Obejmi mě prosím.

„Dobrý den pane Vlk. My se známe z Facebooku, já jsem si přijela koupit vaši knížku. Napíšete mi prosím věnování?“

Byla taková malinká a smutná. Všiml jsem si toho hned, když vešla do Gruntu. Starší paní s hezkými brýlemi a batůžkem na zádech. Utřel jsem si ruce do utěrky a opřel se o pult. Přišla ke mně a smutně se usmála.

„Samozřejmě, chcete něco osobního?“

„ Ne prosím, stačí jen pro Barboru a podpis.“

„To máte krásné jméno, tak se jmenovala moje stařenka.“

„Stařenka, to je prababička.“ Dodal jsem na vysvětlenou.

„Aha, víte já jsem z Pardubic a u nás se to tak neříká.“

„Aha tak až z Pardubic.“

„Ano udělala jsem si k vám výlet, abych vás poznala. Čtu vás už strašně dlouho, ještě na Idnesu.“

„Tak to mě těší Barboro.“

„Můžu se s vámi pane Vlk vyfotit?“ Poprosila mě, když schovala knížku do batůžku.

„To víte, že jo. Jenom to oběhnu.“ Obcházel jsem prodejní pulty a oprašoval si triko, abych zase na fotce nebyl jako prase, manželka by mi vynadala.

A tak jsme se vyfotili, já profesionálně hubu od ucha k uchu, ona pořád ten smutný úsměv. Musel jsem se trochu k ní naklonit, byla opravdu maličká.

„Moc vám děkuji pane Vlk a víte...............já bych....no prosím nemyslete si nic zlého, ale prosím byl byste tak hodný a mohl mě na chvíli obejmout?“ Zeptala se nesměle a v těch unavených modrých očích za skly brýlí měla tolik smutné naléhavosti, že jsem přemohl nával ostychu, rozevřel náruč, usmál se a řekl:

„Ale jistě, proč ne.“

Přivinula se ke mně....... tak maličká a smutná, až mi to rvalo srdce. Jakoby se trošku stulila do klubíčka a zavřela oči. Ta její důvěra mne až dojala, chvíli jsme tak tak stáli, dva obyčejní staří lidé uprostřed prázdného obchodu v pulsujícím živém městě. Byl to krásný lehce dojemný moment obyčejné člověčiny. Všechno kolem jakoby se na chvilku zastavilo, konejšivě jsem jí položil dlaň na záda a cítil jsem jak se drobně chvěje. Po chvilce otevřela oči a zvedla je ke mně. Měla je plné slz.

„Děkuji.“ Špitla.

„Jste....... měkoučký.“

Poodstoupila, přiložila dlaň ke rtům a poslala jakoby k nebi malou rychlou pusu.

Zmateně jsem na ni hleděl a nevěděl, co s najednou prázdnýma rukama. Bylo to smutné gesto, jakoby za něco děkovala. Pak se otočila znovu ke mně:

„Tak sbohem pane Vlk a děkuji za vaši laskavost, moc to pro mě znamená. Jste hodný člověk, já to věděla.“ Otočila se na patě a byla pryč.

Překvapeně jsem ještě chvíli stál uprostřed obchodu a přemýšlel, co to všechno má znamenat, bylo mi strašně moc smutno.........

Dneska mi od paní Barbory přišla zpráva:

„Dobrý den Davide, asi vám dlužím vysvětlení. Víte.... před týdnem mi náhle zemřel manžel. Byli jsme spolu čtyřicet pět let a já jsem se s ním nestihla rozloučit. Zemřel náhle.....srdce.“

„Víte....... chybělo mi moc to rozloučení, chtěla jsem naposledy cítit to objetí, tu mužskou náruč a cítit to tlukoucí chlapské srdce. Nikoho nemám a tak jsem si na rozloučení půjčila vás. Snad se na mne nezlobíte a děkuji, byl jste na mne hodný Barbora.“

A já se vůbec nezlobím, to krátké dojemné obětí ze mne udělalo o malý kousek lepšího člověka................vždyť přeci.....................

„Všichni lidé bratry jsou!“