Slaměný vdovec

No jistě Vladěnko, napsal jsem si seznam, co všechno budu dělat, až odjedeš!!! Neboj se, budu na tom pilně makat!

ČTVRTEK -plány a sny.

„A prosím tě a kdyby jsi neměl co dělat, kdyby jsi se prostě nudil, tak víš, co všechno je třeba na baráku udělat? Máš v té údržbě velký dluh!“

Kladla mi žena na srdce těsně před tím, než nasedla do auta a odfrčela i s dcerami na krátkou dovolenou do lázeňských Trenčianských Teplic.

„No jistě Vladěnko, napsal jsem si seznam, co všechno budu dělat, až odjedeš. Neboj se, mám ho tady!“ A vytáhl jsem ten půlmetrový moták z kapsy a na rozloučenou jsem jí s ním zamával.

Tak co tady vlastně máme??? S čím mám začít?:

1.Udělat novou terasu. Pohodička demontuju tu starou, nakoupím materiál, přivezu si pilu a udělám novou terasu.

2.Opravit podbití na čelní fasádě. Brnkačka, dovezu si ten velký žebřík ze skladu, nařežu si plastové profily a navrtám to tam.

3.Malování. Takže...... chce to aspoň obývák, spodní koupelnu zádveří, chodbu a garáž. Oškrábu starou malbu, opravím praskliny, napenetruju to a vymaluju asi tak dvakrát, nebo třikrát. Zvládám.... v pohodě

4.Vyměnit ledničku, sklokeramickou desku a troubu za nové spotřebiče, upravit kuchyňskou linku. Spotřebiče už mám, tak to jen rozeberu, namontuju nové a ty staré odvezu na skládku k recyklaci. To dám.

5. Dám do pořádku zahradu a předzahrádku. No nebudu to přehánět, ať to v pohodě za ty čtyři dny všechno stihnu.

PONDĚLÍ: realita a výčitky svědomí.

1.Vyjedel jsem celou ledničku a pečivo včetně starých rohlíků na strouhanku, prostě nechtělo se mi do obchodu.

2. Prospal jsem asi tak patnáct hodin denně, hlavně v noci, pak do oběda, pak hodinka po obídku a zase až večer. Jeden pelech mám na terase, druhý na sedačce u telky, třetí v ložnici. Všude se kolem pelechu válejí časopisy, tablety, knížky, prášky na tlak a obaly od brambůrek.

3.Vypil jsem všechen alkohol, vykouřil dceři cigarety a sežral všechny brambůrky včetně těch, které jsem vezl do krámu z Olomouce

4.Shlédl jsem pět seriálů na Netflixu a čtyři filmy, taky nějaké to porno s černoškama a trpaslíkama, přihlásil se do internetové seznamky a k platbě televizních a rozhlasových poplatků.

5.Ušpinil jsem tři pračky prádla, polil tři ubrusy a propálil díru do povlečení. Na koberci v obýváku je menší flek, který jsem zamaskoval drobným přestěhováním sedací soupravy. Je to tak lepší.

Už se těším, až se holky vrátí.

Manželka přijede z dovolené v šest večer a tak já radějí odjedu už v pět večer do svého detašovaného pracoviště v Olomouci.

Co kdyby přece jen trošku bezdůvodně brblala, že jsem toho zase tak moc nestihnul........