Skončil jsem už zase s prokrastinací.
Rozhodl jsem se, že skoncuji s prokrastinací.
Od této chvíle budu nesnesitelně dochvilný, aktuální, čerstvý, nic neodkládající muž hodný 21 století.
Půjdu mladým příkladem, starým budu ukazovat cestu, budu trendy cool, frecoolín všechno budu řešit v předstihu, raději dřív, než později a začnu s tím hned včera.
“Prosím tě ten tvůj nový mobil , co jsi si koupil loni v říjnu tady na té komodě leží už dýl než půl roku. Jako mně nevadí, že už zapustil do komody kořeny a roste na něm mech a lišejník, ale jestli jsi ho nechtěl, tak proč sis ho vůbec kupoval? Za ty prachy co stál, jsem mohli mít vysokozdvižný vozík z druhé ruky.“ Prohlásila paní Vlková při nedělním šmejdění po obýváku.
“"Ehm... jo já si ho konečně teda vyměním.“ Zavrátil jsem oči a polil mě studený pot.
Ježiš to zase bude hrůza. Vůbec nevím, kde mám všechny ty hesla, vůbec nevím, jak si tam přetáhnu kontakty, fotky, Whatsup, jestli mi nezmizne Facebook, ďábelsky rafinovaná komunikace s mými fanynkami a důležité emaily od dodavatelů typu: „Zaplať nebo zemřeš!“
Naštěstí jsem si s různými maminkami nasekal docela dost děcek. A když jich máte víc, je docela pravděpodobné, že mezi nimi bude alespoň jeden malý ajťák a tak mi telefon zkopírovala do nového dcerka.
Jen se teď musím naučit tvářit přibližně stejně inteligentně, protože jsem postoupil do vyššího levelu a bohužel získal odemykání mobilu ksichtem. nesmím tedy mobil odemykat ve chvílích citového pohnutí, nebo s příliš velkým jebákem na bradě, měnícím konturu mého obličeje či se zmijovkou na hlavě, to pak nefunguje.
Když už jsem byl v tom napravování dlouho odkládaných restů , rozhodl jsem, že v rámci potlačení prokrastinace se konečně objednám k zubařce, na kontrolu k doktorovi, natřu konečně na baráku atiku, začnu psát už opravdu tu čtvrtou knihu, koupím si činky a začnu cvičit, zhubnu padesát kilo, přiznám se manželce, že se mi opět letos nechce jet na dovolenou, vrátím tátovi ten žebřík, co ho mám třicet dva let půjčený, přestanu pít Colu, zajdu na operaci štítné žlázy, vysvětlím své exmanželce, proč jsem ji tenkrát v minulém století opustil a naučím se konečně na kytaru hrát tu zatracenou Dajánu.
Tak jsem statečně jako první úkol zavolal k zubařce:
„Dobrý den tady je David Vlk narozen 15.2.1970, rád bych se objednal k paní zubařce na kontrolu.“
"A vy k nám chodíte?“
"Ano chodím k paní zubařce už dvacet let.“
"No to těžko, paní zubařka je tady teprve tři roky!“
"Sestro, nedělejte si ze mě legraci, já se právě snažím polepšit, vždyť paní doktorku Dolínkovou znám už od té doby, co jsem jí někdy po přelomu tisíciletí dodával koupelnu!“
"Paní doktorka Dolínková je již tři roky v penzi pane Vlk, ordinaci teď provozuje paní doktorka Zoubková.“
"Aha!!! To je dobré jméno pro zubařku, to určitě paní zubařka ráda trhá zuby?“
"Nedělejte si legraci paní zubařka je kvalifikovaná a vzdělaná lékařka, chcete tedy dál do naší ordinace docházet?“
"Ano ano, jistě chci být samozřejmě v partě Zoubkové víly.“
"Zase hloupě žertujete, že já vás vyřadím z evidence?“
"Ne ne promiňte, objednejte mě prosím brzy, co nejdřív, víte rozhodl jsem se už nic v životě neodkládat, polepšit se neprokrastinovat.“
"Nejbližší volný termín tady máme 22. září pane Vlk.“
"Ale já asi mám nějaký drobný kazík vzadu víte?“
"No když to vydrželo ty čtyři roky, co jste tady nebyl.... takže můžu si Vás napsat na toho 22. září?“
„Tak jo no, doufám, že mi do té doby paní doktorka taky neuteče do penze, ale?“
"Nebojte se, paní doktorka je mladá lékařka plná sil, na shledanou v září pane Vlk.“
"Ehm takže až v Září hmm.“ Bručel jsem trochu. No.... kazík si tedy do té doby budu muset hýčkat.
Jen mne tak napadlo... neprokrastinuje ona nám ta paní doktorka taky tak trochu???
David Vlk
Domácí inventura
Třeba sádrový odlitek ztepilých ňader mé starodávné exmilenky Hanky z Uherského Brodu, který jsem vydával za starořecké torzo Venuše z ostrova Rhodos, jsem neubránil.
David Vlk
Sex s Neandrtálcem
„No právě! Vědci přišli na to, že pravěké lidské ženy mnohem častěji měly sex s Neandrtálci, než pravěcí lidští muži s Neandrtálkami!“
David Vlk
Teď letí Jozef Maršálek ty troubo!
Prostě kyseliny, škroby, cukry, zákon zachování energie, sem tam nějaká drobná exploze, díra ve dřezu, smrad a záblesky po celém činžáku....Tak jsem dostal ten nejpitomější nápad na světě.
David Vlk
Tak jak Vám to mám udělat pane?
„Ach.“ Pronesli jsem se strejdou takřka unisono a koutkem oka jsem zahlédl, jak se mu nad čelem ztopořil poslední neposedný chlup.
David Vlk
Nejlepší muchlovačka mého života.
Ten vydechnutý horký vzduch mi sežehl vousy a vlasy ulízl dozadu jak prvorepubliková pomáda. V tom dechu bylo všechno... smrt, hniloba a hlavně vodka, rum a nějaké to pivko.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát
Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží...
3. den na MS v hokeji 2026: Švédové se střetli s Dánskem. Jaké další zápasy nabídla neděle?
Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje třetím hracím dnem. Do akce šli favorité turnaje včetně...
Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?
Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit...
U supermarketu v Berouně našli dvouletou holčičku, nikdo ji nepohřešoval
Pozdvižení v Berouně ráno způsobila dvouletá holčička, která sama bez doprovodu stála u...
Tragédie u Chebu. Kamionu se při střetu s dodávkou odtrhla kabina, jeden mrtvý
U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická dopravní nehoda. Podle prvotních...
- Počet článků 645
- Celková karma 27,22
- Průměrná čtenost 3683x