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Za tohle vedro může Václav Klaus.

Na prsou mám plastovou krabici a v ní asi pět chladících elementů vytáhnutých z mrazáku, což sice spolehlivě naprudí moje zcela zbytečné bradavky, ale tělo moc neochladí.

Předpověď na dnešní den:Dnes bude kurevsky vedro a jestli jste si včera mysleli, že je vám vedro, tak dneska bude ještě větší vedro.

Sedím u počítače v Gruntu a čekám, jestli sem někdo v tom pařáku zabloudí. Chlaďáky vrčí, jak se z posledních sil snaží udržet mnou nemilosrdně nastavené dva stupně, klimatizace hučí jak meluzína v jaderném reaktoru a stejně nedokáže obchod vychladit a já si zoufale ovívám ksicht jakýmsi mrzkým pidivětrákem z Temu, který mi sice dokáže načechrat brežněvovské obočí, ale ochladit ksicht ne.

Na prsou mám plastovou krabici a v ní asi pět chladících elementů vytáhnutých z mrazáku, což sice spolehlivě naprudí moje zcela zbytečné bradavky, ale tělo moc neochladí.

Spodní prádlo jsem už dávno vyhodil a nechal svůj nebohý polouvařený pindík volné vlát v tenkých kraťasech, což jsem samozřejmě musel maskovat důkladným výběrem dostatečné délky kraťasů.

„Ehm.. v těch tříčtvrtečních Bermudách teda taky není moc příjemně!“

Vousy zkrácené na minimum spoluvytvářejí na mé pokožce atmosféru srovnatelnou s pouští Gobi. Pološílený vedrem očekávám kolaps mojí malé statečné „Hercny“ která s umem a námahou srovnatelnou s horníkem z ostravsko karvinského revíru pumpuje do mého obrovského těla zbytky ještě tekuté krve. Je to pruda, včera tady byl chlápek, který vážil méně než levá polovina mého těla a taky mu bylo vedro . Mně je tedy logicky vedro dvakrát tolik!

V mé přehřáté lebce mi klíčí myšlenka, kdo uklidí v Gruntu ten bordel, až se mi přehřátý mozek rozstříkne jak velbloudí chrchel na nádherné majolikové španělské obkládačky, kterými jsem si vyzdobil Grunt.

“PLESK!“ udělá to jenom zlověstně a celá moje identita, bytost, duše bude rozmáznuta na zdi, hned vedle poděkování prezidenta Pavla za sběr podpisů v kampani.

“HMM“ Přemýšlím, co a kam bych si mohl namočit, abych dosáhl alespoň chvilkového snížení teploty?

Taky jsem zkoušel vlézt ke klobásám do chladícího pultu, ale je to nepohodlné a kupodivu mi paradoxně přimrzal zadek k nerezovým plechům.... navíc než se z chlaďáku zase vysoukáte, uteče vám i podprůměrně zdatný Hanák bez placení i s nákupem.

Je třicátého prvního července a v Olomouci, krásném městě, stovky let pohodlně usazeném v mírném podnebním pásu, dnes bude na teploměrech skoro 40 stupňů.

Uf.. kolik toho ještě musí nebohá příroda udělat, aby konečně i Václav Klaus připustil globální oteplování???

Autor: David Vlk | pátek 31.7.2026 15:00 | karma článku: 0 | přečteno: 43x

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Jsem jaký jsem. Píšu protože prostě musím. Vyšly mi knížky: Vlk z Gruntu aneb Děti tatínek se zbláznil a Vlk z Gruntu aneb Podprda k snídaní. Denně píšu na svém Facebooku- Vlk z Gruntu

 

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