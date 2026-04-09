Kam ve Vídni, když prší? Heidi Horten Collection
Pokud by se mě někdo zeptal, jak najde galerii Heidi Horten ve Vídni, odpovím jednoduše: hned vedle Albertiny, za zády Městské opery. Jenže to „jednoduše“ začne platit teprve tehdy, když Heidi Horten Collection navštívíte poprvé.
Galerie se nachází ve dvoře. Nebo spíše v atriu. Ne - nachází se v obklopení krásných klasických vídeňských obytných domů přímo v jejich srdci. Opravdu poblíž Albertiny, co by sněhovou koulí dvakrát dohodil.
Na nádvoří, které by mohlo mít čtvercový půdorys. Nemá – je to spíše nepravidelný mnohoúhelník. Dostanete se k němu dvěma průchody. Velkými, s mohutnými dřevěnými dveřmi, které svého času sloužily k průchodu kočárů tažených koňmi.
Celé to má příjemné kouzlo: starosvětské, monarchistické, vídeňské, evropské.
Heidi Horten – morální dilema?
Jakýkoli životopis Heidi Horten budete číst, vždy se nakonec zvrtne k jejímu manželovi. Když k manželovi Helmutovi (mimochodem o 32 let staršímu), tak k jeho penězům. Penízem, které získal díky značce Horten AG – síti německých obchodních domů fungujících od roku 1936. Po nástupu fašismu arizovali židovský majetek.
Peníze, které se již v dávné minulosti přetavily do mimořádně kvalitní sbírky umění 20. a 21. století. Které však bohužel nesou bilag utrpení.
Po smrti paní Hortenové († 12. 6. 2022) aukční síň Christie’s v květnu 2023 vydražila její soukromou sbírku šperků za 201 milionů amerických dolarů. Právě kvůli dávnému původu peněz z období nacistické okupace se společnost Christie’s zavázala část získané částky uvolnit na vzdělávání o holocaustu.
Židovské charitativní organizace však odmítly peníze přijmout. Dne 31. srpna 2023 proto Christie’s aukci zcela zrušila.
Nechci a nebudu řešit dilema, jaké peníze byly použity na nákup sbírky a vybudování galerie. Evangelium říká: „Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí do ní kámen.“[1]
Helmut Horten Stiftung, charitativní nadace, podporuje různé instituce související se zdravotnictvím, financuje lékařský výzkum a pomáhá lidem v nouzi.
Galerie Heidi Horten – budova a dějiny
Muzea a galerie jsou jako kolejnice jedné tratě. Vznikly buď transformací paláců na sbírky vzácných předmětů (např. Louvre), nebo jako zvláštní forma architektury (občas svou kvalitou trumfne i sbírku, kterou ukrývá – např. Guggenheim Museum Bilbao).
Sídlo sbírky Heidi Horten je někde uprostřed. Palácová budova ukrytá v nádvoří jiných palácových domů z konce 19. století přímo v srdci Vídně. Obvodové stěny historické, interiér moderní.
Venku belle époque Vídně plné valčíků, uvnitř světlé, účelné, funkčně pojaté prostory, které návštěvníka provedou – jako horská dráha – zákoutími i zatáčkami.
Představuji si, jak vypitvaly vnitřek této budovy, vyvezli veškerý odpad a dovezli tuny nového materiálu. Vznikly prostory, ve kterých můžete exponáty obdivovat jako dobrý film v kině s panoramatickým plátnem.
Vyjadřuji obdiv paní Horten, architektem, stavbařem, dělníkem, řemeslníkem i kurátorem, kterých je to společným dílem.
Jaká je kolekce Heidi Horten?
Lehká, zábavná, nekomplikovaná, koncepční, přímá, barevná, poutavá.
Nepřináší přelomové „wow efekty“, ale provede vás s jistotou časovým úsekem umění nové doby – tak jej označují moudří z chytrých uměnovědců. Bez zakopnutí, bez nejmenšího náznaku nudy. Rozuměj: 20. a 21. století.
Jackson Pollock. Tady začíná moje neporozumění současnému umění. Zkusím to vysvětlit slovy Thomase Schlessera:
\“Vysvětlil Mone, že Pollock nebyl spokojen se starou evropskou tradicí, podle které má obraz něco zobrazovat, být věrný předmětem pojmenovatelným slovy. Odmítl iluzi hloubky, kterou vytváří perspektiva. Chtěl malbu, která by zaznamenávala mnohem prapůvodnější energii - energii Proto o hodu o energii těla, gest. painting - akčním malířství. Plátno se mění na arénu, protože v něm není příběhu ani symbolu, nic nemluví.
„Toto plátno nevzniklo na malířském stojanu,“ dodal Henry. „Leželo na zemi. Pollock nad ním stál a - místo aby nanášel vrstvy štětcem - barvu na něj vrhal pomocí holí, které namáčel do nádob. Používal zaschlé štětce či gumové balónky, jejichž prostřednictvím vytvářel stříkance a jemné smyčky barvy.“[2]
Přiznávám se – neumím se do toho vložit. Stříkance a jemné smyčky barvy si neumím uvnitřnit, nerozumím tomu. Ale u mě nejde o nic neobvyklého. Se stejným zmatkem dívám na obrazy mistra Kandinského nebo na „nákupy v domácích potřebách“ Marcela Duchampa kreované na top uměleckou výpověď (v tomto případě oceňuji vtip a dobrý vkus).
Za kým a za čím do Heidi Horten Collection?
Za Reném Magrittem. Pro mě James Bond surrealismu.
Ano, mám pro něj slabost. Uznávám, že nikdo jiný nemusí být takto postižen. Ale jeho The Call of the Peaks / Volání štítů (1943) a The Empire of Lights / Říše světel (1961) jsou tak často reprodukovány v monografiích i v učebnicích dějin umění, že je zážitek vidět je in natura.
Paní Horten shromáždila uměleckou sbírku s více než 500 díly. Mezi autory jsou Pablo Picasso, Marc Chagall, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Gerhard Richter, Keith Haring, Henri Matisse či Yves Klein.
Klidně můžete říci, že v každém vychytaném, bohatém a dobře zásobeném muzeu je uvidíte. Ano. Jenže chodíme se na ně dívat právě proto, abychom je viděli. Chodíme na jistotu, která neomrzí.
No a Warhola můžete vidět iv Medzilaborcích - v podobě geniální sbírky, ke které se Slovensko dostalo jako slepé kuře k zrnu.
Zpátky k té budově
Je stará – a není stará. Původní palác byl postaven v roce 1864. Heidi Horten ho koupila v roce 2019.
Na ploše více než 2 000 m² se rozhodla prezentovat sbírku – tu, ze které 170 děl představila v roce 2018 v Leopoldově muzeu ve Vídni.
Volnou ruku přenechala architektům Marie-Thérèse Harnoncourt-Fuchs a Ernstovi Fuchsovi. Výsledkem je povedená adaptace historické architektury na nový cíl.
Nové ve starém, krásné v krásném.
Heidi Horten Collection otevřeli v roce 2022.
Aktuální informace
https://hortencollection.com/en/intro
Vstupní
Běžné vstupné - 16 €
Senioři nad 65 let. – 13 €
Studenti do 27 let. – 0 €
Skupina (min. 10 lidí) – 13 €
Otevírací hodiny
Otevřeno denně kromě úterý od 11.00 do 19.00
Čtvrtek od 11.00 do 21.00
Úterý – zavřeno
Heidi Horten Collection
Hanuschgasse 3
1010 Vienna
Zveřejněné fotografie jsou dílem autora textu
[1] Ján 8:7
[2] Thomas Schlesser, Monine oči, Inaque, 2025, str.351, mimochodom kniha, ktoú vo Francúszku označili za reklamu na eutanáziu. Nezmysel. Prekvapilo ma, že rigídnosť zapustila hlboké korene aj spoločnosti, ktorú smelo označujeme za rozvinutú demokraciu.
Ľuboš Vodička
