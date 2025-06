Vonět jako „Mesiáš“

Taková bůčková chlapská pracka, voní přece líp než Nivea. Já když vyjdu před Grunt a zamáchám bůčkovými pažemi, tak se u Neptunovy kašny zbíhají všichni psi z okolí a bezdomovec Franta.

S narůstající teplotou stoupá zejména u nás poněkud větších mužů potřeba chrstnout na sebe nějakou tu voňku, abychom nevytvářeli pro okolí nepříjemné prostředí.

Moje žena vždy říkala, že do třiceti let si myslela, že chlap by měl být krásný, kdežto po třicítce trochu slevila a stačilo jí, když chlap nechlastal, nehrál na automatech, nebyl debil a nesmrděl. A protože ženy jsou mnohem moudřejší než my chlapi, vzal jsem si to k srdci a tak se snažím aspoň lehce vonět, když už definitivně nejsem krásný.

Většinou se o mé vůně stará tak nějak nepřímo rodina, protože mě na narozeniny a Vánoce zasypává závějemi kosmetiky, které stejně nikdy nemohu smysluplně využít. Co taky darovat protivnému fotrovi, nebo tchánovi, než nějakou tu kosmetiku? Vůbec ale nechápu, k čemu vlastně bych měl některé ty výrobky potřebovat, k čemu jsou mi nějaké krémy a tělová mléka, když stačí se v práci pomazlit s patičkou bůčku od řezníka Zajíčka.

Taky vůbec třeba nevím, k čemu je třeba „Kondicionér“ co tam jako v okolí té mojí rafinované temenní pleše mám vůbec kondicionérovat? A tak většinou využiju jen to, co se dá stříknout na tělo a kultivovat tak okolní prostor.

Bohužel občas mi voňavá hmota dojde a musím sám do parfumérie.

Parfumerie…..to je takový ten obchod, co do něj vejdete, fešná prodavačka vás sjede pohledem od hlavy k patě, zváží, ohodnotí a ocení a zklamaně se vrátí k prohlížení svých nehtů, protože z tohodle trapáka evidentně žádný kšeft nekouká.

Ale já se nenechám odradit. Vždy dlouze šetřím a pak jdu na to. Nechám si několika týdenní tržbu z Gruntu a vyrazím na nákup. Prohlížím si ty flaštičky, stříkám ty vůně na nějaké krátké papírky, abych posléze okamžitě zapomněl, co jsem kam stříkl a čtu si charakteristiky voňadel od reklamních textařů, což je někdy skoro jako báseň. Třeba:

„Parfém Mesiáš-Vášeň silnější než kdy dřív. Zažijte ji taky. Tento parfém si vás zaručeně podmaní svou svůdnou a vysoce návykovou vonnou kompozicí.Složení vůně:Nejprve vás zaujme svůdná kombinace sladce svěžího bergamotu, jemné exotické elemi a mužných rumových tónů. Úvodní kombinaci po chvíli vystřídá aromatická vůně levandulového esenciálního oleje a Davany, které společně dodávají kompozici orientální podkres. Na tónech hřejivé vanilky, kaštanu, sametového cedrového dřeva a pačuli vůně dlouze odplouvá a ve vás vyvolá novou závislost.

„Mmmm….“ Mužné rumové tóny….. a to Pačuli nakonec…….No toto?

To bych mohl vonět i důchodkyní Květě, která mi minule vmetla do tváře, že u mě nakupuje jenom proto, že dál už nedokulhá.

Snad by si pak mohla k těm pěti dekům ušákové šunky přihodit i bílý jogurt?

A tak jsem Mesiáše zakoupil.

Zaplatil jsem týdenní tržbou Gruntu a musel přihodit ještě zlatý zub po dědovi, protože kosmetika od minule viditelně podražila, ale je to doma!!! Budu vonět jak „Metrosexuál!“

Vycídil jsem ráno obchod. Tvarůžky odstavil dozadu do lednice, ryby přehodil do uzavíratelných obalů, aby mi nikterak nekonkurovaly.

Pečlivě jsem nastříkal celé tělo, jako repelentem, když se jdu válet mezi klíšťata do trávy v parku. Na obláčku vůně Mesíáš jsem se takřka vznášel.

Odemkl jsem dveře a triumfálně se postavil za pult.

Troufnu si říct, že moje charisma stouplo natolik, že jsem byl skoro tak sexy, jako nevlastní otec pornoherce Roberta Rosenberga.

Dveře se rozletěly a pisklavý hlásek prohlásil:

„Nazdar šéfe, jak se dneska máš?“ A do Gruntu vtrhla moje brigádnice Zuzana.

„Zapomněla jsem si v šatně mikinu.“ Prohlásila v letu, jak se řítila dozadu prodejny. Zuzana totiž neběhá ani nechodí, ale většinou se řítí!

Jak se tak řítí kolem mě za pultem, najednou se zastaví, nakrčí nos a prohlásí:

„Hergot, co je to za smrad?“ Načež, vzápětí si všimne, jak lapám po dechu a pochopí, že ten smrad…..že ten smrad jsem prostě já!

„Davide, promiň…….. ale ty voníš jak můj mrtvej děda!“ Dodá, lapí svoji mikinu a je zase pryč……..

………….Ach jo…….. tak jsem to zase asi vybral blbě tu voňku.

Rumové tóny a Pačuli asi nejsou to správnou kombinací.

Mesiáš evidentně není ta správná volba!

Obávám se, že důchodkyně Květa raději dnes dokulhá až do vietnamské večerky.