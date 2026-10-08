Cisárska pokladnica, Hitler a Kopija osudu
Zbieram vzácne predmety, aby som ich v prípade potreby predal a financoval napríklad vojnu proti susedovi. Skrátene a trochu vulgárne by sa dalo zameranie Svetskej a duchovnej klenotnice viedenského Hofburgu definovať aj takto. Panovnícke insígnie, cenné a vyhľadávané kuriozity, sväté relikvie, listinné dokumenty potvrdzujúce dedičné nároky a práva. Veci, ktoré mohli mať väčšiu cenu ako truhlica plná zlata a drahokamov. Poklad, ktorý začal vznikať niekedy v roku 1364.
Karol IV. a jeho vydarený zámer
Luxemburský gróf, moravský markgróf, rímsky kráľ, český kráľ, lombardský kráľ, rímskonemecký cisár a arelatský kráľ, Jeho Veličenstvo Karol IV., sa spomína ako prvý v súvislosti so zberateľskou vášňou označenou ako „domáci poklad“. Popularita vzácnych vecí uložených na jednom mieste bola taká veľká, že konsolidovaný (utriedený a inventarizovaný) stav zbierky vydržal len do 15. storočia. Fridrich III. a jeho syn Maximilián I. nemali najmenší problém vo chvíli, keď na nich doľahla finančná tieseň, použiť čokoľvek z „domáceho pokladu“ ako zástavu pre pôžičku väčšieho objemu peňazí.
Ferdinand I. Habsburský (1503 – 1564), inšpirovaný trendami talianskej renesancie, pobral toľko rozumu, že na poklad začal hľadieť nie ako na súhrn dynastických propriet, ale ako na zbierku umelecko-estetických predmetov. Vďaka nemu našla v Hofburgu svoj domov antická achátová misa zo 4. storočia (pôvodne označovaná ako Svätý grál) a roh jednorožca (v skutočnosti roh narvala, ale aj tak impozantná kosť s dĺžkou niekoľko metrov). Rudolf II., hoci rodák z Viedne, podporovateľ vedy a umenia (rozumej okultných vied a alchýmie), nechal časť Ferdinandovho pokladu previezť do Prahy. Tak sa stalo, že po tridsaťročnej vojne sa zopár dôležitých predmetov už nenašlo. Pre Mateja II. Habsburského to bol signál, aby poklad vrátil do Viedne a zamkol ho pod zámok.
Chvályhodný zámer, ktorý nie všetci na panovníckom stolci dodržali. Pravdepodobne aj Mária Terézia kradmou rukou siahla na hmotné statky a pomohla si ich predajom pri financovaní mnohých neúspešných vojen, ktoré viedli jej maršali.
Pnutie, ktoré rozhýbalo presuny bojachtivých mužov po európskom kontinente po Veľkej francúzskej revolúcii a nástupe Napoleona k moci, malo za dôsledok rýchly presun korunovačných klenotov Svätej ríše rímskej (rozpadla sa v roku 1806) do Viedne.
Dvorní úradníci si začali lámať hlavu, akú formu zvoliť pre zmysluplné uloženie zbierky, a v roku 1871 sa našlo riešenie. Založili Umeleckohistorické múzeum (Kunsthistorisches Museum Wien). O dvadsať rokov neskôr doň previezli umelecké diela.
A potom prišiel Adolf
Pred Adolfom, Adolfom Hitlerom, tu bol Karol IV. Bol to on, kto získal kopiju. V roku 1354 ju uložil na hrade Karlštejn. Žigmund Luxemburský ju nechal previezť do Norimbergu. Ibaže Svätá ríša rímska skončila a vzácnosti z jej pozostalosti putovali do Viedne.
Nádejný adept na štúdium výtvarného umenia na viedenskej akadémii, Adolf Hitler, ju začal chodiť obdivovať od roku 1909. Dvadsaťročný budúci Führer tak intenzívne inklinoval k okultizmu a veril vo svoj duchovno-mystický rast, že kopija bola preňho čosi ako Kameň mudrcov. Mala ho preniesť do vyšších duchovných sfér. Niektorí autori hovoria, že už v tomto čase experimentoval vodca Tretej ríše s narkotikami a jeho brány vnímania sa otvárali veľmi, veľmi doširoka. V každom prípade sa jeho návštevy Kaiserliche Schatzkammer považujú za jeden z prameňov okultného smerovania Tretej ríše.
Okultné korene fašizmu, čiže ako na to išiel Hitler
Spisovateľ Goodrick-Clarke to vysvetlil skutočne v skratke: Ravenscroft založil svou okultní historii nacismu na Steinově práci. V knize Kopí osudu vypráví jak mladý student Stein v srpnu 1912 objevil v jednom vídeňském okultním kníhkupectví antikvární výtisk Parzivala. Kniha obsahovala spoustu poznámek v podobě komentáře textu, jenž epos vykládal jako iniciační zkoušky na předepsané cestě k dosažení transcendetního vědomí. Tato interpretace se opírala o spoustu citací z orientálních náboženství, alchymie, astologie a mystiky. Dále si Stein povšiml, že celý komentář je prodchnut silnou rasovou nenávistí a pangermánským fanatismem. Uvnitř knihy stálo jméno dřívějšího majitele: Adolf Hitler. Poznámky vzbudily Steinovu zvědavost, a tak se do kníhkupectví vrátil a požádal majitele, aby mu řekl něco o Hitlerovi. Knihkupec Ernst Pretzsche Steinovi sdělil, že Hitler pilně studuje okultismus, a dal mu jeho adresu. Stein Hitlera vyhledal. Při jejich častých setkáních na přelomu let 1912 a 1913 Stein zjistil, že Hitler věří, že Svaté kopí svému držiteli propůjčuje neomezenou moc konat buď dobro, nebo zlo. Mezi jeho dřívějšími držiteli byli Konstantin Veliky, Karel Martel, Jindřich Ptáčník, Otto Veliký a štaufští císaři. Jakožto majetek habsburské dynastie bylo Svaté kopí tenkrát uloženo vo vídeňském Hofburgu. Hitler byl rozhodnut se ho zmocnit, aby si pojistil svůj vlastní pokus o světovládu. Ravenscroft do své knihy rovněž zahrnul senzační historku o tom, jak Hitler urychlil svůj okultní vývoj pozřením halucinogenního peyotlu, s jehož účinky ho seznámil Pretsche, který před rokem 1892 pracoval jako pomocník v lékarně v německé kolonii v Mexico City.[1]
Príbeh vojaka Longinusa: Ako to s tou kopijou bolo v dobách Ježiša Krista
Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“[2]
Nič viac a nič menej nie je v Biblii o Longinovej kopiji napísané. Prerozprávaný príbeh (legenda) má však trochu inú podobu. Kasius, rímsky dôstojník slúžiaci Pilátovi, dostal „na povel“ skupinu vojakov, ktorá mala sprevádzať Krista na jeho poslednej ceste. Úloha bola jasná: Kristus má doniesť svoj kríž na Golgotu a dav pri ceste ho nemá zbytočne rušiť. Stalo sa. Ibaže po exekúcii trestu ukrižovaním sa sluhovia židovských veľkňazov vrhli na ukrižovaných, aby im pritvrdili v posledných bolestiach. Kasius, chrániac Pána, vzal kopiju a prerazil mu ňou bok, čím chcel dokázať, že je už mŕtvy. Kasiova úloha tým neskončila. Vykonával stráž pri snímaní Tela Pánovho z kríža, pri Jeho ukladaní do hrobu a ešte i pri hrobe. Ako strážca sa stal svedkom Zmŕtvychvstania Pánovho. Toľko kresťanská legenda.
Kasius pri svätom krste prijal meno Longinus, neskôr bol prenasledovaný, v Kappadokii rímskymi vojakmi sťatý a vyhlásený za svätého. Pochovaný je v meste Mantova.
Mimochodom, autorom barokovej sochy sv. Longinusa z Baziliky svätého Petra vo Vatikáne je Gian Lorenzo Bernini. Ten istý autor, ktorý je spojený s jednou z najznámejších káuz slovenského Ministerstva kultúry.
Príbeh Longinovej kopije
Sú pramene, ktoré hovoria, že originálna Longinova kopija, uchovávaná ako svätá relikvia, sa nachádza na troch miestach. Odvážnejší autori hovoria až o šiestich. Horúcim adeptom na tú „pôvodnú“ kopiju však ostáva tá, ktorá je uložená vo viedenskom Hofburgu.
Legenda priznáva pôvodnej kopiji neporaziteľnosť, či už bojujete na strane dobra, alebo zla. Jediná podmienka, ktorú bojovník musí splniť, je nepustiť ju na zem a nestratiť ju. Inak príde o víťazstvo aj o život. V 4. storočí bol jej vlastníkom rímsky cisár Konštantín I., zvaný Veľký, ktorý legalizoval kresťanstvo v Rímskej ríši. V 5. storočí sa ňou oháňal najväčší z Hunov, Attila, ktorého hrob dodnes nepoznáme. Karol Veľký ju nosil v 8. a 9. storočí. Rímskonemecký cisár Fridrich I. Barbarossa (Červenobradý), vedúca osobnosť tretej krížovej výpravy a pápežov odporca, ju mal v držaní v 12. storočí. Dokonca ju dal opraviť a na túto prácu použil klinec z kríža, na ktorom skonal Kristus.
Posledným držiteľom sa stal Adolf Hitler. Hrot, teda samotnú kopiju, nechal previezť do Norimbergu. Samovraždu spáchal len dve hodiny po tom, ako sa drahocenného artefaktu zmocnili Američania.
Neporaziteľnú zbraň našiel americký generál George Smith Patton pri prehľadávaní podzemných bunkrov. Smrť generála Pattona, ktorý zomrel v roku 1945, dávajú rovnako do súvislosti s Kopijou osudu. Tragická autonehoda, pri ktorej Patton utrpel zranenia, je totiž trochu neobvyklá. Generál sa pri nehode udrel hlavou o strechu svojho služobného Cadillacu. Zlomil si krčné stavce, poranil miechu, ochrnul od krku nadol a neskôr podľahol následkom zranení. Ostatní účastníci nehody vyviazli len s ľahkými zraneniami.
Na základe príkazu veliteľa spojeneckých vojsk Dwighta Eisenhowera bol celý obsah cisárskej pokladnice vrátený do Hofburgu. Mnohí sú však presvedčení, že do Viedne poslali len kópiu. Originál je vraj uložený v Pentagone. Odpoveď pozná možno len Indiana Jones. Keďže sa však ďalšie filmové pokračovanie jeho dobrodružstiev nepripravuje, odpoveď sa tak skoro nedozvieme.
Medzi historikmi a v legendách sa spomínajú tieto tri zbrane:
- Viedeň (Hofburg): Takzvaná Viedenská kopija (alebo Svätá kopija) je uložená v cisárskej klenotnici (Schatzkammer). Ide o historický artefakt dlho spájaný s rímskymi cisármi.
- Krakov (Vavelská katedrála): Podľa niektorých zdrojov a novších prieskumov sa iná verzia (resp. replika či historická kópia) nachádza vo Vavelskej katedrále v Poľsku.
- Ečmiadzin (Arménsko): Ďalšia, Arménska kopija, ktorá sa spája s apoštolom Tadeášom, je vystavené v múzeu v hlavnom duchovnom centre Arménska.
Aká je návšteva Pokladnice?
Zaujímavá. Nie je to len kvôli kopiji, ale hodnotenie začnem práve ňou. Áno, do Pokladnice som šiel najmä preto, aby som ju videl. Nachádza sa v poradí v x-tej miestnosti. Veľmi som sa kontroloval, aby som okamžite nebežal z miestnosti do miestnosti a nehľadal ju. Prechádzali sme z expozície do expozície a stále nič. Vošiel som do miestnosti, pohľadom som už blúdil ku korune cisára Svätej ríše rímskej a obzrel som sa – ani neviem prečo. Za priechodom, skoro ako za dverami, v presklenej skrini pri Kríži Svätej ríše rímskej ležala úplne nenápadne, vôbec nie zdôraznene, Kopija osudu (Heilige Lanze / Holy Lance).
Pozeral som na ňu ako to povestné teliatko na nové vráta. Podišiel som k nej, začal som fotiť, akási pani hamovala svojho otca, aby mi nevošiel do záberu a... a nič. Odbehol som pre syna, aby som mu ukázal, že som ju konečne našiel. Keď som mu rozprával krátku verziu dlhého príbehu tejto zbrane, začalo mi dochádzať, že ten predmet je možno naozaj pamätníkom Ježiša Krista. Oblialo ma zopár chladných vĺn a bol som dojatý, že ju vidím.
Pokladnica je svet sám pre seba. Najlepšie je, ak ju navštívite nezaťažení úlohou vidieť ten jeden konkrétny exponát. Potom je prehliadka ako rozprávanie o jednej monarchii za druhou, ktoré kráčali strednou Európou, a spoznávanie znakov ich svetskej i cirkevnej moci. Korunovačné klenoty, kráľovské plášte, relikviáre a časti tiel svätých so zázračnou mocou. Sú to umelecké diela staré sedemsto až osemsto rokov, ktorých remeselné spracovanie úplne odporuje našej predstave o temnom a nešikovnom stredoveku. Zvláštne miesto. Na noc ho zatvárajú silnými pancierovými dverami. Také som videl len pri Košickom zlatom poklade a pri vstupe do úložiska jadrových hlavíc Javor 51. Ak mám odpovedať na otázku, ktorá nebola položená – či navštíviť, alebo nenavštíviť Pokladnicu – jednoznačne odpovedám: Navštíviť.
Heslá na vyhľadávanie: Imperial Treasury Vienna, Kaiserliche Schatzkammer
Cisárska pokladnica Viedeň (Kaiserliche Schatzkammer Wien) je otvorená denne okrem utorka od 9:00 do 17:30. Posledný vstup do múzea je možný najneskôr 30 minút pred zatvorením (o 17:00).
Ceny lístkov
Vstupné sa pohybuje v nasledujúcich hladinách podľa kategórie návštevníka:
· Dospelí: 16 €
· Seniori (nad 65 rokov) a študenti (od 19 do 25 rokov): 12 €
· Deti a mládež do 19 rokov: vstup zdarma
· Držitelia Vienna City Card: zľavnené vstupné približne 15 €
Vstupenky je najlepšie kupovať vopred na oficiálnej stránke Pokladnice:
https://www.kaiserliche-schatzkammer.at/en/visit/visitors-information/entrance-fees/
Podmienky refundácie pre členov ICOM:
https://www.khm.at/besuch/refund
[1] Nicholas Goodrick-Clarke, Okultní kořeny Nacismu, tajné árijské kulty a jejich vliv na nacistickou ideologii, Eminent,2005, str.288
[2] Ján 19/31-35 zdroj https://mojabiblia.sk/svatepismo/43/evanjelium-podla-jana-kapitola-19/katolicky-preklad/
Zveřejněné fotografie jsou dílem autora textu
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