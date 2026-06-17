Půjčím tě kamarádce.
„Prosím tě nevadilo by ti ,kdybych tě na jedno odpoledne půjčila kamarádce?“ Zeptala se mě žena.
„Hmmmm..... kuckuc...“ zaskočila mi květáková polívka, kterou jsem se právě chystal spolknout.
„Jak jako půjčila? A k čemu proboha? Doufám, že nebudu muset vychovávat cizí sedmnáctileté haranty, nebo stěhovat pračku do čtvrtého patra bez výtahu? Na co mě chceš půjčit?“
„Ale neboj jen drobné údržbářské práce, teče jí dřez, vypadávají dvířka ze sprcháče a potřebovala by našroubovat na zeď nějakou poličku. Prostě víš, jak v tom seriálu Vyprávěj půjčila Veronika Jardu France Evě, aby jí vyměnil těsnění v pračce? Prostě kamarádská výpomoc.“
„No ale víš čím se mu pak v tom seriálu ta Eva odvděčila?“
„Nevím já už si to nepamatuju.“
„No.... no...Dala mu.“
„A co mu jako dala? Štamprlu, nebo večeřu, nebo tabulku čokolády Barila?“
„No ne přece tam byl ten divoký sex v koupelně.“
„A ty jsi ještě schopen divokého sexu v koupelně? Co tvoje kolena? A proč to teda někdy nepředvedeš doma?“
„No doma už jsem všecko předvedl a u sousedů třeba kolena nebolí .“
„Tak takový ty jsi lump? Tak to nikam, doma budeš. Eště abych tě pak musela doma dávat zdravotně dohromady po nějaké divočině . To určitě!“
„Prosím tě ženo neblbni, přece si nemyslíš, že bych vyměnil jednu stařenku za druhou stařenku. Přece, kdybych si chtěl vyhodit z kopýtka, tak si nabrnknu nějakou třicítku!“
„Ty jsi mi fakt řekl stařenko? Ty si jako myslíš, že by o tebe zavadila nějaká třicítka třeba jenom pohledem? Viděl ses v zrcadle, jak vypadáš? O tebe by mohla mít zájem tak maximálně nějaká osmdesátiletá seniorka a to jenom proto, že dva důchody jsou víc než jeden!“
„No.... ale ty jsi sama říkala, že jsem jak Jarda Franc...“
„Co že? Ty nejsi jak Jarda Franc. Jarda Franc měl svaly a šikovné ruce a......“
„No počkej počkej šikovné ruce mám taky tu pračku bych spravil jak Jarda.“
„Pokud bys ovšem přes ten pupek viděl na tu gumičku!“
„Jakou zas gumičku? Já bych nezacházel do nějakých nevkusných antikoncepčních detailů“
„No na tu těsnící gumičku od té pračky jsem samozřejmě Davide myslela.“
„Ach jo......“
David Vlk
Skončil jsem už zase s prokrastinací.
Půjdu mladým příkladem, starým budu ukazovat cestu, budu trendy cool, frecoolín všechno budu řešit v předstihu, raději dřív, než později a začnu s tím hned včera.
David Vlk
Domácí inventura
Třeba sádrový odlitek ztepilých ňader mé starodávné exmilenky Hanky z Uherského Brodu, který jsem vydával za starořecké torzo Venuše z ostrova Rhodos, jsem neubránil.
David Vlk
Sex s Neandrtálcem
„No právě! Vědci přišli na to, že pravěké lidské ženy mnohem častěji měly sex s Neandrtálci, než pravěcí lidští muži s Neandrtálkami!“
David Vlk
Teď letí Jozef Maršálek ty troubo!
Prostě kyseliny, škroby, cukry, zákon zachování energie, sem tam nějaká drobná exploze, díra ve dřezu, smrad a záblesky po celém činžáku....Tak jsem dostal ten nejpitomější nápad na světě.
David Vlk
Tak jak Vám to mám udělat pane?
„Ach.“ Pronesli jsem se strejdou takřka unisono a koutkem oka jsem zahlédl, jak se mu nad čelem ztopořil poslední neposedný chlup.
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