Žijeme na politickém bojišti.
Mám pocit, že tady teď trochu všichni žijeme jako na bojišti a půlka si myslí, že ta druhá půlka je úplně blbá a ta druhá půlka si zase klepe na čelo nad tou první půlkou.
Přiznám se nechtěl jsem se letos do předvolební vřavy zapojovat, protože bych nerad, aby na mě někdo po vlobách zakleknul, užívám si udávání od různých kreténů teď docela dost, ale aspoň se té politiky dotknu.
Od politiků už zase slyšíme, že tentokrát jde úplně o všechno a tyhle volby jsou absolutně zásadní. A já mám zase trochu pocit, že odněkud z děr vylízají zase staré známe stvůry, ať už jsou dnes živeny odkudkoliv.
A taky v nás roste strach, agrese, nenávist. Babiše mlátí berlí, po Fialovi plivou a nadávají mu tak, že by se dlaždiči styděli, vyhrožuje se změnou režimu.
Prý konec demokracie. Někteří nemají koho volit, někteří už zase volí nejmenší zlo, někteří chtějí po volbách zavírat ty druhé, nebo dokonce věšet a stačí kousek a lítáme zase v maléru.
Už zase se volá po nějaké autokracii, už zase někteří chtějí vládu pevné ruky, už zase někteří chtějí, aby o jejich životech rozhodoval nějaký „Soudruh“ z ústředí.
Svádíme vlastní neúspěchy, hlouposti které jsem udělali, dluhy , které jsme nasekali na politiky a požadujeme jejich urychlené vyřešení.
Ne, takhle to nefunguje! Útratu si každý vždy platíme sami a své životy máme sami ve svých rukou, nikdo nás nezachrání, nikdo nám nic z futer neumaže a hříchy a sviňárny nám ty boží mlýny stejně jednou semelou. Každý se dočká.
Chtěl bych Vás vlastně jen poprosit, abyste v sobě našli malý kousek laskavosti a slušnosti. Vždyť za to, kdo je debil, může velmi často jen úhel pohledu a slušnost a laskavost nejsou slabosti, ba naopak jsou vlastní většinou silným lidem s pevným charakterem.
Nebudu Vám radit, koho máte volit, je to bytostně Vaše věc, jen bych na závěr tohoto krátkého zamyšlení rád citoval svého oblíbeného zákazníka Bratra Pavla z řádu Kapucínů:
„Nedej na plané sliby, protože ďábel ti vždycky slíbí nejvíc a pak ti nejvíc sebere!“
David Vlk
