Taky vás doktor léčí telefonicky přes mobil???

Bezkontaktní léčba přes telefon, kdy není ošetřující lékař konfrontován bolestným pohledem na naše otřesná stárnoucí těla je od Covidu v kursu.

„Doktore zdravím, potřeboval bych se u vás stavit, mám takový malý problém.“ Volal jsem svému lékaři, který si natolik za Covidu zvykl na bezkontaktní léčení přes telefon, že se této vymoženosti, při které se nemusí dívat na otravné pacoše z očí do očí, nechce vzdát.

„A je to akutní, musíte sem chodit osobně??? Nebo to vyřešíme přes telefon? Popište mi příznaky?“ Odvětil pan doktor.

„No....... strašně mě bolí šlachy na levém zápěstí.“

„ Myslíte karpály pane Vlk? Že vy hrajte po nocích na počítači, jak jste sám v té Olomouci, nějaké střílečky a jak zběsile klikáte na tu myš, tak z toho vás ty šlachy bolí?“

„Doktore.... neblbněte, já nic na počítači nehraju, nejsem v pubertě, dyť je mi pětapadesát!“

„Hmm... a nemasturbujete příliš??“ Vypálil doktor bombu.

„ Hergot doktore, vždyť vám říkám, že je mě pětapadesát! Je vidět, že už jste mě dlouho na vlastní oči neviděl, chcete mně říct, že vy snad ještě masturbujete? A to jste mladší o pár let než já.“

„ Co já? Mě do toho nepleťte, vás bolí zápěstí ne mě. Já mám manželku a bydlím s ní doma, ale vy jste celý týden pryč a navíc takový vášnivý typ, pak z toho máte ten vysoký krevní tlak, však víme. Takže pane Vlk, abychom to uzavřeli......... posílám vám recept na Fastum gel. Mazat a nemasturbovat!!!!“ A zavěsil.

Do háje.............. takhle jsem si teda to kvalitní české zdravotnictví nepředstavoval. Ještě, aby se tak manželka dozvěděla, že jsem prý furt ještě ten vášnivý typ.....to bych musel ten Grunt v Olomouci asi prodat.