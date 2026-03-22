Sex s Neandrtálcem
„Prosím tě, co si to tam, u toho počítače furt mrmláš? Zeptala se mě v neděli před obědem manželka poté, co jsem jí oškrábal brambory a byl jsem propuštěn v volnému trávení času v osidlech internetu.
„ Ale já tady čtu, jaké jste vy ženské potvory ! A vlastně už odjakživa!“
„ Jak jako potvory? My jsme vaše záchrana i spása! Nebýt nás, tak se sprchujete dvakrát za měsíc, k obědu lemtáte pivo se špekem a chlebem a chodíte týden v jedněch trenkách. My ženy jsem výstražná i navigační světla celého mužského rodu!“
„Jó jó, světla jasná, to se ví, ale přitom jste nevěrné mrchy!!!“
„Tady to čtu!“
„Prosím tě, co zase čteš? Nemůžeš přece nějakou celebritku vydávat za průměrnou českou ženu. No ukaž, koho tam máš??? Agátu, nebo Ornelu, nebo nějakou jinou hvězdu?“
„Dyť tam máš nějaké Neandrtálce a Pralidi? Co to čteš? „ Nakoukla mi žena přes rameno.
„No právě! Vědci přišli na to, že pravěké lidské ženy mnohem častěji měly sex s Neandrtálci, než pravěcí lidští muži s Neandrtálkami!“
„ A taky s nimi měly děcka! Víš co to muselo být, když chudák Kopčem dorazil po roce z lovu, kde stopoval chlupatou lišku, aby svojí praženě donesl nový chlupatý a teplý límec a vrátil se domů a v kolíbce ležel malý chlupatý ohava, co měl oční oblouky jak Negreliho Viadukt a čelist jak Karlos Vémola?“
„Jako.... že ho jeho pražena měla s Neandrtálcem jo?“
„No geny neochčiješ ženo, všechno se i teď po tisíciletích provalilo!“
„ I kdyby byl tehdy Kopčem naprostý debil a netrklo ho to a počítat tehdy neuměl, to je jasné, ale snad aspoň dobře viděl ne? Se dívej, jakej divnej mají ti Neandrtálci kukuč!“
„No... ale tenhle je docela sympaťák a má hezké ruce! A když byl Kopčem furt na lovu....“ Přemítala nahlas žena.
„Chceš jako říct, že je normální, že nám praženy zahýbaly s Neantrtálci? Že to jako je charakterní a zodpovědné chování? Bereš ohledy na ty tisíce chudáků prachlapů, co se jim pak narodil kříženec mezi Karlosem Vémolou a Negreliho viaduktem?“
„Ale třeba to nedělaly ty praženy schválně, že si jako vědomě hledali Neandrtálce. Třeba se prostě jen spletly!“
„To mi jako chceš říct, že si mohly nás lidské chlapy splést s Nenadrtálcem jo?“
„No a proč ne? Když byli ti Pramuži trochu zarostlí a trochu smrděli? Ty na sebe taky v poslední době moc nedbáš !!!To mi teda vrtalo hlavou... tak já jsem prý jsem celý Neandrtálec a pak jsem se večer šel sprchovat.
Vysvlékl jsem se se do naha a na poslední chvilku si ještě sednul na mísu a jak si tak trůním..... v tom můj zrak padl na zrcadlo naproti záchodu...
Ježiš.... ona měla pravdu... dal jsem si ještě tu ruku pod bradu, jako ten sympatický Neandrtálec z obrázku no...... splést by se leckterá mohla, to musím uznat!!! A to mě teda vzteklo!!!! Vylítnul jsem, jak mě pánbůh stvořil nahatýho z koupelny, vřítil se do obýváku a....
Žena udiveně vzhlédla od talk show Lucie Výborné a já jsem vztekle šermujíc prstem vykoktal:
„A vůůů... vůůůbec, abys věděla, ty jedna.... ženská jedna... Abys teda věděla, tak mezi Neandrtálci... mezi Neandrtálci bych náhodou platil za hodně velkého krasavce!!!!“
A pak už se domem jen nesl manželčin krutý smích...
David Vlk
