Za tohle vedro může Václav Klaus.
Předpověď na dnešní den:Dnes bude kurevsky vedro a jestli jste si včera mysleli, že je vám vedro, tak dneska bude ještě větší vedro.
Sedím u počítače v Gruntu a čekám, jestli sem někdo v tom pařáku zabloudí. Chlaďáky vrčí, jak se z posledních sil snaží udržet mnou nemilosrdně nastavené dva stupně, klimatizace hučí jak meluzína v jaderném reaktoru a stejně nedokáže obchod vychladit a já si zoufale ovívám ksicht jakýmsi mrzkým pidivětrákem z Temu, který mi sice dokáže načechrat brežněvovské obočí, ale ochladit ksicht ne.
Na prsou mám plastovou krabici a v ní asi pět chladících elementů vytáhnutých z mrazáku, což sice spolehlivě naprudí moje zcela zbytečné bradavky, ale tělo moc neochladí.
Spodní prádlo jsem už dávno vyhodil a nechal svůj nebohý polouvařený pindík volné vlát v tenkých kraťasech, což jsem samozřejmě musel maskovat důkladným výběrem dostatečné délky kraťasů.
„Ehm.. v těch tříčtvrtečních Bermudách teda taky není moc příjemně!“
Vousy zkrácené na minimum spoluvytvářejí na mé pokožce atmosféru srovnatelnou s pouští Gobi. Pološílený vedrem očekávám kolaps mojí malé statečné „Hercny“ která s umem a námahou srovnatelnou s horníkem z ostravsko karvinského revíru pumpuje do mého obrovského těla zbytky ještě tekuté krve. Je to pruda, včera tady byl chlápek, který vážil méně než levá polovina mého těla a taky mu bylo vedro . Mně je tedy logicky vedro dvakrát tolik!
V mé přehřáté lebce mi klíčí myšlenka, kdo uklidí v Gruntu ten bordel, až se mi přehřátý mozek rozstříkne jak velbloudí chrchel na nádherné majolikové španělské obkládačky, kterými jsem si vyzdobil Grunt.
“PLESK!“ udělá to jenom zlověstně a celá moje identita, bytost, duše bude rozmáznuta na zdi, hned vedle poděkování prezidenta Pavla za sběr podpisů v kampani.
“HMM“ Přemýšlím, co a kam bych si mohl namočit, abych dosáhl alespoň chvilkového snížení teploty?
Taky jsem zkoušel vlézt ke klobásám do chladícího pultu, ale je to nepohodlné a kupodivu mi paradoxně přimrzal zadek k nerezovým plechům.... navíc než se z chlaďáku zase vysoukáte, uteče vám i podprůměrně zdatný Hanák bez placení i s nákupem.
Je třicátého prvního července a v Olomouci, krásném městě, stovky let pohodlně usazeném v mírném podnebním pásu, dnes bude na teploměrech skoro 40 stupňů.
Uf.. kolik toho ještě musí nebohá příroda udělat, aby konečně i Václav Klaus připustil globální oteplování???
David Vlk
Když máte jen sami sebe pro sebe.
Na nebi se táhnou zvláštní řídká mračna. Vypadají jako tah špatně namočeným štětcem na modrém plátně.
David Vlk
Sexy návrh v pět třicet ráno.
Včera si tak sedím doma mimořádně i v týdnu večer na křesílku a cítím, jak mě svrbí a otéká pusa. Sakra asi se mi vrátila alergie
David Vlk
Chodí mě balit holky z Ukrajiny.
Tak jsem zjistil, že jsem pořád ještě strašně žádoucí muž a sexy týpek. Už delší dobu jsem se podivoval, že mi do obchodu začaly pravidelně chodit minimálně tři nové ukrajinské ženy.
David Vlk
Multi kulti vybíjená
„Co se to tady sakra děje. Co tady ty děcka dělají za binec?“ Lekl se a zakřičel starší pán u pokladny.
David Vlk
Půjčím tě kamarádce.
„Prosím tě, nevadilo by ti, kdybych tě na jedno odpoledne půjčila kamarádce?“ Zeptala se mě jednou odpoledne žena.
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