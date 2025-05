Tomio dej si radši Chačapuri.

Cizince Tomio nemá rád. Jedině teda možná Rusáci kdyby přijeli, třeba na tancích, to by je zřejmě Tomio s karafiátky v ruce vítal.

„Pakliže bude SPD ve vládě, udělám revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců v České republice.“ Prohlásil bodrý český vlastenec a ochránce čistoty českého národa Tomio Okamura.

O tom jestli jsou cizinci pro Českou republiku i přínosem evidentně nehodlá diskutovat.

Včera jsem zažil zajímavé setkání „Českých živnostníků.“

Občas musím do Makra. Kupuju tam hlavně čistící prostředky a obalový materiál, pokud mohu vždycky jedu do Zlína, protože na parkovišti tam parkuje Foodtruck pána z Arménie, který tam připravuje Šavarmu v Lavaši a tu já miluju. Je to trochu podobné Kebabu, ale pán si sám nakládá maso a dělá Lavaše a tak dostanete nádhernou křupavou dobrotu .

S tím humusem, co tady většinou prodávají prodejci Kebabu, kdy se jedná o průmyslově vyráběné fakule hnusné hmoty koupené z Německa, kde je masa minimum, zato spousta chemie a soli a brambor, to nemá vůbec nic společného. Navíc pán z Arménie je fajn chlápek a rád si pokecá, pokud teda máte štěstí, že přímo na něj natrefíte.

A tak jsem si s plným vozíkem Sava a sáčků a obalů v sobotu v poledne objednal svoji oblíbenou Šavarmu a čekal, až bude hotová.

Po chvilce k Foodtrucku přišli další zákazníci, čtyřčlenná ukrajinská rodina, která, jak vyplynulo z hovoru, má v ČR malou úklidovou firmičku a nakupovala v Makru čistící prostředky a hlava rodiny se přirozeně zapojila do našeho pokecu. No a jak tak živnostnicky klábosíme, přijel ještě mladý Vietnamec, co jel nakupovat do večerky, že má hlad a že si dá Chačapuri.

A tak jsme tam měli takové malé setkání českých živnostníků:

Armén, Moravák, Ukrajinci a Vietnamec u arménských dobrot.

A víte co, tak nějak bylo jedno, že jsme vlastně posbírání z půlky světa, že jsme jeden bílej jak tvaroh, dva trochu víc snědí a jeden trochu do žluta, protože všichni jsme si vybrali tuhle naši krásnou zem pro práci a život.

Jak jsem tam tak stál a s úsměvem pozoroval ten náš multikulturní diskusní kroužek, který se u pokecu s mastnýma hubama cpal arménskýma dobrotama, tak já z toho měl fakt dobrý pocit, že se tady v České republice vlastně máme naprosto báječně a skvěle se nám tady žije, když se přeci sjíždějí lidi z půlky světa, aby u nás žili a pracovali.

Jojo, žije se nám tady krásně a máme se dobře i když někdy děláme všechno proto, abychom to neviděli a věříme velkohubým falešným vůdcům. Ale víte co? Musíme proto samozřejmě taky něco udělat.

Pečení holubi prostě asi nepadají sami do huby nikde na světě a nebude tomu jinak ani až ve Strakovce bud úřadovat pan Okamura jako třeba ministr vnitra v Babišově vládě.

P.S. Víte kdo z nás všech mluvil nejlíp česky? No přece ten mladý Vietnamec.