30
Pátek
7:00 18:30 (během šk. roku je mládežnická)
Sobota
7:00 18:30 (s nedělní platností)
Neděle
7:00 9:00 (farní)11:00 (během sk. roku je dětská)18:30
Přik. svátek v den prac. klidu
7:00 9:00 11:00 18:30
Zveřejněné fotografie jsou dílem autora textu
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