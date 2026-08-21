Nezapomeňme na ruskou okupaci.
Dneska je to 58 let od okamžiku kdy do naší země naposledy vtrhli okupanti.
Sovětská armáda se svými poskoky a otroky z podrobených národů tehdy přepadla naši zemi, aby zadupali a do země a rozjezdili pásy tanků zárodek nějakého toho politického tání a uvolnění.
Těch tanků byla obrovská spousta, jen abyste si to představili, současná nejsilnější armáda světa USA má asi 6500 tanků a skoro tolik tanků do Československa tehdy vtrhlo.
Sovětští soudruzi s místními komunistickými kolaboranty v naší zemi velmi rychle nastolili opět „Pořádek“ Tedy ten komunistický pořádek, stoprocentně podléhající Moskvě.
Byli mrtví a zbytek národa se musel zase poslušně zohnout a nechat si zlomit záda. Lidi byli vyhazování z práce, nuceni podepisovat souhlasy s okupací tedy pardon „přátelskou pomocí“ a dětem se doma vtloukalo do hlavy, že jedna pravda se říká doma a druhá ve škole.
Husákova normalizace tenhle národ pěkně nehezky poznamenala na duchu i charakteru. Sovětské tanky pak u nás zůstaly jako zjevná výhružka dalších dvacet let. Byl to takový nůž na českém krku, aby soudruzi v Praze zase náhodou neměli roupy.
Sovětský svaz byl slepenec Ruska a jeho vazalů, klidně řeknu otroků, pod jasným vedením Moskvy. Vždycky tomu šéfovali Rusáci i když někdy vystrčili na nějaké přední místo nějakého toho kooperujícího soudruha z podrobeného národa. Nikoho by nenapadlo ani pomyslet na to, že téhle komoušské tvrdé diktatuře šéfuje někdo jiný než Rusko.
Sovětský svaz byl výsledkem čistého ruského imperialismu. Dneska má Rusko v čele člověka , který je stejný bezohledný gauner jako tehdejší Brežněv a Rusko dnes stejně jako v tom 68 rozsévá zmar, násilí, smrt a krade a loupí cizí majetek.
Je to pořád stejná dobyvačná horda z východu, která si myslí, že hranice Ruska jsou až tam, kam dojde jeho armáda.
Nechápu lidi, kteří Rusku fandí, nechápu lidi kteří si přejí, aby jsme se zase vrátili do ruského područí.
Můj děda říkal, že z Ruska nikdy nic dobrého nepřišlo a měl pravdu a píšu to s vědomím, že jednou nám Rusové svobodu přinesli, aby nám ji hned vzápětí zase sami vzali.
Jak jste určitě někdy četli, Rusové v minulosti už vyjádřili přání, aby se země bývalého východního bloku vrátily pod jejich nadvládu. Chtějí návrat do situace před rozšířením NATO. Oni nás pořád považuji za svoje vazaly a otroky a chtějí nás zpátky.
Kdyby mohli, přijedou na svých tancích zase a zase budou krást vraždit a lámat páteře, to jim totiž jde ze všeho nejlíp a proto nesmíme nikdy na 68 rok zapomenout. Mohl by se totiž někdy v budoucnosti zase opakovat.
A na závěr bych chtěl poděkovat statečným lidem z Ukrajiny, kteří brání svoji vlast proti ruské agresi právě teď a tím i celou Evropu. Děkujeme!!!
David Vlk
Nepij to! Nepij to! Nepij to!
Hergot, jak to, že ten Lenin z těch lidí tak trčí??? Vždyť to byl sifilitický plešatý trpaslík? Asi stojí na nějaké bedně, napadlo mě, jak jsem míjel uvědomělou nástěnku na chodbě.
David Vlk
Miluju sběrné suroviny.
Miluju sběrné suroviny. Tu nádhernou pestrou, barevnou mozaiku trošku smradlavých věcí, které už nikdo nepotřebuje.
David Vlk
Polibek smrti
„Marto, prosím vás, ale Polibek smrti prosím otevřít až doma a musíte u toho větrat!“ Rozloučil jsem se s úsměvem.
David Vlk
Za tohle vedro může Václav Klaus.
Na prsou mám plastovou krabici a v ní asi pět chladících elementů vytáhnutých z mrazáku, což sice spolehlivě naprudí moje zcela zbytečné bradavky, ale tělo moc neochladí.
David Vlk
Když máte jen sami sebe pro sebe.
Na nebi se táhnou zvláštní řídká mračna. Vypadají jako tah špatně namočeným štětcem na modrém plátně.
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