Nepij to! Nepij to! Nepij to!
Ten den byl strašně divnej.
Všichni bláznili se zatměním slunce a sháněli svářečské kukly a speciální brýle, aby mohli v podvečer zírat do zářivého kotouče slunce v očekávání, jak černé kolečko zakryje žluté kolečko až z 87 %.
Mně bylo celý den děsně vedro. V Gruntu jsem nakládal Polibek smrti a založil dva druhy Kimchi a pak se vydal autem k domovu. Bylo mi nějak divně, jako kdyby mi nějaká Jezina plivla jedovatou slinu do levého oka.
Doploužil jsem se domů, vyslechl seznam průserů a nově objevených závad v naší domácnosti, dostal vynadáno, že jsem nenatřel plot, neopravil podbití, neinovoval horní koupelnu a neuklidil ten bordel ze skladu, co jsem naházel do garáže, osprchoval jsem svoje zubožené obrovské tělo a chystal se do pelechu.
Nějak mě ale děsně lepila huba. Prostě hodilo by se nějaké seriózní štamprdle a tak jsem docupital do ledničky, protože jsem si při hledání přijatelně krásné klobásky k večeři, všiml vzadu nějaké culící se láhve se zajímavou tekutinou.
Á zřejmě nějaká kvalitní domácí samohonka, nějaký zajímavý dryjáček, co zase Vladimíra obdržela od některého ze svých nápadníků, kteří doufají, že za trochu chlastu se smiluje, zapomene, že dotyčný má šest exekucí a trčí mu z uší chlupy jak vázací dráty z Unihobby pro zahrádkáře a půjde s ním na rande, zatímco je zlotřilý mužíček Vlk uvázán pracovně v Olomouci.
„HMMM“ Má to teda zajímavou barvu hergot, trochu jak krevní transfuze, zamíchal jsem s flaškou proti světlu.
No.... ale je to pěkně vychlazené, mlaskl jsem si, odšpuntoval lahev a pořádně si zavdal.
„Uááááááá, kurvajz!“ Teda má to teda grády, tak to si dám ještě jeden lok. Žáhl jsem na jeden záběr skoro celý zbytek ve flašce.
„Hmmm.“ Teda to jí určitě dal ten architekt, co chodí na krůtí jatýrka, to je rafinované pití.
Otřásl jsem se a flašku zastrčil zpátky dozadu do ledničky a odešel spát. Okamžitě jsem upadl do bezvědomí. Mocný Morfeus mě okamžitě uchvátil do své náruče.
Najednou mi bylo sedmnáct a já v námořnickém tričku a džínách si vykračuju po chodbě Průmyslovky v Hodoníně. Okny dovnitř problikává sluníčko a na nástěnce stojí kupředu ukazující Lenin uprostřed hloučku pokrokových dělníků z petrohradských fabrik.
Hergot, jak to, že ten Lenin z těch lidí tak trčí??? Vždyť to byl sifilitický plešatý trpaslík? Asi stojí na nějaké bedně, napadlo mě, jak jsem míjel uvědomělou nástěnku na chodbě.
Á tady to je, zaklepal jsem na dveře kabinetu nejkrásnější profesorky na Průmyslovce, mladičké inženýrky Janky, která nás od letoška týrá v naprosto sexy předmětu, zvaném „Hlubinné vrtání a dobývání ropy.
„Jó Janka! Není jí ani třicet, vlasy do půl zad, nádherné nohy a ňadra bohyně plodnosti.
Spolužák Jencek je při každém zkoušení jejich dmutím v tenkém svetříku natolik rozrušen, že jen nesouvisle blábolí a zřejmě propadne.
Postarší šéf komunistické buňky na škole docent Slaďoch si zase kvůli Jance zakoupil nový hřeben a pečlivě pěstuje asi třiceti centimetrovou přehazovačku, kterou umně, coby vlasovým turbanem skrývá takřka celoplanetární pleš.
„Dále!“ Ozve se Jančin hlásek a já vstupuju dovnitř.
Janka stojí uprostřed kabinetu, dokonalé nohy ve vysokých hnědých kozačkách, dosahujících jen asi deset centimetrů pod krátkou sukni, tenký bílý svetřík s perleťovými knoflíčky se snaží zkrotit to boží nadělení, které bude spolužáka Jencka zřejmě stát maturitu.
Chudák Jencek, bude muset asi nastoupit do výroby, vstoupit do komunistické strany a posléze udělat karieru jako dělnický kádr se správným uvědoměním a když bude šikovný, vynoří se za nějakých patnáct let jako kovaný kádr a nový ředitel průmyslovky a profesorku Janku bude mít šanci získat jako nádhernou pětačtyřicetiletou „Milfku.“
Teda.... tenkrát za Husáka jsem ještě nevěděli, že čtyřicetileté soudružky jsou Milfky.
V kabinetu je nějaké divné světlo! Jako by se za Jankou tvořila duha a po místnosti polétávají podivuhodní barevní motýlci.
Udiveně se rozhlížím kolem. Janka šlehne ukazovátkem v ruce o své kožené kozačky a nařídí:
„Vlku! Nastav ruce!“
A já, sedmnáctiletý nebožák ve vyšoupaných džínách, námořnickém tričku a děsnejch školních pantoflích, omámeně natáhnu paže a rozevřu dlaně.
„ŠVIH.“ Zasviští vzduchem ukazovátko a rozpálí moje dlaně.
„ŠVIH.“ A ještě jednou.
„Vlčku, ty jsi dneska zase zlobil a já tě teď musím potrestat!“ Usměje se svůdně Janinka a z pootevřených rtů vykoukne růžový jazýček a olízne Janinčiny rty.
Stojím hypnotizován v kabinetu a mnu si červené dlaně. Venku za oknem vybuchují ohňostroje, Janinka přistoupí blíž a začně si rozepínat perleťové knoflíčky na sveříku.
V okamžiku kdy se objeví běloskvoucí podprsenka značky Triola s košíčky o velikosti „F“ polknu tak hlasitě, že se sám leknu. Janince se z hřívy vlasů vynořuje zářivě zelený had a obtáčí její hrdlo. Syčí a z tlamičky mu kmitá rozeklaný jazýček. Ona bere do dlaně jablko, ukousne si a druhou rukou rozepíná sponky vzadu na podprsence. Po stěnách přebíhají barevní gekoni a bazilišci a ze dvou velkých kaktusů rodu Echinocereus na pracovním stole vyraší dva obrovské zářivé masožravé květy, které mají rty a zuby. V okamžiku, kdy se zralé prsy osvobodí z podprsenky, pocítím bodnutí v tříslech.
„Vlku! Nastav ruce!“ Poručí Janinka a já s připitomělým výrazem uslintaného idiota natáhnu dlaně k Janince. Janinka se usměje, kolem hlavy jí lítají kolibříci a ve vlasech rozkvétají orchideje.
Janinka vezme moje zrudlé dlaně a položí si je na svá ňadra. V tom okamžiku se tmavé dvorce bradavek otevřou a místo nich na mě z hrotů ňader zírají dvě čarokrásné hnědé oči.
„UÁAAA!“ zaječím a proměním se v Paviána pláštíkového se zažloutlými tesáky a rudou prdelí na které se zamyšleně drbu , protože mě děsně svědí.
Oči na na hrotech Jajinčiných ňader na mě koketně mrkají a já řvu na celou průmyslovku:
„UÁÁÁÁ!“ skáču ze stolu na skříň, ze skříně na psací stůl a zpátky.
Masožravé květy na kaktusech na stole se naklánějí na pracovní desku a z bílého talířku ukusují plátky turistického salámu.
Janinka se prohýbá v bocích a štastně se směje. Ňadra se jí nádherně pohupují a já Pavián pláštíkový, se drbu na rudé zadnici a řvu:
„UÁÁÁÁ.“Do kabinetu vchází docent Slaďoch, který na sebe vzal podobu Mombračenského Tigra Sandokana a křičí:
„Studente, musíš vstoupit do SSM ! Jinak se na vysokou školu nedostaneš!!
„UÁÁÁÁ“ Zakřičím do tmy své ložnice a vytřeštím vyděšeně oči do tmy .
„UÁÁÁÁ“ Ta prdel mě fakt děsně svědí.
Vyběhnu z ložnice, sbíhám ze schodů, po cestě ze sebe strhávám pyžamo.
Rozrazím dveře na terasu a vyběhnu nahý do chladné noci. Můj rudý paviání zadek září do tmy, jak sluněční kotouč těsně před zatměním.
Můj pohled padne na velkou zelenou káď plnou dešťové vody, která stojí v rohu terasy.
„UÁAA“ zařvu do tmy a skočím do kádě.
„TSSSS.“ Zasyčí to a k nebi se vznese obláček páry..........
Ráno mě probudí chlad studené vody a šramocení v kuchyni spojené s obývákem.
Tisknu se ke kraji kádě a mžourám do kuchyně na manželku, která se hrabe v lednici.
„Davidééé!“ Zakřičí na mě přes rameno ponořena do lednice.
„Davidééé jsi tady?“
„Jooooo... jsem.“ Zakokrhám z kádě na terase a drkotám zuby.
„Prosím tě, já jsem tady měla od jedné bylinkářky tinkturu na klouby ze slivovice a červených muchomůrek v takové flašce, neviděl jsi ji někde?“
„To jsem blázen, vždyť to bylo včera skoro plné.“ Bere skoro prázdnou lahev do ruky a udiveně s ní třese.
„Byla to kvalita, super na kolena, bylo to ze tří kilo muchomůrek. Ty jsi si s tím něco mazal???“
„Hmmmm.“ Včera byl fakt divnej den
David Vlk
Miluju sběrné suroviny.
Miluju sběrné suroviny. Tu nádhernou pestrou, barevnou mozaiku trošku smradlavých věcí, které už nikdo nepotřebuje.
David Vlk
Polibek smrti
„Marto, prosím vás, ale Polibek smrti prosím otevřít až doma a musíte u toho větrat!“ Rozloučil jsem se s úsměvem.
David Vlk
Za tohle vedro může Václav Klaus.
Na prsou mám plastovou krabici a v ní asi pět chladících elementů vytáhnutých z mrazáku, což sice spolehlivě naprudí moje zcela zbytečné bradavky, ale tělo moc neochladí.
David Vlk
Když máte jen sami sebe pro sebe.
Na nebi se táhnou zvláštní řídká mračna. Vypadají jako tah špatně namočeným štětcem na modrém plátně.
David Vlk
Sexy návrh v pět třicet ráno.
Včera si tak sedím doma mimořádně i v týdnu večer na křesílku a cítím, jak mě svrbí a otéká pusa. Sakra asi se mi vrátila alergie
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