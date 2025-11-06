Tak jsem se vynořil mezi stehny.

Tak jsem se konečně vynořil mezi kachními stehny.

Většina Husokaček a stehýnek už je mezi svými majiteli, připraveny způsobit na Martinské oslavě drobný gastro orgasmus a mně ve velkoobchodním superobchodňáku, kde jsem kupoval nějaké obaly a sáčky, vyrazily dech brutálně nastupující Vánoce.

Ty palety Kindervajíček s roztomilými groteskními sněhuláčky a sobíky, ty zástupy růžových trpaslíků, co nemají oči a hromady kosmetických balíčků, kde dostanete navíc k holítku na pinďoura i ponožky v sexy skotském vzoru, mě úplně dostaly.

Už je to zase tady! Už se to nezadržitelně blíží. Kouzlo Vánoc!

A tak když jsem se s vozíkem o velikosti tanku T 34 ve kterém jsem měl troje sáčky na chleba, dva Jary na nádobí a platíčko Kindervajec ( ano neodolal jsem ) projel až dozadu, kde září a třpytí se mámivě blikající stovky světelných vánočních dekorací od Soba po Dědu Mráze....sorry vlastně dneska je to Santa Franta, nebo tak nějak a dostavilo se u mě naprosté Dejavu a já pod tlakem těch mámivých světýlek dostal stejnou náladu, jak v patnácti letech v roce 1985 na diskotéce v kulturním domě v Mikulčicích, kde jsem si prásknul tři rumy a odvážil se na parket dovléct jednu hornickou dcerku, se kterou jsem si střihli vášnivý ploužák za srdceryvného kvílení Falca při hitu o rakouském pedofilovi „Jeany.“

A tak jsem se to chladné ráno v neosobním obchodňáku zhypnotizován, zahleděl do očí blikajícího Soba, typického to symbolu pravých českých Vánoc, vyhledal v mobilu Falcovu „Jeany,“ pustil ji nahlas a drapnul jsem a od nákupního vozíku odtrhl kolem projíždějící uspěchanou disperčerku z nějakého toho báječného kooperujícího eshopu a střihli jsem si pod těmi halogenovými lampami v 6.30 ráno parádní ploužáček.... „JEANYYYYYYY“

Jenom nechápu, proč mě vzteklý ochrankář posléze vyvedl až na konec parkoviště a tam na mě ten sto šedesát centimetrů vysoký a šedesát pět kilo vážící drsňák hrozil rolí strečové fólie a křičel:

„Ty už sem hňupe nikdy neloz, Jarmila z eshopu si kvůli tobě vyvrtla kotník a vyrazil se jí opar!“

No jo ......Blíží se Vánoce, čas kouzel, mámivých světýlek a nevšedních zážitků.

Autor: David Vlk | čtvrtek 6.11.2025 14:19

David Vlk VIP

  • Počet článků 654
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 3712x
Jsem jaký jsem. Píšu protože prostě musím. Vyšly mi knížky: Vlk z Gruntu aneb Děti tatínek se zbláznil a Vlk z Gruntu aneb Podprda k snídaní. Denně píšu na svém Facebooku- Vlk z Gruntu

 

