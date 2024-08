Sex máme jen těsně před DPH-áčkem.

„Tak vy fakt kluci myslíte, že jsem Gay? Podrbal se Honza rozpačitě na hlavě. „Tak proto jsem asi včera brečel, když umřel Alain Delon!“

„Chlapi, prosím vás, potřeboval bych se s vámi poradit.“ Dosupěl Olin v tom vedru do hospody.

„Tož, kolik bys potřeboval investovat?“ Ožil investiční poradce Honza a vytáhl notes s kalkulačkou.

„Prosím tě neotravuj s těmi tvými investicemi, stejně to vždycky vede akorát k tomu, že klientovi řekneš, že to tentokrát nevyšlo a koupíš si nové auto. Já bych se potřeboval zeptat tady Vlka, jak to má doma s manželským sexem?“

"Jako………… jak to myslíš??? Jak to mám doma s manželským sexem???“ Vyděsil jsem se, až mi zaskočila pivní pěna.

„A proč se ptáš, Oline zrovna mě, dyť víš, že su skoro celý týden odjetý na Hané!“

„No protože jsi už taky starý chlap a taky podnikáš, rozumíš, že jako máme k sobě blízko.“

„No a co chceš jako vědět?“

„No jestli to eště děláte? A jak často a kdy?“

„No děláme a vy už ne?“

„No to je to, že já su jako sexuálně frustrovaný Vlku rozumíš, moje stará se chce milovat jenom tak jednou měsíčně a to musí být splněno několik předpokladů.“

„No tak……. to je ale všude stejné, já se taky musím občas osprchovat, ostříhat drápy a vyčistit si zuby!“ Prohlásil jsem světácky.

„No ale u nás doma ještě musí být třeba stabilní teplota, nejlépe tak kolem 21 stupňů a nesmím na ženu dýchat teplý vzduch, ale zase na druhou stranu nesmím mít studené nohy.“ Prohlásil smutně Olin.

“Tak si dej vole respirátor a ponožky.“ Přispěchal s radou Honza.

„Honzo, prosím tě, ty drž hubu, vždyť ty jsi Gay.“ Utřel ho Olin.

„Já nejsem Gay, já mám jenom komplikovaný vztah k ženám.“ Ohradil se rozhodně Honza.

„Jsi Gay Honzo, jsi! Ale nám to nevadí, když si teda u čůrání hledíš do své mušle!“ Ujistil jsem kamaráda.

„Tak vy fakt kluci myslíte, že jsem Gay? Podrbal se Honza rozpačitě na hlavě.

„Tak proto jsem asi včera brečel, když umřel Alain Delon!“

„Ach jo!“ Povzdechli jsme si s Olinem a napili se piva.

„No, vraťme se k tvému manželskému sexu. Oline, takže teplota stabilní, to je jasné a co dál?“

„No rozumíš……….pak je ještě nutná duševní pohoda manželky, takže my šukáme vždycky dvacátého.“

„A proč zrovna dvacátého?“ Zaujalo mě to datum.

„ No protože je před DPH-áčkem, takže ještě nevím kolik budeme platit a máme na účtu nějaké prachy.“

„No jo no, to má těžké, Žaneta je vlastně účetní, že jo? A to je všechno?“ Začínal jsem se bavit.

„No ještě musím zabít všechny pavouky.“ Hlesl potichu Olin.

„Proč proboha??? Co mají pavouci společného se sexem???“ Divil jsem se nechápavě.

„ No víš, já jak do toho buším a Žaneta jenom v těch rudých podvazcích leží na zádech s otevřenýma očima, tak ona čumí do toho stropu do kouta a běda jak je tam čoveče nějaká pavučina, to je hned po sexu……………“

No nic no…… obávám se, že Olin má poněkud závažnější problém než si myslí. Holt život starého chlapa je prostě boj!