Rusko odmítlo Trumpův mír

Rusko žádný mír nechce. Mír by ho zajímal pouze tehdy, pokud by prohrávalo. Pokud na frontě postupuje nechce žádný mír.

Rusáci žádný mír nechtějí. Mír by je zajímal pouze tehdy, pokud by prohrávali. Pokud postupují nechtějí mír. Chtějí prostě jen dál vraždit Ukrajince, rozbíjet jejich města, krást jejich děti a nerostné suroviny.

Otázkou je, jestli chce mír Donald Trump?

On teda deklaruje, že jo, ale chová se spíš tak, že je mu bližší agresor, než oběť. Navíc mu evidentně ruský diktátor imponuje, zřejmě by také tak chtěl v USA vládnout. Nesrat se s nikým. America first, nebo spíš Trump first?

Těch blbostí, že mír chtějí Rusové a jsou vstřícní, kdežto Ukrajinci mír odmítají, jsme už od tohoto amerického velkohubého trouby slyšeli dost. Taky jsem viděli, že neváhá s Ukrajinci, ale i se svými sousedy a spojenci v Evropě nemilosrdně zatočit.

Ano, na ty slabé si Donald troufá rád. Třeba trochu pošlapat chudáky Kanďany. Ano ty Kanaďany, kteří vždycky při USA svému spojenci stáli v míru i válce . Ty Kanaďany, kteří s Američany věrně umírali v zákopech. A taký dát po držce Evropě. Evropě, která je Američanům věrná jako pes.

Vyšlápne si teď tento americký chlapák stejně tvrdě i na Putina, který mu právě rozházel jeho plány a naplil mu do ksichtu?

Je pan Trump pouze nadutý sebestředný žvanil, nebo je to pravý americký dršnák?

Dočkáme se jeho slibovaného míru a dočká se ho zakrvácená Ukrajina? Přestane konečně Trump „hrát karty“ a začne se chovat jako prezident USA?